Rusija bo začasno ustavila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Ruski predsednik Vladimir Putin je pristal na 30-dnevno prekinitev napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, so danes po telefonskem pogovoru Putina s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom sporočili iz Bele hiše. Putin je ob tem izrazil pripravljenost na nadaljnje sodelovanje z Washingtonom za iskanje načinov za končanje konflikta, a premirje pogojuje z ustavitvijo ponovnega oboroževanja ukrajinskih sil, je sporočil Kremelj.

Kmalu po zaključku močno pričakovanega pogovora med voditeljema ZDA in Rusije sta javnost o sklepih dialoga obvestila Kremelj in Bela hiša.

Kot so sporočili iz Washingtona, ruske sile po ukazu Putina prihodnjih 30 dni ne bodo napadale ukrajinske energetske infrastrukture, tovrstne napade pa bo začasno ustavila tudi ukrajinska stran.

Iz Kremlja so medtem sporočili, da je Putin predstavil pogoje za premirje v Ukrajini in izrazil pripravljenost na nadaljnje sodelovanje z Washingtonom za iskanje načinov za končanje konflikta, piše francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA si prizadevajo za čimprejšnji konec vojne v Ukrajini in so v ta namen tudi predlagale 30-dnevno popolno prekinitev ognja. V Kijevu so jo podprli, Putin pa je minuli teden ob načelni podpori izrazil zadržke.

Menil je še, da mora prekinitev sovražnosti voditi k dolgotrajnemu miru in odpravi temeljnih vzrokov krize. V Kijevu so njegove izjave označili za zelo predvidljive in manipulativne. Trump je medtem izjavo Putina označil za obetavno.