Pozor, na trgu lažne vstopnice za SP 2018

Strokovnjaki za kibernetsko varnost so pred svetovnim prvenstvom v nogometu na trgu zaznali pojav lažnih vstopnic za ogled nogometnih tekem na mundialu. Ogoljufani nogometni navdušenci so plačali desetkrat višjo ceno za vstopnice, ki niso imele uradnega potrdila, so opozorili pri družbi Kaspersky Lab.

Strokovnjaki družbe Kaspersky Lab so identificirali elektronsko pošto za spletno ribarjenje, ki so jo sleparji pošiljali nogometnim navdušencem. Gre za ponudbo tako imenovanih vstopnic za goste svetovnega prvenstva v nogometu Fifa 2018. Ponujene vstopnice so na voljo po zelo visokih cenah, nekatere namreč dosegajo desetkrat višjo ceno od uradne.

Pri tem obstaja velika verjetnost, da zaradi strogega postopka registracije in procesa prenosa vstopnic te na dogodku sploh ne bodo uporabne. Sleparji tako od kupcev prejemajo denar in zbirajo njihove osebne podatke, vključno s podatki o plačilu. Tako bodo lahko ukradli še več sredstev in izvedli dvojno finančno prevaro, so zapisali pri omenjeni družbi, globalni ponudnici kibernetskih varnostnih rešitev.

Foto: Reuters

Ob začetku spletnega nakupa vstopnic je na uradni spletni strani Mednarodne nogometne zveze (Fifa) zaradi velikega navala uporabnikov, ki so želeli naročiti svojo vstopnico, prišlo do težav s povezavo. Ob tem so sleparji nakupili kolikor vstopnic so uspeli in sicer s ciljem, da jih prodajo naprej nogometnim navdušencem. Vstopnice so danes že razprodane, tako številnim za možnost obiska tekme preostane le, da vstopnico pridobijo preko preprodajalcev ali tretjih oseb, opozarjajo pri Kaspersky Lab.

Karte naj se kupujejo pri pooblaščenih prodajalcih

Prevaranti so na spletu za prodajo vstopnic za goste vzpostavili na stotine domen, ki so v imenu povezane s svetovnim prvenstvom. Cene vstopnic na teh straneh dosegajo več kot dvojno vrednost, nekatere vstopnice glede na odkritja strokovnjakov družbe Kaspersky Lab stanejo celo desetkrat več od osnovne cene. Pri tem je potrebno vnaprej poravnati celotno plačilo vstopnice.

Z nakupom kupec nima zagotovila, da mu bo slepar vstopnico, ki je bila primarno rezervirana na drugo ime, posredoval. Prav tako ni zagotovljeno, da bodo vstopnice ob vstopu na stadion delovale ali pa da je vstopnica sploh pristna. Velika verjetnost pa je, da bodo sleparji z informacijami ob plačilu vstopnice lahko tudi v prihodnje od kupca pridobili še več sredstev.

Foto: Reuters

"Športne navdušence opozarjamo, da naj bodo pri nakupu vstopnic še posebej pozorni. Ne glede na privlačnost ponudbe je edino zagotovilo, da se izognejo prevari, nakup karte pri pooblaščenih prodajalcih," opozarja Andrey Kostin, višji analitik spletnih vsebin pri družbi Kaspersky Lab.

Za zaščito sebe in svojega denarja med svetovnim prvenstvom zato ni odveč upoštevati osnovnih previdnostnih ukrepov. Ob zanesljivih varnostnih rešitvah, ki vključuje posodobljeno podatkovno bazo zlonamernih spletnih strani in strani za spletno ribarjenje, jih zazna in blokira, si velja zapomniti naslednje: "Ne klikajte na povezave v elektronski pošti, sporočilih ali na družbenih omrežjih, če vam te pošiljajo neznani posamezniki ali organizacije oziroma imajo pošiljatelji sumljive in nenavadne naslove."