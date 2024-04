Kdo je vaš izvajalec sončne elektrarne?

Sončne elektrarne postajajo nepogrešljiv del našega vsakdana, saj nam omogočajo večjo neodvisnost ali energetsko samozadostnost od tradicionalnih virov energije. Obenem s takšnim sistemom seveda bistveno znižamo naše stroške elektrike.

Kar nekaj prebivalcev je v lanskem ali letošnjem letu pridobilo soglasje za izgradnjo sončne elektrarne na njihovi hiši oziroma objektu. Sedaj so v prvi fazi projekta, ko se morajo odločiti za izvajalca in pričeti dejansko izvedbo. Pred izbiro si je dobro odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj:

Kako dolgo je podjetje že na tržišču?

Odločate se za investicijo, ki bo z vami naslednjih nekaj desetletij.

Močno bo vplivala tako na vašo kvaliteto bivanja kot tudi prihodnje stroške. Izkušnje pri zasnovi in montiranju so zato za kvalitetno izvedbo seveda ključni.

Poskrbite, da bo vaš partner strokovno podkovano in stabilno podjetje, ki vam bo na voljo skozi celotno življenjsko dobo sistema, torej naslednjih 30+ let. S tem si prihranite skrbi glede možnosti prihodnjega stečaja ali zaprtja in izgube podpore in garancij.

Številne informacije o podjetju lahko dobite že na spletu (bonitetno oceno, koliko let so že na trgu, število zaposlenih, reference podjetja) ali se pozanimate pri vaših prijateljih.

Foto: Shutterstock

Ali mi podjetje zagotavlja tudi dolgoročno podporo po nakupu in dodatne sisteme za sončno elektrarno?

Izjemno pomembna, a večkrat spregledana storitev, ki je ključna za dolgo življenjsko dobo sončne elektrarne in ki jo marsikatero podjetje sploh ne ponuja, je redno servisiranje vaše sončne elektrarne.

Najboljši izvajalec vam pod eno streho ponuja ne le prodajo in montažo, temveč dolgoročno svetovanje in podporo pri uporabi, redno vzdrževanje ter servisiranje in tudi čiščenje panelov.

Obenem je sploh za prihodnja leta zelo pomembno, da ponuja dodatne pametne tehnologije optimizacije porabe. Sistemi, kot je Termo Smart+, prikazujejo, koliko in kje se v vašem domu porablja elektrika, regulirajo porabo ter omogočajo vklop in izklop porabnikov glede na trenutno ceno, pa tudi glede na vaše potrebe in navade. Vse to se bo odražalo v nižji položnici za elektriko.

Ali podjetje ponuja kakovostno opremo?

Na trgu se pojavlja oprema brez ustreznih certifikatov, včasih celo ponaredki. Težave pri vgradnji slabše kakovostnih materialov se lahko pokažejo šele po nekaj letih montaže, ko je že prepozno.

Cenejši vijaki na podkonstrukciji se zrahljajo in popustijo pod težkim bremenom, kot je sneg, kar povzroči trajne poškodbe strešnikov in posledično zamakanje strehe.

Ključno je torej, da si pri tovrstni investiciji izberete partnerja, ki mu lahko zaupate – da bosta tako storitev kot uporabljena oprema dosegali najvišjo kakovost.

Foto: Termo Shop d.o.o.

Ali podjetje ponuja tudi druge učinkovite energetske rešitve, kot so toplotne črpalke, klimatske naprave, električne polnilnice?

Najnižjo ceno ogrevanja nudi toplotna črpalka, ki prav tako deluje na elektriko, daleč najugodnejša pa je kombinacija sistemov toplotne črpalke in sončne elektrarne. Sončna elektrarna namreč predstavlja za gospodinjstvo lasten proizvodni vir električne energije, ki jo nato toplotna črpalka porablja za ogrevanje.

Dejstvo je tudi, da vse več sistemov in naprav v našem domu upravlja elektrika, vse več vozimo na elektriko in vsako leto dodajamo v gospodinjstvo nove in nove porabnike. Bolj so vsi ti energetsko učinkoviti, bolj celostno učinkovit je vaš celoten energetski sistem doma in nižji so vaši stroški energije.

Vaš izvajalec sončne elektrarne naj bo vaš dolgoročni partner za energetsko učinkovitost, ki vam ponuja več sistemov, ki jih boste skozi naslednja leta lahko v vaš dom dodajali.

Stopite na pot energetske prenove s podjetjem Termo Shop

V Termo Shopu smo specializirani za energetske prenove, ki jih na trgu izvajamo že 30 let. Imamo bonitetno ocena AAA, zmontirali smo že več kot 40 MW sončnih elektrarn in zaupa nam že več kot 3.000 zadovoljnih strank. Specializirani smo tudi za razvoj, proizvodnjo, prodajo, montažo ter servis energijsko varčnih toplotnih črpalk in ostalih energetskih rešitev.

Pod eno streho združujemo vse ekipe, od svetovanja in prodaje do izvedbe montaže, financiranja, vzdrževanja ter servisiranja sončnih elektrarn, zato ni skrbi, da vam ne bi v kateremkoli trenutku stali ob strani in se hitro odzvali na vaše potrebe. Monterji in serviserji Termo Shopa pri svojem delu uporabljamo le najboljšo opremo, komponente, materiale in tehnologije.

Sodelujemo z vodilnimi proizvajalci, kot sta SolarEdge in slovensko podjetje ENSET, ki izdeluje kovane kljuke za podkonstrukcijo s 40 % manjšim upogibom kot navadne kljuke, s čimer zagotavljamo, da so nameščene rešitve varne za dolgoročno uporabo.

Kot dodatno opremo sončni elektrarni ponujamo najsodobnejšo tehnologijo Termo Smart+, ki skrbi za enostavno povezavo, nadzor in upravljanje med največjimi porabniki energetskega sistema.

Ne glede na to, kdo je bil izvajalec, ki vam je pomagal izpolniti soglasje za priključitev, izbira izvajalca vaše sončne elektrarne ostaja odprta do vaše potrditve končne ponudbe. Če stopite na pot energetske prenove s podjetjem Termo Shop, vam morebitne nastale stroške ob pridobitvi soglasja odštejemo od končne cene.

Aktivirajmo vaše soglasje!

Foto: Termo Shop d.o.o.

Pred nami so spomladanski in poletni meseci, polni sončne energije. Za prvih 150 kupcev smo v Termo Shopu pripravili dva energetska kupona, s katerima je vaša energetska prenova ugodnejša za kar 5.900 EUR. Zagotovite si svoj kupon na www.termoshop.si ali nas pokličite na 080 88 33.

Termo Shop. 30 let. 50.000 strank. Nešteto prihrankov.

Naročnik oglasnega sporočila je Termo Shop d.o.o.