Kapetan Reala zaradi groženj menjal številko, Egipčani vložili milijonsko tožbo

Ljubitelji nogometa odštevajo dneve pred začetkom velikega nogometnega spektakla v Rusiji, kjer se bo na svetovnem prvenstvu za krono, ki jo brani Nemčija, udarilo 32 držav. Do slavnostnega odprtja na štadionu Lužniki, ko se bosta za prve točke na 21. SP v nogometu udarila domačinka in Savdska Arabija, nas loči le še 14 dni.

Čeprav do začetka ni več veliko, ekipe pospešeno pilijo formo pred začetkom svetovnega prvenstva. Na sporedu so številne prijateljske tekme, kjer pa so možne tudi nove poškodbe. Že pred njimi so udeleženke svetovnega prvenstva izgubile številne zvezdnike, poglejmo si, katere.

Koga zagotovo ne bo v Rusijo?

Začnimo kar s francoskim trojčkom Karimom Benzemajem, Dmitrijem Payetom in Laurentom Koscielyjem. Napadalec Reala za galske peteline ne nastopa že vse od spolnega škandala in domnevnega izsiljevanja soigralca iz leta 2015. Francoski selektor Didier Deschamps je takrat dejal, da dokler bo on selektor, ne bo več klical sicer odličnega napadalca. Teh besed se je držal tudi pri sestavi ekipe za letošnji spektakel.

Zaradi poškodb bosta morala največji nogometni dogodek, ki poteka vsake štiri leta, izpustiti tudi Koscielny, ki si je v polfinalu lige Europa poškodoval Ahilovo tetivo, Payet pa je vajo branilca Arsenala ponovil v finalu istega tekmovanja. Zvezdnik Marseilla je moral že po nekaj minutah v garderobo zaradi poškodbe stegenske mišice.

Laurent Koscielny si je v polfinalu poškodoval Ahilovo tetivo. Počivati bo moral več mesecev. Foto: Reuters

Tudi Španci so ostali brez pomembnega člena obrambe, Danija Carvajala. Branilec Reala se je poškodoval v finalu lige prvakov. Nesrečni Španec bo moral izpustiti še drugo veliko tekmovanje zapored. Podobno moro je doživljal pred dvema letoma, pred začetkom eura 2016 v Franciji, ko se je prav tako poškodoval v finalu lige prvakov, takrat proti Atleticu.

Angleži so zaradi poškodbe kolena ostali brez Liverpoolovega vezista Alexa Oxlada-Chamberlaina, Brazilci, eni izmed glavnih favoritov za naslov, v Rusijo ne bodo mogli odpeljati izkušenega Danija Alvesa. Pri Nemcih, aktualnih prvakih, ne bodo mogli računati na mladega bočnega napadalca Serga Gnabryja in Larsa Stindla, ki je bil eden glavnih mož nemške izbrane vrste pri zmagi na lanskem pokalu konfederacij.

Branilec Reala Dani Carvajal je zaradi poškodbe izpustil že EP 2016, zdaj pa bo moral še svetovno prvenstvo. Foto: Getty Images

Sicer ne zaradi poškodbe, ampak zaradi odločitve selektorjev bodo manjkali tudi zvezdniki kova Zlatan Ibrahimović, ki je sicer namignil, da bi se lahko vrnil iz pokoja, a ga Švedi na koncu niso hoteli zraven. V Rusiji ne bo niti izjemnega napadalca Interja Maura Icardija, ki ni v najboljših odnosih s prvim zvezdnikom gavčev, Leom Messijem, ne bo pa niti nemškega junaka finala leta 2014 v Braziliji, Maria Götzeja.

Kdo je vprašljiv?

Začnimo pri Egipčanu Mohamedu Salahu, za številne trenutno najbolj vročem nogometašu v zadnjem času, ki je si je ramo poškodoval v finalu lige prvakov Kijevu. Poškodba se je zgodila ob pomoči kapetana Reala Sergia Ramosa, ko je pri izbijanju žoge na tla prevrnil tudi zvezdnika Liverpoola.

Mohamed Salah bije bitko s časom, v najboljšem scenariju bo izpustil le prvo tekmo proti Urugvaju. Foto: Reuters

Zdelo se je, da je šlo za izpah rame, vseeno pa poškodba ni tako huda. Salah naj bi za vrnitev po poškodbi potreboval tri tedne, kar pomeni, da bi moral izpustiti kakšno izmed tekem. V najslabšem primeru bo selektorju Egipta na voljo v izločilnih bojih, a brez pomoči nogometaša, ki je v tej klubski sezoni dosegel kar 44 zadetkov, bo to vse prej kot lahek zalogaj.

Po poškodbi se je praktično celoten Egipt znesel nad Ramosom, ki naj bi po njegovem mnenju namerno poškodoval njihovega ljubljenca. Egipčanski odvetnik Bassem Wahba je že vložil tudi milijonsko tožbo proti kapetanu Reala. Denar bi bil kompenzacija za fizični napad na Salaha in psihološke travme egipčanskega naroda.

Da navijači Egipčana poškodbe še niso preboleli, govori tudi podatek, da je bil Ramos zaradi številnih groženj, ki jih je prejel na svoj mobilni telefon, primoran zamenjati telefonsko številko.

Neymar po februarski operaciji in zlomu kosti v stopalu še vedno ni stoodstotno pripravljen. Foto: Reuters

Povsem v redu še vedno ni niti Neymar, ki priznava, da je po zlomu stopalnice povsem zdrav, a strah še vedno ostaja in nikakor ni tak kot pred poškodbo. Brazilski zvezdnik še dodaja, da je stanje iz dneva v dan boljše in da bo do začetka SP v Rusiji pravi. V kakšnem stanju je resnično napadalec PSG, bo v veliki meri postregla z odgovorom že nedeljska prijateljska tekma na Anfieldu proti Hrvaški.

Tukaj sta še Manuel Neuer in Jerome Boateng, vratar in branilec aktualnih svetovnih prvakov, ki sta se kljub poškodbam znašla na seznamu potnikov za Rusijo, vprašanje pa je, koliko bosta lahko Nemčiji resnično pomagala.

Podobno velja tudi za belgijskega napadalca Michyja Batshuayija, ki je v minuli sezoni zablestel na posoji pri Borussii, vprašljiv pa je tudi zvezdnik Islandije Gylfi Sigurdsson, ki si je marca poškodoval ligamente v gležnju. Tako prvi kot drugi bi lahko pomagala svojima nacijama.

Zadnji, ki je prestrašil svoje navijače, je Švicar albanskih korenin Granit Xhaka. Vezist Arsenala si je na četrtkovem treningu poškodoval koleno, a poškodba ni tako huda, da bi moral izpustiti svetovno prvenstvo, so sporočili iz švicarskega tabora.

