Ramos ne more verjeti, da se gonja proti njemu kar ne neha

Po novih razkritijih hudodelstev Sergia Ramosa na finalni tekmi lige prvakov v Kijevu se je odzval tudi kapetan Reala. Po Mohamedu Salahu je, kot vse kaže, onesposobil tudi Lorisa Kariusa, ta je po trku z njim utrpel pretres možganov. To so ugotovili deset dni pozneje .

Potem ko je zadeva okoli Salaha že malce polegla, je v ponedeljek spet završalo. Po razkritju, da je vratar Liverpoola Loris Karius po trku z njim utrpel pretres možganov, se je na njegova pleča usul nov val kritik jeznih Liverpoolovih navijačev. Ti si zaradi vseh krivic želijo celo ponovitve finalne tekme.

''Ne morem verjeti, da se res toliko govori o tem. Najprej primer Salah. Nisem hotel govoriti o tem, saj je vse skupaj potenciralo. Dobro se ve, kaj se je dogajalo, le odpreti je treba oči. Salah me je naprej prijel za roko, jaz pa sem padel na drugo stran. Dejali so, da sem ga z judo prijemom podrl na tla. No, zdaj še ta zadeva z vratarjem, ki sem ga ob trčenju očitno omamil. Čakam le še Firmina, da pove, da se je zaradi kapljic mojega potu prehladil,'' se je v intervjuju za španski AS cinično nasmihal Ramos.

Ramos is literally salt to some people pic.twitter.com/e8PsWXHcgl — Real Madrid Info (@RMadridInfo) May 27, 2018

''S Salahom sva govorila prek SMS-sporočil. Z njim je vse dobro. Mogoče bi lahko celo igral v drugem polčasu, če bi dobil protibolečinsko injekcijo. To sem sam že storil v preteklosti. A ker se je nesreča zgodila, ko sem bil jaz zraven, je iz tega postala velika zgodba. Ne vem, zakaj je tako, mogoče zato, ker je Real že toliko časa na vrhu in gre to ljudem v nos,'' je še dodal branilec Reala, ki se intenzivno s špansko izbrano vrsto pripravlja na prihajajoče svetovno prvenstvo.

Španija bo v Rusiji zagotovo ena izmed favoritinj za najvišja mesta.

