Kako izbrati sonično zobno ščetko in se privaditi nanjo

S pritiskom na gumb do izboljšane ustne higiene

Če vas pestijo težave z ustnim zdravjem, kot so zobni kamen, zadah, vnete in občutljive dlesni, obstaja velika verjetnost, da pri vsakodnevni ustni higieni česa ne delate prav. Raziskave namreč kažejo, da je v 90 odstotkih primerov za tovrstne težave kriva slaba ustna higiena. Prava rešitev je lahko enostavnejša, a učinkovitejša higiena zob in dlesni s sonično zobno ščetko Hydrosonic, ki omogoča mehanski način čiščenja zob z do 84 tisoč gibi na minuto, pri čemer ste lahko bistveno nežnejši in natančnejši kot pri čiščenju z ročno zobno ščetko.

Prednost so nežna, mehka vlakna

Inovativni nastavki s poliestrskimi ščetinami Curen®, zaščitnim znakom zobnih ščetk Curaprox, bodo kos najbolj skritim kotičkom. K temu pripomoreta tudi nastavka v obliki kaplje, ki enostavno čistita okoli vseh zob, sinonim za temeljitost pri čiščenju pa je čopasti nastavek single. Najbolje se izkaže pri čiščenju vsakega zoba posebej, pa tudi roba med zobmi in dlesnijo. Je izvrstna izbira za vse, ki imajo težave z zobnim kamnom oziroma želijo svoje zobe spolirati in tako odstraniti površinska zabarvanja. Zaradi gostih, nežnih vlaken je čiščenje učinkovito in brez tveganja za poškodbe dlesni.

Profesionalna nega zob doma s Curaprox Hydrosonic pro Foto: Curaden Slovenija

Ročna ali električna zobna ščetka

Zobozdravstveni strokovnjaki ugotavljajo, da uporaba ročnih zobnih ščetk še vedno močno prevladuje, saj so prva izbira za kar 72 odstotkov ljudi. Preostalih 28 odstotkov je uporabnikov električne ščetke. Poglavitni razlog za priljubljenost ročnih zobnih ščetk je, da se težje navadimo na občutek vibriranja zobne ščetke v ustih. Na začetku se pogosto pojavijo žgečkanje, srbenje ali nenavaden občutek pri ščetkanju. Če ste električno ščetko že poskusili, a prehitro obupali, preverite nekaj nasvetov, kako jo lahko vzljubite.

Na uporabo sonične ščetke se je treba privaditi. Foto: Curaden Slovenija

Kako se privaditi na električno zobno ščetko? Izberite takšno, ki deluje na principu sonične tehnologije, saj je takšna bolj učinkovita in neškodljiva, zobne obloge pa bo očistila tudi z mest, ki jih s ščetko sicer ne dosežemo. Glava nastavka naj bo majhna, da dosežemo tudi težje dosegljiva mesta, ščetine pa mehke in nežne, da ne poškodujemo občutljive ustne sluznice. Odmerite si vsaj 14 dni preizkusnega obdobja, da se – predvsem dlesni – navadijo na vibrirajoč občutek. Začnite na prvi stopnji z manj gibi na minuto, nato se postopoma pomikajte proti višji stopnji z večjo frekvenco gibanja. Če vam ustreza položaj start, ne bo nič narobe, če ostanete na tej stopnji. Če so vibracije moteče predvsem za dlesni, izberite nastavek z enim snopom ščetin, s katerim čistite vsak zob posebej, pri čemer glava ščetke sega le do roba med zobmi in dlesnijo.

Izberite torej svojo kombinacijo moči in nastavkov ter se prepustite izvrstnemu čiščenju, ki ga sonična tehnologija omogoča. Vse, kar boste morali storiti, je, da ščetko vodite po zobeh in dlesnih, pisk pa vas bo opozoril, kdaj je čas, da preidete na drugi del zobnega loka. Občutek profesionalno očiščenih zob je neprimerljiv, če pa boste pogrešali nadzor, ki ga imate pri uporabi ročne zobne ščetke, ne bo nič narobe, če izmenično uporabljate obe – ročno in sonično ščetko.