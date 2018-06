Olimpija ima novega trenerja, Mandarić izbral Srba

Nad štadionom v Stožicah, kjer domuje Olimpija, se je končno pokadil beli dim. Čeprav je v zadnjih dneh prevladovala govorica, da je položaju novega trenerja zmajev najbližje Hrvat Igor Jovičević, se je vodstvo zmajev, ki ga pooseblja predsednik Milan Mandarić, odločilo drugače.

Američan srbskih korenin, ki pred dnevi ni našel skupnega jezika z nekdanjim slovenskim selektorjem Slavišo Stojanovićem, je segel v roke z Ilijo Stolico. Srbski strokovnjak ima 39 let in spada med najuspešnejše trenerje na tem delu Evrope.

Novi trener Olimpije je nekdanji srbski napadalec, ki je kariero sklenil v ZDA. Foto: Guliver/Getty Images

Milan Mandarić je našel skupen jezik z mladim srbskim trenerjem, za katerega se je zanimal tudi beograjski Partizan. Foto: Žiga Zupan/Sportida Odkar je Mandarić prevzel predsedniški položaj ljubljanskega kluba, je pripeljal trenerje iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Srbije.

Stolica ni prvi srbski strateg Mandarićeve Olimpije, zmaje je v nekaj mesecev spomladanskega dela šampionske sezone 2015/16 vodil Marko Nikolić, ki je nato kljub neporaženosti zapustil vroči stolček zaradi izrečenih rasističnih opazk na račun takratnega temnopoltega napadalca Olimpije Blessinga Elekeja.

Nogometaši Olimpije bodo s pripravami na sezono 2018/19 začeli v četrtek, novi trener pa se bo prvič javnosti predstavil v torek popoldan.

Leta 2004 se je kot napadalec Metalurga v Evropi pomeril z rimskim Laziem in tedanjim zvezdnikom rimske kluba Paolom di Caniem. Foto: Reuters

Stolica se je rodil 7. julija 1978 v Zemunu, kjer je začel člansko nogometno kariero. Kot mladi reprezentant ZR Jugoslavije se je že pri 20 letih odpravil v Španijo, kjer se je dokazoval pri Lleidi, se nato hitro vrnil v domovino (Partizan in Zemun), nato preselil za nekaj sezon v Ukrajino k Metalurgu iz Donecka, se za kratek čas ustavil v srbski prestolnici in nosil dres OFK Beograda, v nadaljevanju kariere pa zaigral v Belgiji (St. Truidense in Mons), Grčiji (OFI Kreta), Črni gori (Podgorica), kariero pa končal na drugi strani velike luže.Nekaj let se je kot napadalec dokazoval v ligi MLS pri klubu New England Revolution, katerega dres nosi tudi nekdanji kapetan Olimpiji, nato pa pomahal v slovo pri 33 letih pri nižjeligašu New Yorku.Trenersko pot je začel leta 2014 kot pomočnik selektorja kadetske reprezentance Srbije, nato prihodnje leto pomagal trenerju članske ekipe Partizana, leta 2016 je prvič okusil selektorski kruh, najprej srbske reprezentance do 16, nato pa še do 17 let, nato pa od novembra 2016 do decembra 2017 vodil beograjski Voždovac, do začetka aprila pa sedel na klopi novosadske Vojvodine, s katero je v devetih tekmah vknjižil le tri zmage. Klub je zapustil zaradi nenapovedanega obiska nezadovoljnih navijačev na treningu.