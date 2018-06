Javil se je Zlatko Zahović in napadel predsednika

"Odkar je predsednik Drago Cotar prevzel športni del kluba, Maribor ni več prvak. Maribor nima več vodje," je za Delo povedal Zlatko Zahović, ki je konec maja šokiral slovensko nogometno javnost in dejal, da po enajstih letih odhaja iz kluba.

"Dva meseca se ni zgodilo nič. Pričakoval sem, da bo klub sklical novinarsko konferenco, povedal svoja stališča ali odločitev, a se ni odzval niti na kazen NZS. Ni se pritožil. Mislim, da je stanje duha nesprejemljivo, o čemer največ povedo predsednikove besede med enim od obiskov slačilnice. Dejal je, da gremo naprej, tudi če bo Maribor peti. Takšno razmišljanje po mojem prepričanju ne ustreza NK Maribor. To je znak nespoštovanja do kluba in navijačev," je še povedal ključni mož Maribora v zadnjem obdobju, ki ga očitno peče ne dovolj velika podpora kluba ob marčevski aferi "Počasi, sine", in dal verjetno vedeti, da sodelovanje z Dragom Cotarjem ni več mogoče.

Pri NK Maribor so še naprej tiho

Še vedno namreč usoda Zahovića, ki je po "odpovedi" odšel na dopust, ni jasna. V klubu se po pestrih majskih dneh glede odhoda svojega športnega direktorja sploh niso več oglasili. Informacije o tem, kaj sledi, so različne.

Nekateri so prepričani, da se bo Zahović, ki je nekajkrat že odhajal, spet vrnil na svoj položaj, drugi trdijo, da ga bo nasledil Miran Pavlin, nekateri pa napovedujejo nekaj tretjega.

Kakorkoli že, po napadu Zahovića na predsednika Cotarja je jasno, da v mariborskem klubu enotnosti ni več, kar le potrjuje pisanje o tem, da je znotraj kluba več struj. Nekateri so naklonjeni Zahoviću in temu, da bi ostal, drugi so dočakali priložnost, da se ga znebijo.

Darko Milanič je v petek zbral nogometaše in začel priprave na novo sezono. Foto: Reuters

Darko Milanič je že začel delo

Medtem pa je Darko Milanič že prejšnji teden zbral moštvo in se začel pripravljati na novo sezono. Ekipi se je priključil tudi za zdaj edini novinec, bosanski vratar Kenan Pirić. Odhodov za zdaj ni.

Trener Darko Milanič uvodni dan priprav (v petek) o ciljih v sezoni 2018/19:

V sredo se bodo ekipi priključili tudi trije reprezentanti, ki so zaradi obveznosti pod taktirko selektorja Tomaža Kavčiča dobili nekaj dni daljši dopust, Amir Dervišević, Luka Zahović in Martin Milec.