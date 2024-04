Slovenci so se na uvodni poraz odzvali z visoko zmago

Slovenska hokejska reprezentanca je po uvodnem porazu na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A na drugi tekmi s 6:1 premagala Romunijo. Slovenci so se v 4. minuti znašli v zaostanku, v drugi polovici srečanja pa dokončno strli odpor tekmeca in prišli do pričakovanih treh točk. Trije debitanti so se podpisali pod prvence na članskih svetovnih prvenstvih. Ob 16. uri se bodo za drugo zmago pomerili Madžari in Južni Korejci, ob 19.30 pa se po drugo zmago odpravljajo gostitelji Italijani, ki jih čaka dvoboj z Japonci. Prav gostitelji bodo na tekmi ogromnega vložka v sredo ob 19.30 nasprotnik Slovencev.

SP divizija I, skupina A, 2. krog Torek, 30. april Slovenija : Romunija 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Strelci: 0:1 Zagidulin (Sallo, Bors, 4.), 1:1 Bohinc (Macuh, Tomaževič, 16.), 2:1 Tičar (Sabolič, 21.), 3:1 Török (Podlipnik, Sabolič, 37., PP1), 4:1 Mahkovec (Podlipnik, Beričič, 38.), 5:1 Mahkovec (Crnović, Ćosić, 47.), 6:1 Tičar (Sabolič, Podlipnik, 48., PP1)



Streli: Slo 47 (16, 13, 18); Rom 10 (5, 2, 3)

Kazni: Slo 10 (4, 2, 4); Rom 12 (4, 4, 4)

PP1 -zadetek z igralcem več Postava Slovenije: Krošelj, Pintarič; Magovac, Mašič, Tičar Torok, Sabolič; Ćosić, Crnović, Kuralt, Macuh, Tomaževič; Podlipnik, Čepon, Simšič, Drozg, Jezovšek; Bohinc, Beričič, Mehle, Sodja, Mahkovec. Selektor: Edo Terglav.

Postava Romunije: Adorjan, Toke; Haaranen, Imre, Peter, Reszegh, S. Rokaly; Sallo, Bors, Zagidullin, Gliga, Skachkoov; Laday, Ferencz-Csibi, Sandor-Szekely, Zs. Molnar, Zo. Molnar; Gyorfy, Gajdo, Fodor, Kovacs, N. Rokaly; Selektor: Dave MacQueen

Slovenski hokejisti so imeli po nedeljskem porazu z Južno Korejo (2:4) v ponedeljek tekmovanja prost dan, danes pa so se zgodaj popoldan pomerili z Romuni in upravičili vlogo favorita.

Rok Tičar je v začetku druge tretjine zadel za prvo vodstvo na tekmi, v 49. minuti pa postavil končni rezultat. Pri obeh golih mu je asistiral kapetan Robert Sabolič. Foto: www.alesfevzer.com Selektor Edo Terglav je za današnjo tekmo premešal napadalne trojke, med vratnici pa poslal Gašperja Krošlja. Obračun se je za slovensko zasedbo začel slabo, tekmeci so v četrti minuti povedli, a to je bilo tudi edino vodstvo Romunije. V 16. minuti je z močnim strelom od daleč in svojim prvencem na članskih svetovnih prvenstvih izenačil Rožle Bohinc. V začetku druge tretjine sta akcijo po protinapadu zaključila Robert Sabolič in Rok Tičar, ki sta zaigrala skupaj. Kapetan je s podajo lepo našel Tičarja, ta pa zadel za prvo vodstvo.

Slovenci so imeli še naprej srečanje pod nadzorom, a terensko premoč so začeli unovčevati šele v drugi polovici tekme, ko jim je stekla tudi učinkovitost. V 37. minuti je Attila Adorjan prvi strel zaustavil, do odbitka je prišel Matic Török in plošček pospravil v gol za 3:1.

Dobro minuto zatem je Marcel Mahkovec pred golom ploščku spremenil smer in dosegel premierni gol na prvenstvih. V začetku zadnjega dela se je Mahkovec podpisal pod nov gol in zvišanje na 5:1, v 49. minuti pa nova kombinacija podajalca Saboliča in igralca tekme na slovenski strani Tičarja, ki je strelom s prve pod prečko zadel za končnih 6:1.

To je bila še deveta zmaga na devetem medsebojnem obračunu z Romuni.

V sredo obračun velikega vložka z gostitelji

Slovenci imajo po dveh tekmah na računu eno zmago, že jutri pa bodo v novem boju za pomembno zmago. Ob 19.30 se bodo na tekmi velikega vložka udarili z gostitelji Italijani.

Ti se bodo danes zvečer za drugo zmago udarili z Japonci, še pred večernim dvobojem pa bodo ob 16. uri za drugo zmago na prvenstvu obračunali Madžari in Južni Korejci.

V četrtek sledi drugi dan premora, v petek ob 16. uri srečanje Slovencev z Japonci, za konec pa jim bodo v soboto ob 19.30 nasproti stali še Madžari.

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina A (Bolzano), 2. krog: Torek, 30. april Lestvica

Slovenska reprezentanca za SP divizije I, skupine A: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Banska Bystrica/SVK), Matija PINTARIČ (Dragons de Rouen/FRA), Žan US (Jesenice/SLO). Branilci (7): Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/SLO), Kristjan ČEPON (Vastervik/SWE), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Olimpija/SLO), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/AUT). Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Amur/RUS), Žan JEZOVŠEK (Jesenice/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Rok MACUH (Olomuc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Robert SABOLIČ (VSV/AUT), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Rok TIČAR (Vienna/AUT). Blaž TOMAŽEVIČ (VSV/AUT), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN). Trenerski štab



Selektor: Edo Terglav

Pomočnik selektorja: Mitja Šivic

Pomočnik selektorja: Mitja Robar

Pomočnik selektorja: Gorazd Drinovec

Pomočnik selektorja (vratarji): Anže Ulčar

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A (Bolzano, 28. april–4. maj)* Nedelja, 28. april

12.30 Južna Koreja – Slovenija Torek, 30. april

12.30 Slovenija – Romunija Sreda, 1. maj

19.30 Slovenija – Italija Petek, 3. maj

16.00 Slovenija – Japonska Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska – Slovenija *V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca.

