Iz betona je narejena tudi znamenita kupola na rimskem Panteonu

Beton izhaja že iz rimskih časov, vendar ga v moderni obliki poznamo dobrih 150 let. Čeprav je najmlajši med pomembnejšimi konstrukcijskimi materiali, je do danes dobil primat najpomembnejšega in se ga v gradbeništvu porabi več kot vseh drugih gradbenih materialov skupaj. Študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani pa so iz betona ustvarili izdelke, ki pokažejo njegovo drugo plat uporabnosti tudi v obliki in funkcionalnosti.

Beton je material, na katerega ljudje v svojem vsakdanu pozabimo. Je vseprisoten in mnogokrat skrit material – v temeljih, zidovih, pod našimi stopali … "Edinokrat, ko lahko povprečen človek pride v stik s tem materialom, je ob kakšni sanaciji ali rušenju stavb. Pri delu z betonom pa dobimo ideje, kaj vse bi s tem materialom lahko naredili. To smo povezali z delavnicami Fakultete za arhitekturo, z mojim znanjem o materialu in Alpacem Cement z znanjem o proizvodnji ter poleg tega še z arhitekti oziroma mentorji, ki so usmerjali študente pri tem, da so ustvarjali nove poglede na to, kaj vse se lahko iz tega materiala naredi," pojasnuje dr. Luka Zevnik iz podjetja Zevnik Lab, ki se ukvarja z razvojem cementnih materialov in tehnologij predvsem za področje arhitekture in dizajna.

Raziskovanje različnih uporabnosti betona

Študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani so na dveh oblikovalskih delavnicah, ki sta nastali na pobudo podjetja Alpacem Cement in tehnološkega podjetja Zevnik Lab, raziskovali različne uporabnosti betona. Na delavnici Doma z betonom so razvijali izdelke iz betona za domačo uporabo, na drugi delavnici pa so oblikovali urbano opremo. Nastali so izjemni koncepti in izdelki, izbor nekaj oblikovalskih zasnov iz betona je razstavljen do 16. maja v Mali galeriji Banke Slovenije v Ljubljani. Gre namreč za odličen prikaz dobre prakse sodelovanja stroke in industrije.

"Že nekaj let s podporo podjetja Alpacem Cement ustvarjamo uspešno zgodbo iz teh delavnic in študentom omogočamo dodaten del študijskega procesa. Tekom parih let smo izvedli dve delavnici. Na prvi je bil namen, da beton, ki je bolj prepoznan in uporabljen v gradbeni industriji, približamo končnemu uporabniku. Da razume, da je to material, ki se ga lahko uporablja tudi doma. Nastala je serija manjših betonskih izdelkov, kot so šah, vaza, lučka in obešalnik, torej nekaj, kar lahko uporabljamo doma. Na drugi delavnici smo želeli na nek način preskočiti v malo večje merilo, kjer smo se ukvarjali z urbano opremo. Tu se študentje niso ukvarjali samo z oblikovanjem, ampak so preizpraševali različne tehnike, od agregata, opaževanja in armiranja do nekih posebnosti, ki se lahko zgodijo v betonu," pravi asist. Anja Vidic s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, tudi mentorica študentom na delavnicah.

V družbi ga navadno poznamo kot siv material, s katerim gradimo

Beton se v gradbeništvu uporablja za različne aplikacije, od podtalnih struktur do visoko v nebo vzpenjajočih se nebotičnikov. V vsakdanu ga poznamo kot siv material, ki ga navadno srečujemo v strukturah, ki niso navdihujoče. Pogosto imamo potem tudi takšen odnos do betona. "Ta dimenzija betona na razstavi pa kaže njegovo poetično plat, kako močan je ta material in kako ga lahko uporabljamo v različnih aplikacijah. Z novimi izzivimi, s katerimi se družba spopada, bo njegova vloga le še pomembnejša. Lepo je, da se mladi že med študijem srečajo z njim in ga uporabljajo na inovativne načine," pa izpostavlja dr. Tomaž Vuk, predsednik uprave podjetja Alpacem Cement, ki je bilo tudi pobudnik izvedbe delavnic.

Razstava študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani z naslovom BETON 2.0: DOM IN SVET je do 16. maja 2024 odprta za oglede od torka do sobote, med 11. in 19. uro v Mali galeriji Banke Slovenije.



