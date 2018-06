Lepotica, o kateri sanjarijo zvezdniki, bi bila le z Messijem #video

Ko se zabliska in te oblije kri

Kako nevaren šport je nogomet, smo videli na prijateljski tekmi med Francijo in ZDA. Po skoku za žogo sta z vso silo z glavama trčila francoski napadalec in ameriški napadalec ter oba v bolečinah obležala na tleh.

Igrišče sta morala nemudoma zapustiti tako Oliver Giroud kot Matthew Miazga, ta je imel močno okrvavljen obraz.

Ob teh grozljivih posnetkih smo se kaj kajpak spomnili tudi na vratarja Liverpoola Lorisa Kariusa, ki naj bi v finalu po trku z Sergiem Ramosom utrpel pretres možganov. Čeprav je treba vse poškodbe glave vzeti z vso resnostjo, ostaja kanček dvoma, saj je nesrečnega Nemca pregledala klinika, v upravi katere so tudi lastniki Liverpoola.

''Ko gre za pravi pretres možganov, ne vidiš več žoge in moraš z igrišča,'' je precej nepremišljeno PR-potezo rdečih okrcal vratar Chelseaja Thibaut Courtois.

Orjak grozi Ramosu: Tole se ti bo zgodilo, če se srečava

Tudi nogometaš Adebayo Akinfenwa, ki bolj spominja na borca v MMA kot nogometnega napadalca, je eden od tistih, ki želijo po vseh dogodkih v finalu lige prvakov (Salah, Karius) na križ pribiti kapetana Reala Sergia Ramosa.

''Potem ko si mi polomil mojega Salaha, sem zdaj izvedel še novico o pretresu možganov za Kariusa. Srečo imaš, da ne bom nikoli igral v ligi prvakov, ker če bi, bi se to zgodilo to …,'' je jezno dejal 36-letni napadalec Wycomba in napol prelomil nogometni čevelj.

Nato se je zver, tako kličejo temnopoltega orjaka, seveda nasmejala, a moramo se strinjati, da je za Španca res bolje, da se z Akinfenwo ne srečata.

Takega odgovora ni pričakovala

V nedeljo so na Old Traffordu igrali dobrodelno tekmo SoccerAid2018 med ekipo sveta, v kateri ni manjkalo nogometnih legend, in Anglijo. Ekipo sveta je vodil še zdaj velik ljubljenec navijačev United Eric Cantona, ki je med tekmo in ob vprašanju novinarke Kirsty Galllagher, ''ali bo, če ne bo šlo tako kot mora biti, sam vzel pravico v svoje roke in stekel na igrišče. Tega se je namreč v preteklosti že posluževal Jose Mourinho'', dejal, da je on v preteklosti naredil še boljšo potezo: ''Skočil sem na tribuno in brcnil huligana.''

Novinarka je ostala odprtih ust, morala bi vedeti, da je Cantona na to potezo še zdaj ponosen, čeprav je zanjo prejel hudo kazen – moral je počivati kar osem mesecev.

Eric Cantona reminiscing over the time he karate kicked a fan and Kirsty Gallagher’s face was a picture. #SoccerAid2018 pic.twitter.com/SnHTYzzZpu — Mike P Williams 🌹 (@Mike_P_Williams) June 10, 2018

Nemogoče: Farah hitrejši od Bolta?

Na dobrodelnem dogodku v Manchestru sta sodelovala tudi atletska zvezdnika atletike Mo Marah in Usain Bolt. Med obračunom so merili tudi hitrost igralcev in na koncu je tehnika zaznala, da najhitrejši Zemljan ni bil najhitrejši, ampak je bil boljši njegov dolgoprogaški kolega Farah.

Kako je to mogoče, ni povsem jasno, a Bolt, ki ima na 100 metrov rekord 9.58, je že dalj časa uživa v pokoju, britanski atletski ponos pa še vedno aktivno teče. Zadnje čase le na maratonih.

Foto: ITV

Usain Bolt has his world-record time on his back and takes on Mo Farah at Old Trafford ⚡ pic.twitter.com/fC34jUvfRD — B/R Football (@brfootball) June 10, 2018

Na svetovno prvenstvo pripravljeni tudi trgovci

Do začetka spektakla v Rusiji je le še nekaj dni, potem pa se en mesec ne bomo znebili nogometa. Da bo junija in julija vse v znamenja nogometa, nakazujejo tudi izdelki v trgovinah. V Nemčiji je mogoče kupiti zelje, zavito v folijo z vzorcem nogometne žoge.

Nichts steigert meine Vorfreude auf die WM so sehr wie Eisbergsalat in Fußball-Tüten. pic.twitter.com/6mNuSuREgR — Matthias Marburg (@BILD_Marburg) June 11, 2018

Ne posreči se vedno

Dandanes veliko ljudi poskuša s takimi ali drugačnimi zapisi zabavati ljudi. Eni so uspešni, drugi malce manj. V drugo kolono po novem spada tudi ljubljanska Olimpija.

Ta je objavila tvit s kolažem slik žalostnega junaka iz otroške serije Muppet Show, žabca Kermita, in pripisala: ''Ko imaš novega trenerja, ampak moraš počakati na zeleno luč.''

Ko imaš novega trenerja, ampak moraš počakati na zeleno luč 🤔 pic.twitter.com/GjVeb22IEh — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) June 8, 2018

Vse skupaj je bilo videti zelo posrečeno, a ''detektivi'' na Twitterju so hitro odkrili, da gre le za kopijo. Identičen tvit so pred dnevi objavili pri Romi.

When the transfer reveal is ready but you have to wait for the green light pic.twitter.com/GfZpZG2yoG — AS Roma English (@ASRomaEN) June 7, 2018

Nikoli mu ne bo odpustil

Španski izbrani vrsti je pred začetkom SP v Rusiji vse najboljše zaželel tudi novi predsednik vlade Pedro Sanchez, a nekdo nad visokim obiskom španskega političnega vrha ni bil navdušen. To je vratar David de Gea, ki ga je omenjeni politik pred časom javno očrnil.

Leta 2016 je bil Španec povezan z domnevnim spolnim škandalom, ki naj bi ga s soigralcema pri Atleticu zakrivili leta 2012. Takrat naj bi grdo ravnali z mladoletnimi prostitutkami in jih celo spolno zlorabili. De Gea nikoli ni bil obtožen, ker ni bilo dokazov, a vseeno se je Sanchez postavil na stran žrtev.

''Nimam dobrega občutka, ko vidim, kdo je v vratih Španije,'' je pred časom javno izjavil Sanchez, teh besed pa mu vratar United še danes ni odpustil.

De Gea se je s Sanchezom sicer rokoval, a ga gledal kot serijski morilec, po govoru pa edini z rokami v žepih ni ploskal. ''Takrat mi ni bilo lahko, vseskozi sem dejal, da je to globoka laž, a mi niso vsi verjeli. Mnogi so celo dejali, da ne bi smel biti del reprezentance. Ni bi lahko, zato bi bilo primerno, če se mi za vse izrečene besede javno opravičijo,'' meni prvi vratar španske Furije.

▶️ David de Gea no apaludió a Pedro Sánchez en Las Rozas y la razón es el 'caso Torbe'. Aquí, la explicación: https://t.co/r9emp4jcmN #laSextaDeportes pic.twitter.com/9iWJ8zNaRE — laSexta|Deportes (@DeporteslaSexta) June 6, 2018

Hrvat pokazal, kdo je glavni

Dejan Lovren, ki se s hrvaško zavzeto pripravlja na začetek svetovnega prvenstva v Rusiji, je na Instagramu objavil video, na katerem se z bratom pomeri za najboljšega nogometaša družine Lovren.

Branilec Liverpoola ni čakal dolgo in z brco v pleksus onesposobil brata in vse skupaj pospremil z besedami ''nič ni bilo''. Kaj pravite, je brat zvezdnik res simuliral prekršek?

Novinarka z vprašanjem presenetila zvezdnika Belgije

Novinarji med začetkom svetovnega prvenstva igralce vseh reprezentanc sprašujejo najrazličnejša vprašanja, a belgijska novinarka je vseeno poskrbela za presenečenje. Tega ni pričakoval niti prvi napadalec Belgije Romelu Lukaku.

''Ima Beglija trenutno boljšo ekipo kot Manchester United?'' Romelu se je nasmehnil na koncu pa po požirku vode prikimal. Lukaku je bil v minuli sezoni najboljši strelec rdečih vragov.

Romelu Lukaku was asked if Belgium’s squad are better than Manchester United's.



His reaction was priceless. pic.twitter.com/PigzectbxR — ESPN FC (@ESPNFC) June 6, 2018

Ronaldov sin navdušil svet

Pozabite na Lionela Messija, slavo Cristiana Ronalda bi lahko čez nekaj let ogrozil kar njegov sin Cristiano Ronaldo mlajši, ki ga ljubkovalno kličejo tudi Cristianinho. Po obračunu z Alžirijo, ki so ga Portugalci dobili s 3:0, je na igrišče pritekel tudi osemletni fantič in hitro pokazal, da ima odlične gene.

Na pobudo očeta je udaril po žogi in jo neverjetno natančno poslal v levi zgornji kot vrat. Fantiček, ki je stal v vratih, ni imel nobenih možnosti, veliko dela pa bi najbrž imeli tudi odrasli vratarji.

O apito final não quer dizer que acabe o espectáculo. Cristiano Ronaldo e Cristianinho: tal pai, tal filho.#ConquistaOSonho



The final whistle doesn't mean the show is over. Cristiano and his son, it's clear the apple doesn't fall far from the tree! #ConquerYourDream pic.twitter.com/YgebltOYpa — Portugal (@selecaoportugal) June 7, 2018

Kapetan Srbije zatulil, kot bi ga sklatil Gattuso

Po prijateljski tekmi v Gradcu med Srbijo in Bolivijo, ki so jo nekdanji slovenski bratje dobili s 5:1, so kapetana orlov Aleksandra Kolarova obkolili številni navdušenci, kako tudi ne, saj Srbov tudi v Avstriji ne manjka.

Nekdanjega branilca Manchester Cityja je med podpisovanjem eden od mlajših lovcev na avtograme pohodil, robustni in krvoločni Kolarov, ki mu na igrišču nikoli ni do smeha, pa je odskočil in zatulil. Videti je bilo, kot da bi se nanj z umazanim štartom spravil nekdanji strah in trepet vseh napadalcev Gennaro Gattuso.

Ronaldo potolažil objokanega dečka

Čeprav sovražniki Cristiana Ronalda menijo, da je navaden arogantnež in da ga skrbi le za svoj blagor, je spet pokazal, da premore tudi veliko empatije. Ko je že sedel na avtobusu, je zagledal objokanega dečka, ki je mislil, da je zamudil edinstveno priložnost, da se fotografira s svojim herojem. Zvezdnik Reala se ga je usmilil, se z njim fotografiral in se mu podpisal na dres.

A young fan thought he'd missed the chance to meet his hero as Portugal departed for the World Cup.



Cristiano stepped off the bus and made sure his dream came true. pic.twitter.com/r3qERFy8Vz — ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2018

Argentinska plesalka razkrila, da je med nogometaši zelo zaželena

''Osem od 23 nogometašev, ki bodo v Rusiji branili barve Argentine, je na Instagramu poskušalo priti v stik z mano,'' razkriva lepa argentinska plesalka Rocio Robles.

''O imenih seveda ne bom. Lahko rečem, da so med imeni napadalci in branilci, tako centralni kot bočni. Med njimi ni vratarjev,'' je nadaljevala Roblesova in dodala, da na sporočila ni odgovarjala, saj naj bi taki fantje pri njej že ob prvem sporočilu izgubili deset točk. Če so pisali meni, je jasno, da so še kateri drugi.

Kot je dejala, med ''zalezovalci'' ni vratarjev gavčev kot najbrž niti prvega zvezdnika Lionela Messija, za katerega je pred letom dni dejala, da je zanjo skrita fantazija. ''Ljubim ga na vso moč. Če se bo kdaj sprl z Antonelo, ga bom poklicala.''

