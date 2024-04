Po količini odpadkov, ki jih ustvarimo v Evropi, močno prednjačita Nemčija in Francija, ki skupaj proizvedeta kar tretjino vseh evropskih odpadkov. Ni presenetljivo, da Slovenija ustvari znatno manjšo količino, a tudi ko pogledamo količino odpadkov na prebivalca, se Slovenija uvršča med polovico držav, ki ustvarjajo manj odpadkov. A dejstvo ostaja, da danes ljudje povsod po svetu ustvarjamo preveč odpadkov, kopičimo stvari, ki jih niti ne potrebujemo, in s tem posledično izgubljamo svoj čas in svobodo.

Odpadkov ne moremo popolnoma preprečiti, lahko pa upočasnimo njihovo nastajanje s pomočjo treh dejavnikov – zmanjševanje, ponovna uporaba in recikliranje. Podjetje IKEA je svojim kupcem in posledično tudi okolju pri uvajanju trajnostnih praks priskočilo na pomoč s programom cirkuliranja, ki je v ljubljanski trgovini IKEI uveljavljena praksa že od samega odprtja, z leti pa ga širijo in uvajajo dodatne trajnostne pristope.

Foto: IKEA

Kot pravi Mihaela Hafner, vodja za področje trajnosti v podjetju IKEA Slovenija, "za nas v podjetju IKEA trajnost pomeni, da našim kupcem omogočamo boljše življenje doma. Ljudi želimo navdihniti in jim omogočiti, da sprejemajo bolj zdrave in trajnostne odločitve".

Krožno gospodarstvo je nov življenjski slog

Prakse krožnega gospodarstva so zagotovo pot v smeri trajnosti. A njihova dimenzija je mnogo širša, saj gre za način življenja, ki je prijazen tako do narave in okolja kot tudi do vaše denarnice. Gre za miselnost, ki se ne zaključi zgolj pri menjavi oblačil z najboljšo prijateljico, pač pa se širi tudi na pohištvo, izdelke za dom in še vsa druga področja naših življenj, če se le temu predamo v celoti. Le tako pa je mogoče pustiti pečat in resnično vplivati na dobrobit skupne prihodnosti.

V podjetju IKEA si kot pomembna blagovna znamka na svetovni ravni želijo spodbujati storitve in prakse krožnega gospodarstva. Kot nam je zaupala Hafnerjeva, so se na to pot podali "s Kotičkom za krožno uporabo, storitvami za rezervne dele ter odkup in nadaljnjo prodajo skupaj s ponudbo za nego in popravila. Podaljšanje življenjske dobe izdelkov z nadgradnjo ali popravilom namesto zamenjave je cenovno najugodnejši način za uresničevanje potreb po opremi doma, hkrati pa pomaga pri varčevanju z viri".

Foto: IKEA

S tem ko je trajnost prišla v modo, so številne nanjo vezane prakse postale rezervirane za premožnejše, a že sam obstoj potrebe po tovrstnih trendih nakazuje, "da morajo biti te prakse dostopne vsem. Tega se zavedamo tudi v podjetju IKEA, kjer smo si za cilj zadali, da zdravo in trajnostno življenje postane cenovno ugodno, privlačno in dostopno čim večjemu številu ljudi", je še povedala Hafnerjeva.

Krožno gospodarstvo se splača

Imate doma kos pohištva IKEA, ki ga ne potrebujete več? Preden ga odpeljete na odpad, raje pomislite, ali mu je moč vdihniti novo življenje. Če ste se doma naveličali vaše jedilne mize, to še ne pomeni, da ta ne bi osrečila nekoga drugega. Kar je za vas izgubilo sijaj, lahko ponovno zasije v domu nekoga drugega.

Tako so v podjetju IKEA svojim kupcem ponudili storitev Druga priložnost. Ta vam omogoča, da rabljeno pohištvo, kupljeno v trgovini IKEA, prinesete nazaj v trgovino. Ob tem poskrbite, da ga pred tem ne razstavite, saj mora biti za oceno vrednosti sestavljeno. V zameno vam bodo podarili darilno kartico za nakup v trgovini IKEA, na katero vam bodo položili do 50 odstotkov nakupne vrednosti predmeta.

Popusti do 80 odstotkov

Foto: IKEA Pohištvo, ki ga v podjetju IKEA odkupijo od vas po znižani ceni, svojo pot od tam nadaljuje v druge domove. Razstavijo ga namreč v Kotičku za krožno gospodarstvo, kjer ga ponudijo v ponoven nakup. Pri tem postavijo ceno, ki je enaka tej, po kateri so izdelek IKEA odkupili od vas. In prav v tej gesti do izraza pride dejstvo, da so v podjetju IKEA resnično v ospredju trajnost, spodbujanje krožnega gospodarstva, skrb za kupce in okolje.

V Kotičku za krožno uporabo pa svoje mesto najdejo tudi razstavljeno pohištvo ali kosi, ki so bili med prevozom poškodovani in so zdaj na voljo po znižani ceni. Vsak dan posebej pripravijo tudi dnevno ponudbo. Artikli v tem kotičku so znižani tudi za do 80 odstotkov, zato kupcem resnično omogočajo, da si dom opremijo po najnižjih cenah.

Pohištvo iz Kotička za krožno uporabo lahko najdete tudi na spletu, kjer lahko izbrani kos celo rezervirate, da vas bo v trgovini IKEA počakal do vašega prihoda. Preverite ponudbo tukaj

V oddelku za popravilo in ponovno uporabo v trgovini IKEA uspejo življenje na novo vdihniti v kar 85 odstotkov izdelkov IKEA, ki jih kupci prinesejo nazaj. S storitvijo Druga priložnost in Kotičkom za krožno uporabo so v trgovinah IKEA v lanskem letu pomagali rešiti in ponovno uporabiti kar 67.697 kosov pohištva v Sloveniji oziroma 654.483 v jugovzhodni Evropi.

Podaljševanje življenjske dobe izdelkov

Ko se nekaj pokvari, res ni treba predmeta nemudoma zavreči. Popravilo je cenovno ugodnejše, hkrati pa tudi prijaznejše do naravnih virov našega planeta. Še več, s popravilom lahko zadržite vaš najljubši kos pohištva IKEA, ki ima za vas več osebnosti, kot bi jo lahko imel katerikoli nov kos pohištva. Morda se za njim skriva zgodba, povezana z vašimi otroki ali kakšnim prav posebno ljubim dogodkom.

Foto: IKEA Rezervni del je tako še ena storitev, ki jo z željo spodbujanja krožnega gospodarstva svojim kupcem ponuja podjetje IKEA, in to popolnoma brezplačno. V trenutni knjižnici v trgovini IKEA Ljubljana imajo tisoč kosov rezervnih delov, od majhnih do večjih kosov, ki kupcem omogočajo, da namesto zamenjave svoje priljubljeno pohištvo raje popravijo. Število različnih kosov rezervnih delov bodo v prihodnje s tisoč povečali kar na devet tisoč.

Za kvalitetno popravilo pohištva IKEA pa boste dovolj velike ponudbe rezervnih delov potrebovali tudi nekaj priročnega orodja in prav na to so pomislili v podjetju IKEA. V njihovih trgovinah lahko tako danes najdete priročne artikle za nego in popravila ter nenazadnje tudi informacije, s pomočjo katerih boste podaljšali življenjsko dobo vaših najljubših izdelkov IKEA.

S pomočjo ustreznih rezervnih delov in primernega orodja lahko posamezen kos pohištva prilagodite po svojih željah, morda mu dodate novo barvo. Zakaj pa ne bi nekdaj bel predalnik zasijal v črno-beli kombinaciji z enostavno menjavo ličnic predalov? Naj staro pohištvo dobi nov sijaj in nihče ne bo niti opazil, da gre pravzaprav za obnovljen kos.