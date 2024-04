Predsednik Evropske atletike (EA), Bolgar Dobromir Karamarinov, je o morebitni spremembi merjenj začetka odskoka v troskoku in skoku v daljini in troskoku, dejal, da je to zaenkrat le predlog. Nasprotujejo mu številni tekmovalci na čelu z olimpijskim in svetovnim prvakom, Grkom Miltiadisom Tentoglujem.