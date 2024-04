Kakšen udarec za Borussio! Norišnica v Barceloni, navijači jezni na "izdajalca" #video

Liga prvakov, četrtfinale (povratni tekmi):

Torek, 16. april:

Že pred tekmo je bilo jasno, da zaradi poškodbe ne bo mogel nastopiti napadalec Borussie Dortmund Sebastien Haller, ki je prejšnji teden zatresel mrežo Atletica (1:2) v Madridu. Zaradi zdravstvenih težav pa ne bo v ekipi tudi Nizozemca Donyella Malena. Tako so rumeno-črni pred povratno tekmo z Atleticom ostali brez dveh pomembnih napadalcev, kar bi lahko olajšalo delo Janu Oblaku in njegovim soigralcem, zlasti branilcem.

V Dortmund je prišlo okrog štiri tisoč navijačev Atletica, ki stiskajo pesti za Jana Oblaka in druščino:

🔴⚪️ Recuerdos para el eterno rival de los 4.000 aficionados de #Atleti en Dortmund. ##UCL pic.twitter.com/TbtMBhV2hk — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) April 16, 2024

Tako so se gostujoči privrženci odpravili proti stadionu v Dortmundu:

🔥 La afición del Atlético de Madrid, cerca del estadio del Borussia Dortmund



🎥 @MercadoATM pic.twitter.com/w9NsfviA89 — Esto Es Atleti (@estoesatleti) April 16, 2024

Navijači Barcelone so Ousmaneja Dembeleja, ki je lani zapustil Katalonce in odšel v Pariz, pričakali s posebnimi prirejenimi "stotaki", na katerih je podoba francoskega napadalca in napis "izdajalec". Navijači Barcelone so pred tekmo zažigali tudi njegove nekdanje drese, ki jih je nosil pri katalonskem velikanu:

Fc Barcelona fans welcoming Ousmane Dembele back pic.twitter.com/qh3LAAy6f4 — FCBTALK (@FCBTalkAp) April 16, 2024

Dembelé 🤝 Figo



Ser odiados por la

afición del Barcelona



pic.twitter.com/Km1s3Hlhvn — Meridiano (@Meridianoonline) April 16, 2024

Barcelona taraftarları, Ousmane Dembélé'nin yüzünü, sahte 100 dolarlık banknotlara bastı. pic.twitter.com/roXNd61rBT — Asist Analiz (@asistanaliz) April 16, 2024

Pred tekmo je bilo zelo vroče, posredovati je morala tudi policija: Foto: Reuters

Kylian Mbappe še vedno vztraja v boju za najboljšega strelca lige prvakov v tej sezoni. Foto: Reuters

Parižani se bodo danes skušali maščevati Barceloni za boleč poraz na Parku princev (2:3), ki je francoskega prvaka oddaljil od napredovanja v polfinale. Kylian Mbappe, prvi zvezdnik francoskega nogometa in PSG, ki bo po koncu sezone zapustil Pariz kot prost igralec, bi lahko tako v primeru, če se bo danes Barcelona izkazala za previsoko oviro, odigral zadnjo tekmo za PSG. Zagotovo zadnjo v evropskem tekmovanju. Po morebitnem izpadu iz lige prvakov bi lahko tudi Mbappe še pred koncem sezone končno naznanil, kje bo nadaljeval kariero. V javnosti sicer že dolgo prevladuje prepričanje, da se bo preselil k madridskemu Realu.

Tako je avtobus z nogometaši Barcelone potoval proti stadionu. Foto: Reuters

Polfinale bo 30. aprila in prvega maja ter sedmega in osmega maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju prvega junija.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Torek, 16. april:

Sreda, 17. april: