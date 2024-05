V pogovorih o cenah nepremičnin boste težko slišali kaj drugega kot, kako so visoke, koliko so zrasle in še kar rastejo. Marsikdo bo debato zaokrožil z vprašanjem, kdo si pri teh absurdnih cenah sploh še lahko privošči nakup stanovanja. Nakup nepremičnine v zadnjih 25 letih nikoli ni bil enostaven. Še posebej za kupce prve nepremičnine so bile te vedno drage, ampak tako slabe dostopnosti do stanovanj, kot je zdaj, verjetno res še nismo imeli. Pri tem je treba priznati, da je v številnih evropskih državah, če ne v kar večini, še slabše.

Luči ne posvetijo

Zadnja velika finančna kriza okoli leta 2010 je trg nepremičnin v temeljih spremenila. Nizke obrestne mere in milo rečeno neobičajna monetarna politika sta nepremičnine v bistveno večjem obsegu spremenila v trezorje kapitala. Pojav praznih stanovanj (ulic, sosesk) je bil sprva najopaznejši v Londonu in španskih turističnih krajih, zdaj pa je tudi v Ljubljani vse več stanovanj, v katerih ne gori luč.

K sreči imamo Slovenci vsaj eno stvar še raje kot nepremičnine. To so bančne vloge, ki so preživele tudi negativne obresti in jih je za skoraj 30 milijard evrov. Ne vem, kaj bi bilo s cenami nepremičnin, če bi še več prihrankov končalo v zidakih.

Generacijski kupci

In kdo ima zdaj pri nas toliko denarja, največkrat kar gotovine, da kupuje absurdno draga stanovanja? Ti kupci se mi zdijo veliko zanimivejši kot tisti iz bank.

Lahko bi jim rekli kar generacijski kupci. Gre za dediče povojne babyboom generacije, ki je v preteklih desetletjih ustvarila premoženje. Pogosto hišo, morda še vikend, ali pa so po Jazbinškovem zakonu vsaj odkupili družbeno stanovanje. To so bila stanovanja za deset tisoč mark, ki so danes v Ljubljani vredna 300 tisoč evrov.

Četudi njihovi potomci zdaj nimajo visokih mesečnih prihodkov, se lahko vključijo na nepremičninski trg. Tu se seveda pozna, da je Slovenija med evropskimi državami z največ lastniškimi stanovanji oziroma hišami. Lastništvo nepremičninskega premoženja je pri nas zelo razpršeno in po podatkih Eurostata 75,4 odstotka ljudi živi v svoji nepremičnini.

Lepo novo stanovanje si seveda lahko privoščijo tudi babyboomerji sami. Prodajo (pre)veliko družinsko hišo, s katero je veliko dela, in si kupijo pritlično ali z velikim dvigalom dostopno stanovanje. Njegova lokacija pa omogoča hiter dostop do zdravstvenih storitev in drugih vsakodnevnih potrebščin.

Podjetniki, ki končujejo zgodbo

Iz sadov preteklega dela prihaja še ena vrsta kupcev nepremičnin. In to predvsem za tista najdražja stanovanja (novogradnje) – za mnoge po najbolj absurdnih cenah. Gre za generacijo podjetnikov iz 90. let, ki končujejo svojo podjetniško zgodbo in prodajajo podjetja. Kakšno stanovanje si privoščijo zase, kakšno za naložbo, kakšno pa bo počakalo na otroke, ko pridejo študirat v mesto.

Cenjeno delo z rokami

Še bolj zanimivi so kupci, ki so se pojavili v zadnjih letih. Vsem dobro znano pomanjkanje obrtnikov se kaže tudi na nepremičninskem trgu. Ti deficitni poklici so dobro plačani, bolje kot marsikateri družboslovni.

Tako ni presenečenje, če stanovanja v vrednosti od 400 tisoč do 500 tisoč evrov kupujejo pridni in uspešni obrtniki oziroma podjetniki, ki ne delajo v pisarnah.

Pri novogradnjah izvajalci del pogosto dobijo kakšno stanovanje kot delno kompenzacijo za opravljeno delo. Mnogim se s prodajo teh stanovanj niti ne mudi, saj njihova vrednost že nekaj let samo raste.

Kupna moč študiranih družboslovcev pa se kljub nakupni pomoči vse družine velikokrat konča pri 250 tisoč evrih.

Strahovi preteklosti

Vse kupce nepremičnin, razen slednjih, pa je nelagodno presenetila inflacija. Sicer ne tako zelo kot Nemce, ki imajo globoko v spominu weimarsko inflacijo med obema vojnama, a tudi v Jugoslaviji je bila hiperinflacija. S tega vidika je bil nakup nepremičnine za prestrašene starejše kupce logična poteza.

Zdaj vsaj inflacija ni več velik problem ali izziv, kakor se po novem reče, absurdne cene nepremičnin pa še vedno ostajajo del debat. In tako bo tudi ostalo, kajti za zdaj nič ne kaže, da se bodo razmere na nepremičninskem trgu kmalu kaj bistveno spremenile.

Stane Petavs je nepremičninski svetovalec in posrednik. Foto: Lastni arhiv

Kolumne izražajo osebna stališča avtorjev in ne nujno tudi uredništva Siol.net.