Ramos poslal sporočilo Salahu, navijači Liverpoola bodo pisali Čeferinu

Ogromno privržencev Liverpoola, ki ima simpatizerje na vseh celinah sveta, je prepričanih, da je Sergio Ramos v 25. minuti namenoma potegnil in držal desno roko Mohameda Salaha, ker ga je želel poškodovati.

Egipčan je pri padcu občutil veliko bolečino, saj je na njegovo roko s težo telesa padel obrambni steber Reala. Salah je nadaljeval s srečanjem, a že po nekaj minutah v solzah odšepal z igrišča in zaradi poškodbe leve rame največjo tekmo kariere končal zgolj po 30 minutah.

Navijači rdečih so bili ogorčeni, saj je Liverpool po uvodni tretjini finala v Kijevu ostal brez najboljšega igralca. Sledil je velik padec v igri rdečih, nadzor v zvezni vrsti je prevzel Real, v drugem polčasu pa po zaslugi izjemnega Garetha Bala in ogromnih napak vratarja Otočanov Lorisa Kariusa osvojil 13. evropsko zvezdico.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

Ramos je po tekmi očitke, da je namerno poškodoval Salaha, označil za neumnost. Prek Twitterja je Egipčanu zaželel hiter povratek, ki ga bo potreboval, če bo želel pomagati izbrani vrsti na svetovnem prvenstvu v Rusiji. ''Nogomet včasih pokaže dober, včasih pa slab obraz. Za vse nas velja, da smo profesionalci. Hitro okrevaj, Salah. Prihodnost čaka nate,'' je sporočil v mestu Beatlov zelo osovraženi branilec Reala.

Nanj so bili še toliko bolj jezni, ker je na začetku drugega polčasa trčil ob vratarja Kariusa in ga dregnil v glavo. Nemec je protestiral pri sodnikih, saj je prejel boleč udarec, a jo je Ramos odnesel brez kazni.

Nemški mediji poročajo o tem, da bi lahko imele posledice tega udarca prste vmes pri neverjetni napaki, ki si jo je nemški čuvaj mreže privoščil v 51. minuti. Le nekaj minut po udarcu Ramosa.

Ramos clearing out Karius two mins before the first howler. Look where the ball is as Ramos jumps in. https://t.co/v4uheAWTd1