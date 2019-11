Švicarji zlahka potrdili pot na EP, Danci na koncu trepetali, Hotić debitiral za BiH

Danci so si z remijem v Dublinu, kjer so v zadnjih minutah trepetali pred morebitnim irskim zadetkom, ki bi pokopal njihove upe na EP, priigrali vstopnico za veliko tekmovanje.

Danci so si z remijem v Dublinu, kjer so v zadnjih minutah trepetali pred morebitnim irskim zadetkom, ki bi pokopal njihove upe na EP, priigrali vstopnico za veliko tekmovanje. Foto: Reuters

V zadnjem krogu kvalifikacij za Euro 2020 sta si v ponedeljek vstopnico za prvenstvo stare celine priigrali še Švica in Danska. Švicarji so pričakovano visoko odpravili Gibraltar (6:1), Danci pa so v Dublinu, kjer so gostitelji za napredovanje potrebovali zmago, remizirali (1:1). Nekdanji mladi slovenski reprezentant Dino Hotić je ob zmagi nad Liechtensteinom debitiral za člansko reprezentanco BiH, Italijani so z 9:1 razbili Armence. Slovenija je ostala pred vrati Eura, od ciklusa pa se bo poslovila v torek na Poljskem. V torek bo znan še en potnik na EP.

Najbolj vroče je bilo v ponedeljek v skupini D, v katerem sta bili pred zadnjim krogom v najboljšem položaju Švica in Danska. Prav ti reprezentanci sta si na koncu tudi zagotovili napredovanje. Švicarji s suvereno zmago (6:1) nad Gibraltarjem, Danci pa z remijem v Dublinu. Irci so za napredovanje nujno potrebovali zmago, a je niso dočakali. V 85. minuti jih je z izenačenjem v igro sicer vrnil Matt Doherty in nekoliko v skrbi spravil privržence Dancev, a ostalo je pri remiju in napredovali so nogometaši iz Hamletove dežele.

Dino Hotić je debitiral za BiH, igral je celoten drugi polčas. Foto: Reuters V skupini F sta si napredovanje že pred zadnjim krogom zagotovili Španija in Švedska, ki sta obe zanesljivo zmagali. Tudi v skupini J je bilo vse že odločeno, Italijanom, ki so v ponedeljek z 9:1 nadigrali Armenijo, se je že pred zadnjim krogom pridružila Finska, največje presenečenje tega ciklusa, ki bo tako prihodnje leto prvič v zgodovini nastopila na velikem tekmovanju.

Pod nosom so se obrisale tako Grčija, Armenija kot tudi Bosna in Hercegovina, ki je na zadnji tekmi s 3:0 premagala Liechtenstein, debi je ob zmagi dočakal Dino Hotić, ki je v igro vstopil v drugem polčasu in igral do konca srečanja.

Ronaldo potrdil uvrstitev na Euro, Anglija napolnila mrežo Kosova

Cristiano Ronaldo je z zadetkom za 2:0 potrdil dragoceno zmago Portugalske v Luksemburgu. Foto: Reuters Nedeljski spored se je začel v skupini B, kjer smo v zadnjem krogu dobili še drugega potnika na Euro. Prvi je bil znan že dlje časa, to je bila Ukrajina, drugo vstopnico pa si je po zmagi nad Luksemburgom z 2:0 zagotovila aktualna evropska prvakinja in zmagovalka lige narodov Portugalska. Čeprav ni bil tako vroč kot pred dnevi, je končni izid postavil Cristiano Ronaldo in dosegel še 99. zadetek v reprezentančnem dresu.

Na drugem srečanju je Srbija poskušala pred praznimi tribunami ugnati nemotivirane Ukrajince in ob tem navijala za Luksemburg. Dolgo je kazalo na srbsko zmago, a so gostje izenačili na 2:2 tik pred iztekom tekme. Na koncu se je izkazalo, da za Euro ne bi bila dovolj niti zmaga nad vodilnimi, Srbi bodo pot na evropsko prvenstvo zdaj iskali na zaključnem turnirju lige narodov.

V skupinah A in H je bilo že pred zadnjim krogom vse odločeno. Angleži so se kljub temu znesli nad Kosovom in mu napolnili mrežo (4:0), med strelce se je ponovno vpisal kapetan Harry Kane, ki je kvalifikacije končal s kar 12 zadetki. Bolgari so za konec ugnali Čehe, v skupini H so bili Francozi boljši od Albancev, Islandci pa so slavili v Moldaviji.

Slovenci se bodo od kvalifikacij poslovili na Poljskem

Slovenska nogometna reprezentanca se je v soboto od Stožic za letos poslovila s tesno zmago nad skromno Latvijo (1:0), v torek pa čaka izbrance Matjaža Keka še sklepno dejanje, gostovanje pri prvouvrščeni Poljski. To ne prinaša rezultatskega imperativa, ampak le častni izziv, kako ne odpotovati na Euro, a vseeno dvakrat prekrižati načrte najboljši reprezentanci v skupini.

Slovenija je v soboto ostala tudi brez teoretičnih možnosti za napredovanje. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

V torek, ko lahko kapetan Bojan Jokić z novim nastopom izenači rekord Boštjana Cesarja (101) v državnem dresu, se bo odločalo tudi o tretjem mestu v skupini. Če bo Slovenija ostala neporažena v Varšavi, bo zagotovo končala ciklus kot številka 3. Če bi Kekova četa izgubila na Poljskem, Makedonci pa bi doma premagali Izrael, bi slovenski nogometaši tekmovanje končali kot četrti.

Madžari pri Walesu, Slovake bi osrečil remi

Če Gareth Bale z Walesom ne bo premagal Madžarske, se lahko poslovi od EP 2020. Foto: Reuters V torek se bo delila še zadnja vstopnica, ki je na voljo v skupinskem delu kvalifikacij. Za njo se v skupini E potegujejo še Madžarska, Wales in Slovaška. Otočani imajo vse v svojih rokah. Če bodo izkoristili prednost domačega igrišča, bodo slovenski sosedi preprečili drugo zaporedno udeležbo na Euru. Če bi zmagali Madžari, bi proslavljali napredovanje, v primeru remija pa bi se okoristila Slovaška, saj ima boljše razmerje medsebojnih srečanj s sosedo Madžarsko. Če bi premagala Azerbajdžan, bi se prebila na drugo mesto, prvo pa si je že zagotovila Hrvaška, ki si je tako priigrala že 11. veliko tekmovanje.

V skupini C bosta Nemčija in Nizozemska odločali o tem, kdo bo končal kot prvi, v skupini I pa bo Belgija lovila izjemen dosežek, saj lahko sklene kvalifikacije z maksimalnim številom desetih zmag. Rdeči vragi bodo gostili Ciprčane.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu. Kdo si je že zagotovil nastop na Euru 2020 (19 reprezentanc): Anglija, Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Rusija, Španija, Švedska, Švica, Turčija in Ukrajina.

Kvalifikacije za EP 2020, 10. krog:

Skupina G:

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C:

Skupina D:

Skupina E:

Skupina F:

Skupina H:

Skupina I:

Skupina J: