Slovenska hokejska reprezentanca je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda (divizija I, skupina A) z 2:4 izgubila z Južno Korejo , ki je do šele druge zmage nad Slovenci prišla po hitrih in učinkovitih protinapadih. Slovenci, katerih cilj je vrnitev med elito, kamor vodita prvi dve mesti, bodo naslednjo tekmo igrali v torek ob 12.30 proti Romunom. Ob 16.00 sledi srečanje Japoncev in Madžarov, zvečer pa se bodo gostitelji Italijani pomerili z Romuni.

Svetovno prvenstvo divizija I, skupina A, Bolzano, 1. krog Južna Koreja : Slovenija 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Strelci: 0:1 Sabolič (Tomaževič, Čepon, 4.), 1:1 Yuchan Kong (Sangwook Kim, Don Ku Lee, 16.), 2:1 Sanghoon Shin (Jin Hui Ahn, Young Jun Le, 17.), 2:2 Sodja (Beričič, Magovac, 23.), 3:2 Chong Min Lee (Heedoo Nam, Young JunLee, 48., PP1), 4:2 Sangyeob Kim (56.).

Streli: Južna Koreja 25 (10, 8, 7), Slovenija 32 (10, 10, 12)

Kazni: Južna Koreja 2 (2, 0, 0), Slovenija 4 (0, 2, 2)

PP1-zadetek z igralcem več



Postava Slovenije: Pintarič, Krošelj. Magovac, Mašič, Kuralt, Tičar, Drozg; Ćosić, Crnović, Tomaževič, Macuh, Sabolič; Čepon, Podlipnik, Török, Simšič, Mahkovec; Jezovšek, Bohinc, Sodja, Beričič, Mehle.

Postava Južne Koreje: Yeon-Seung Lee, Jung Ho Ha; In-Gyo Oh, Don-Ku Lee, Yoon-Seok Kang, Sang-Wook Kim, Chong-Min Lee; Seung Jae Lee, Hee-Doo Nam, Geon-Woo Ki, Jung-Woo Jeon, Sang Ho Bae; Chan Yu Kong, Hyo-Seok Jee, Sang-Hoon Shin, Young-Jun Lee, Jin-Hui Ahn; Ju-Hyung Lee, Min-Jae Lee, Sang Yeob Kim, Si Hwan Kim, Jin-Kyu Park.

Na Južnem Tirolskem se je začelo svetovno hokejsko prvenstvo divizije I, skupine A, na katerem do prihodnje sobote sodelujejo gostitelji Italijani, Slovenci, Madžari, Japonci, Romuni in Južni Korejci.

Prav slednji so bili prvi tekmec varovancev Eda Terglava, ki je v Italijo odpeljal pomlajeno zasedbo, deveterica prvič nastopa na članskem svetovnem prvenstvu. Cilj Slovencev je vrnitve med elito, kamor vodita prvo in drugo mesto na prvenstvu, a s prvo tekmo in porazom proti Južni Koreji so si delo otežili.

Slovenci so pred dvobojem z azijsko reprezentanco opozarjali na njihovo hitrost in protinapade, elementa, s katerima so Južni Korejci na koncu tudi tlakovali pot do šele druge zmage nad risi na 11. medsebojnih obračunih. Pred tem so jih premagali na prvenstvu drugega razreda leta 2019, ko so Slovenci v Kazahstanu prav tako napadali elito, a ostali brez nje.

Obračun se je za Slovence sicer začel s hitrim vodstvom, v četrti minuti je kapetan in na koncu igralec tekme na slovenski strani Robert Sabolič pospravil plošček za hrbet Yeon-Seung Leeja. Do konca uvodne tretjine so tekmeci z dvema protinapadoma v minuti povedli z 2:1 ion na odmor odšli z vodstvom. Tega je v začetku drugega dela izničil Jaka Sodja, ko je z bližine v gol pospravil odbitek.

V zadnji tretjini so Terglavovi pritisnili, iskali novo vodstvo, a se v 47. minuti znašli z igralcem manj, kar so tekmeci izkoristili in, tudi z nekoliko sreče, povedli s 3:2. Sledil je nov pritisk risov, pa nov uspešno izveden protinapad Južne Koreje, Pintariča je za končnih 4:2 premagal Yeob Sang Kim. Ob koncu so imeli za zvišanje vodstva na voljo še kazenski strel, a ga niso izkoristili, tako da je ostalo pri zmagi z dvema goloma razlike.

Selektor in kapetan po porazu "Ne bom rekel, da so nas presenetili. Vedeli smo, da so hitri in neugodni, dobili so nas na protinapade, a tako je. Če ne dosežemo zadetka, imeli smo veliko priložnosti, bomo težko zmagali tekmo," je po porazu dejal Robert Sabolič. Foto: Grega Valančič/Sportida "Negativen rezultat. Zavedali smo se, da bo prva tekma zelo pomembna, da bo ob začetku turnirja prisotna nervoza, saj nekaj fantov še ni igralo na takem prvenstvu. Že od začetka se je videlo, da noge niso bile prave, da energija ni bila prava, malo smo se iskali. Dosegli smo prvi gol, potem pa v prvi tretjini dobili dva gola po manjših napakah. Drugo tretjino smo bili boljša ekipa, dosegli drugi gol in s tem dobili nazaj ritem. Nekaj priložnosti smo imeli, nismo pa dovolj sprovocirali njihovega vratarja, da bi dobili druge, tretje priložnosti. Tretjo tretjino smo malo preveč iskali lepe podaje, lepe strele, oni pa so iz protinapada dosegli glavni gol," je po uvodnem porazu ob debiju v selektorski vlogi na prvenstvu za Hokejsko zvezo Slovenije dejal Terglav. Kapetan Sabolič je dodal: "Ne bom rekel, da so nas presenetili. Vedeli smo, da so hitri in neugodni, dobili so nas na protinapade, a tako je. Če ne dosežemo zadetka, imeli smo veliko priložnosti, bomo težko zmagali tekmo."

V ponedeljek prvi dan premora, v torek nad Romune

Slovenci bodo imeli v ponedeljek dan tekmovalnega premora, v torek se bodo na prvi tekmi dneva (12.30) pomerili z Romuni, v sredo bodo ob 19.30 palice prekrižali z gostitelji Italijani, po drugem dnevu premora v petek sledi ob 16.00 srečanje z Japonci, za konec pa jim bodo v soboto ob 19.30 nasproti stali še Madžari.

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina A (Bolzano): Nedelja, 28. april Lestvica

Slovenska reprezentanca za SP divizije I, skupine A: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Banska Bystrica/SVK), Matija PINTARIČ (Dragons de Rouen/FRA), Žan US (Jesenice/SLO). Branilci (7): Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/SLO), Kristjan ČEPON (Vastervik/SWE), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Olimpija/SLO), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/AUT). Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Amur/RUS), Žan JEZOVŠEK (Jesenice/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Rok MACUH (Olomuc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Robert SABOLIČ (VSV/AUT), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Rok TIČAR (Vienna/AUT). Blaž TOMAŽEVIČ (VSV/AUT), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN). Trenerski štab



Selektor: Edo Terglav

Pomočnik selektorja: Mitja Šivic

Pomočnik selektorja: Mitja Robar

Pomočnik selektorja: Gorazd Drinovec

Pomočnik selektorja (vratarji): Anže Ulčar

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A (Bolzano, 28. april–4. maj)* Nedelja, 28. april

12.30 Južna Koreja – Slovenija Torek, 30. april

12.30 Slovenija – Romunija Sreda, 1. maj

19.30 Slovenija – Italija Petek, 3. maj

16.00 Slovenija – Japonska Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska – Slovenija *v elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca

