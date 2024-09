Ljubljančanu se bodo uresničile otroške sanje, kaj tokrat pripravlja Haaland?

Liga prvakov je zaživela v novem tekmovalnem formatu, v katerem ni več skupinskega dela in nastopa kar 36 klubov. Prvi krog bo trajal vse do četrtka, vsak dan se bo predstavilo 12 udeležencev. Danes se bo dogajanje ob 18.45 začelo v Bologni in Pragi, zvečer bosta za derbi s ponovitvijo finala iz leta 2023 poskrbela Manchester City in milanski Inter. Podprvak Borussia Dortmund bo na delu v Belgiji, PSG bo gostil novinca Girono, Celtic pa slovaškega prvaka Slovana, pri katerem bo tako ognjeni krst na največjem tekmovanju doživel tudi slovenski reprezentant Kenan Bajrić.