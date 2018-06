Žoga za SP 2018 se vrača iz vesolja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žoga, s katero bosta Rusija in Savdska Arabija 14. junija na stadionu Lužniki v Moskvi odprli letošnje svetovno prvenstvo v nogometu, ima za sabo posebno pot. Če bo šlo vse po načrtih, se bo v nedeljo ob 14.40 iz vesolja vrnila na zemeljsko oblo.

Žoga je bila dva meseca na mednarodni vesoljski postaji ISS, ki kroži 400 kilometrov nad Zemljo. Tja so jo marca odnesli trije ruski kozmonavti in v breztežnostnem prostoru preizkusili tudi nogometno igro. Konec tedna se ruski kozmonavti vračajo v Kazahstan in žoga bo nato nemudoma začela 2500 kilometrov dolgo pot proti Moskvi.

Ruska reprezentanca si od žoge, ki je krožila po vesolju, obeta tudi pomoč od zgoraj, ki jo glede na zadnje predstave nujno potrebuje, da uresniči cilje na SP. Glavni cilj je seveda promocija prvenstva.

Ruski kozmonavti so namreč že večkrat ponesli v vesolje različne predmete, leta 2014 ob promociji olimpijskih iger v Sočiju tudi olimpijsko baklo.