Ste pripravljeni na nižje račune za energijo?

Z okolju prijaznimi sistemi, kot so toplotne črpalke in sončne elektrarne, gospodinjstvom že desetletja omogočamo velike prihranke pri ogrevanju in elektriki. Če se še niste odločili za takšno investicijo , je zdaj pravi čas za ta korak. Pogoji so ugodnejši kot kadarkoli !

Foto: Shutterstock

Zakaj je prav zdaj pravi čas za energetsko prenovo doma? Ponujamo vam nekaj razlogov za to glede na aktualno dogajanje na trgu.

Ker je energija vedno dražja.

Smo v obdobju spremenljivih razmer na trgu energetike in cenovnih nihanj. Stroški za energijo rastejo in vse bolj bremenijo družinski proračun. Sončna elektrarna vam omogoča lasten vir energije in s tem seveda nižje stroške elektrike. Prav tako lahko bistvene prihranke dosežemo z ogrevanjem s toplotno črpalko, ki je stroškovno učinkovitejše v primerjavi z drugimi energenti. Kombinacija obeh sistemov pa je za družinski proračun zmagovalna. Sončna elektrarna z elektriko oskrbuje toplotno črpalko in tako se ogrevamo iz lastnega vira, plačujemo pa le še tisto, kar smo po potrebi dodatno vzeli iz omrežja.

Ker se nam obetajo vse večje spremembe na področju obračunavanja električne energije.

Omrežninski akt prinaša drugačen način obračunavanja elektrike in konkretne postavke za omrežnino. Cene bodo različne glede na to, kdaj v dnevu in v kateri sezoni porabljamo elektriko. Za gospodinjstva lahko ta sprememba predstavlja bistveno višje stroške v primerjavi s sedanjimi. S sodobnimi sistemi ogrevanja in lastnim virom elektrike boste prevzeli nadzor nad računi. Termo Shop strokovnjaki bomo poskrbeli za to, da bodo ti sistemi v vašem domu strokovno zasnovani in pametno regulirani. S tem bodo zagotavljali optimalno rabo elektrike in zasledovali najnižje cene.

Ker so pred nami spomladanski in poletni meseci, polni sončne energije.

Aktiviramo vaše soglasje za sončno elektrarno in sistem čim hitreje postavimo. Sončna elektrarna bo proizvedla viške energije, ki jih boste v jesenskih in zimskih mesecih nato lahko porabili za ogrevanje s toplotno črpalko.

Ker naša vrhunska oprema in znanje še nikoli niso bili cenovno dostopnejši.

Energetska prenova še nikoli ni bila tako ugodna. Za prvih 150 kupcev smo v Termo Shopu pripravili dva energetska kupona, s katerima je prenova ugodnejša za kar 5.900 evrov.