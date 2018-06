Olimpija še vedno črna ovca v 1. SNL

Čeprav so v ljubljanskem klubu napovedovali, da bo naslednik Igorja Bišćana znan že konec prejšnjega tedna, se to ni zgodilo. Predsednik Milan Mandarić, ki se v vročih predpoletnih dnevih v Ljubljani ukvarja z vprašanjem, komu zaupati vodenje ekipe v bližajoči se sezoni 2018/19, še ni segel v roko z Bišćanovim naslednikom.

Zmaji bodo začeli v četrtek

Skoraj dva tedna po pokalnem slavju Olimpije še vedno ni znan trener, ki bo zmaje vodil v prihodnji sezoni. Foto: Vid Ponikvar Še vedno kot prvi favorit kotira njegov soimenjak in rojak Igor Jovičević, ki je že deloval v 1. SNL in v prejšnji sezoni vodil Celjane, nazadnje pa je treniral drugo moštvo zagrebškega Dinama. Iz zmajevega tabora sporočajo, da bo takoj, ko bo informacija o novem trenerju podana tudi uradno, sklicana novinarska konferenca, na kateri bo predstavljen nov šef strokovnega vodstva.

Časa počasi zmanjkuje, saj naj bi se priprave zeleno-belih za novo sezono, v katerih jih čakajo velike obveznosti tudi v Evropi, začele že v četrtek. Nov strateg bo torej imel na voljo slab mesec dni, da do uvodne evropske tekme (ta bo v prvem krogu kvalifikacij lige prvakov 10. oziroma 11. julija, Olimpija pa bo tekmeca izvedela prihodnji torek v Nyonu) pripravi ekipo in skuša uresničiti tekmovalne cilje.

Zmaji bodo večino poletnih priprav opravili v Čatežu. Program priprav je že pripravljen. Ker pa se je pod njega podpisal ljubljenec navijačev Bišćan, ki je prejšnjo sredo dokončno zapustil Ljubljano, bo odvisno od njegovega naslednika, ali ga bo upošteval v popolnosti ali pa priredil svojim zahtevam.

Maribor začel kot prvi

Nogometaši Olimpije bodo med zadnjimi, ki se bodo odpravili na poletne priprave. Kot prvi so to storili Mariborčani. Po že tradicionalni klubski večerji so se na uvodnem treningu v Ljudskem vrtu zbrali prejšnji petek, kjer je trener Darko Milanič predstavil visoke cilje, povezane tako z odmevnimi nastopi v Sloveniji kot tudi Evropi.

Po dolgem času so vijolice začele priprave v novo sezono brez dolgoletnega športnega direktorja Zlatka Zahovića.

Ekipi se je pridružil novinec iz BiH, mladi vratar Kenan Pirić, med vijolice pa so se s posoje v drugih klubih vrnili Sandi Ogrinec (Krško), Luka Štor (Aluminij), Sunny Omoregie (Alashkert, Armenija) in Denis Šme (Aluminij). Slednji bo zaradi hude poškodbe kolena, ki jo je staknil v finišu prvenstva, počival več mesecev.

V Domžalah že zavihali rokave

Danes so s pripravami začeli v Domžalah, kjer so se razveselili podaljšanja pogodbe z nekdanjim reprezentantom Andražom Kirmom, ki ostaja zvest rumenemu dresu še za eno sezono. V ponedeljek so se prvič zbrali tudi igralci Celja, med katerimi sta tudi mlada novinca Žan Zaletel in (nedavni mladinec) Gal Zorko, in Krškega.

Poletnega premora je konec, saj so se domžalski nogometaši danes spet zbrali na skupnem treningu. Vadilo je 23 nogometašev, preostali se bodo pridružili v prihodnjih dneh.



Več ➡️ https://t.co/WijT6FpukR #skupajdovrha #plts pic.twitter.com/hxPkbSAL8u — NK Domžale (@NKDomzale) June 11, 2018

Velenjski Rudar, ki ga podobno kot Olimpijo, Maribor in Domžale čakajo evropske obveznosti, bo s pripravami začel v sredo. V generalki za Evropo se bodo knapi 7. julija na domačem štadionu Ob jezeru v sklopu praznovanja 70-letnice kluba pomerili s splitskim Hajdukom.

V petek bodo s poletnimi pripravami začeli Novogoričani, najverjetneje bodo konec tedna začeli na polno tudi Kidričani, ki so sezono sklenili s porazom v finalu pokalnega tekmovanja, odločitev o tem bo sprejeta še danes.

Dončić prvič v novi vlogi prihodnji ponedeljek

Drugoligaški prvak Mura bo s pripravami na začetek 1. SNL začel prihodnji ponedeljek. Foto: Mario Horvat/Sportida Triglav, ki je pred dnevi dobil novega trenerja, to je dolgoletni vodja domžalske mladinske akademije Dejan Dončić, bo prvi trening opravili prihodnji ponedeljek. Pozen začetek (18. junij) je razumljiv, saj so gorenjski orli zadnjo tekmo v naporni sezoni odigrali pred slabim tednom, ko so si po domači zmagi nad ptujsko Dravo v dodatnih kvalifikacijah zagotovili obstanek med elito.

Prihodnji ponedeljek bodo prvoligaški projekt odprli tudi povratniki iz Murske Sobote. Nogometaši Mure se bodo v nedeljo zbrali na večerjo in obujali spomine na drugoligaški naslov, nato pa pod vodstvom Anteja Šimundže dan pozneje opravili prvi trening.

Kdaj bodo slovenski prvoligaški klubi začeli s pripravami na sezono 2018/19?