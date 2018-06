Zadnji Slovenec, ki je vodil Olimpijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odkar je Milan Mandarić predsednik Olimpije, se je na vročem trenerskem stolčku zvrstilo sedem strokovnjakov. Zadnji, ki je izgubil službo pred Igorjem Bišćanom - ta se je kljub osvojeni dvojni kroni od zmajev poslovil v sredo -, je bil Safet Hadžić. "Menjava Bišćana me ni presenetila," pravi 49-letni Ljubljančan. Spoštuje oba, tako Bišćana kot tudi Mandarića.

"Ko si trener, opravljaš tak posel, da moraš imeti vedno pripravljene kovčke. V vsakem trenutku lahko izgubiš službo, pa je povsem vseeno, v katerem klubu si," je Safet Hadžić ponazoril, kako stresno je lahko trenersko delo.

Ko napoči čas za rezultatske neuspehe, prvi plača ceno trener. Tako se dogaja v večini primerov, zato je navijače Olimpije v sredo še toliko bolj začudila ponovna menjava stratega Olimpije. Igor Bišćan, ki je zdržal na vročem stolčku vso sezono, kar je po ekspresnem izpadu iz Evrope napovedal le malokdo, nato pa jo po razburljivem razpletu kronal še z državnim in pokalnim naslovom, je zapustil ljubljanski klub.

Igor Bišćan je zapustil Olimpijo po sezoni, v kateri je osvojil dvojno slovensko krono. Foto: Vid Ponikvar

Le teden dni po zadnji zmagi, velikih 6:1 v finalu pokala proti Aluminiju in glasnem skandiranju "Igor Bišćan" med navijači, ki so ga vzeli za svojega in s tem želeli vodstvu Olimpije v Stožicah sporočiti, da bi moral Hrvat ostati na trenerskem položaju.

Pomagal je Bišćanu

Safet Hadžić je lani trenersko žezlo pri Olimpiji predal v roke 40-letnemu Hrvatu. Foto: Vid Ponikvar A predsednik Mandarić se je odločil drugače. Njegova vizija se ni skladala s tisto, ki jo je zagovarjal Zagrebčan. Olimpija je bila rezultatsko zelo uspešna, trpela pa je poslovna plat. Predsednik je Bišćanu očital veliko napak, tudi premajhno vključevanje najbolj nadarjenih mladincev v udarno člansko ekipo.

"Osvojil je dve lovoriki, a je na koncu tisti, ki odloča, vedno predsednik," pojasnjuje Hadžić. Mu je lani, ko je vodil zmaje, predsednik omenjal željo, da bi čim več mladincev povezal z delom članske ekipe?

"Takrat so bile drugačne okoliščine. Na voljo sem imel zelo malo igralcev. Veliko jih je bilo poškodovanih. Prvenstvo je bilo že izgubljeno, za Mariborom smo zaostajali veliko točk, zato je bila moja strategija, da preizkusim vse, kar bo dobrega za klub. Ta poteza je naslednjemu trenerju pomagala, da je imel uvid v zmožnosti igralcev," je dejal zadnji slovenski strateg, ki je sedel na vročem ljubljanskem trenerskem stolčku.

Mandarić je naredil veliko za Olimpijo

Milan Mandarić se je odločil, da bo v sezono 2018/19 zakorakal z novim trenerjem. Foto: Vid Ponikvar Naslednji trener Olimpije je bil prav Bišćan. Hadžić, ki je sprva vskočil kot dežurni gasilec in zgolj začasna trenerska rešitev, po pokalnem uspehu, ko je v polfinalu izločil Mariborčane, pa ga je vodstvo Olimpije zadržalo na odgovornem položaju, je to, da bo njegovo mesto prevzel Hrvat, izvedel v nič kaj posrečenem trenutku. Pred finalom pokala Slovenije, ki so ga zmaji v Kopru za nameček izgubili proti Domžalam.

Tako se je Hadžić od Olimpije, ki je lani ni vodil prvič, poslovil brez lovorike. Njegov naslednik je osvojil dve, v spomladanskem delu pa sploh ni izgubil dvoboja. "Čestitke Bišćanu. Naredil je veliko stvar. A v trenerskem poslu moraš imeti vedno kovčke pripravljene ob sebi in čakati na svojo usodo. Na splošno je tako v nogometu, saj ste videli, kaj se je zgodilo pri Realu," se je dotaknil nedavne presenetljive odločitve francoskega stratega Zinedina Zidana, da po trikratnem zaporednem evropskem naslovu zapusti bele baletnike.

"To je pač tako, zato nisem bil preveč presenečen, ko je Bišćan zapustil Olimpijo. Konec koncev je to odločitev predsednika. On daje denar klubu. Spoštujem oba, a moramo vedeti, da je Mandarić naredil veliko za Olimpijo. Ima svoje kriterije, po katerih mora trener delati."

Bi bila Olimpija s Stojanovićem uspešna?

Ko je Slaviša Stojanović vodil slovensko izbrano vrsto, mu je pri delu pomagal nekdanji sosed Safet Hadžić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Olimpija še išče novega trenerja. V tem trenutku je še brez stratega. Prvi kandidat je bil Slaviša Stojanović. Njegovo ime se že dalj časa omenja v medijih, a dogovor (še) ni bil sklenjen. Hadžić dobro pozna nekdanjega slovenskega selektorja. Poznata se že vrsto let, saj sta bila že v mladosti soseda iz Štepanjskega naselja.

"Sodelovala sva v reprezentanci, potem pa sta se najini poti razšli. Tega, ali bo prišel v Olimpijo, ne bi komentiral. Je pa težko zagotavljati uspeh. Težko je reči, ali bi bila Olimpija s Stojanovićem uspešna. Nikoli se ne ve. Lahko si favorit, pa ti ne gre, lahko pa je tudi obratno," nam je ponazoril, kako nepredvidljiv je lahko nogomet.

Z manjšimi popravki se bo dalo narediti nekaj konkretnega

Koliko nogometašev, ki so Olimpiji pomagali do dvojne krone, bo poleti še zapustilo Ljubljano? Foto: Žiga Zupan/Sportida Novi trener Olimpije ne bo imel na razpolago veliko časa, da pripravi ekipo za začetek sezone 2018/19, ki že sredi julija prinaša uvodni kvalifikacijski tekmi za ligo prvakov. Bo to zadoščalo, da dovolj kakovostno pripravi zmaje?

"Mesec dni bo dovolj časa. Ekipa, ki jo je vodil Bišćan, je namreč doživela stabilizacijo. Na voljo je dovolj širok kader, da bi se dalo z manjšimi popravki narediti nekaj konkretnega. Ekipa je igrala vso sezono, ima svojo igro in smisel. Veliko igralcev najbrž ne bo šlo stran (za zdaj so zmaje zapustili Ricardo Alves, Dario Ćanađija, Jason Davidson, Filip Uremović, Leon Benko in Rok Vodišek, obstaja pa veliko zanimanja za Issaha Abassa, op. p.), tako da ne bo sledil večji padec. Nov trener bo imel na voljo dovolj kakovostnih igralcev, verjetno bo prišlo še nekaj okrepitev. Bo pa veliko odvisno od žreba. Lahko dobiš težkega tekmeca v Evropi, pa že imaš težavo."

Prednost bi dal Slovencem

Hadžiću se bo kmalu iztekla pogodba z Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Mandarić je poudaril, da želi poleti pripeljati vsaj štiri kakovostne novince, med njimi vsaj dva slovenska reprezentanta, ki si trenutno služita denar v tujini.

"Pri novincih bi dal prednost domačim, slovenskim igralcem, ki bi dopolnili vrzeli in pomanjkljivosti. To bi bila prava pot. Zdaj bi morali to narediti," svetuje tudi 49-letni Ljubljančan. Kot igralec je branil barve številnih slovenskih klubov, tri sezone je bil tudi član Olimpije.

Ko je lani končal trenersko delo, je ostal na plačilnem seznamu zmajev. Še naprej je opravljal vlogo oglednika tekem v različnih starostnih kategorijah. Prošnji Bišćana, da bi postal njegov pomočnik, se je zahvalil. Zdaj se počasi bliža konec pogodbe z zmaji. "Konec meseca se bo iztekla. O tem, kaj bo pozneje, se še nisem pogovarjal. Bomo videli, kako naprej," je pred njim negotova usoda. Tako kot pri vprašanju, kdo bo nasledil Bišćana.