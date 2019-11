Srbi za petami Cristianu Ronaldu, kdo se bo zadnji smejal?

Nor novembrski ritem skrbi, da se reprezentance ne dolgočasijo. Od danes do torka bodo ponovno na zelenicah, tokrat bodo v tekmah zadnjega kroga odločale še o zadnjih štirih vozovnicah, ki so na voljo v kvalifikacijah za Euro 2020. Danes bo Cristiano Ronaldo lovil 100. zadetek v dresu Portugalske, Srbija pa bo stiskala pesti za Luksemburg. Slovenija je ostala pred vrati Eura, od ciklusa pa se bo poslovila v torek na Poljskem.

Slovenska nogometna reprezentanca se je v soboto od Stožic za letos poslovila s tesno zmago nad skromno Latvijo (1:0), v torek pa čaka izbrance Matjaža Keka še sklepno dejanje, gostovanje pri prvouvrščeni Poljski. To ne prinaša rezultatskega imperativa, ampak le častni izziv, kako ne odpotovati na Euro, a vseeno dvakrat prekrižati načrte najboljši reprezentanci v skupini.

V torek, ko lahko kapetan Bojan Jokić z novim nastopom izenači rekord Boštjana Cesarja (101) v državnem dresu, se bo odločalo tudi o tretjem mestu v skupini. Če bo Slovenija ostala neporažena v Varšavi, bo zagotovo končala ciklus kot številka 3. Če bi Kekova četa izgubila na Poljskem, Makedonci pa bi doma premagali Izrael, bi slovenski nogometaši končali tekmovanje kot četrti.

Srbi navijajo za Luksemburg

Cristiano Ronaldo noče zapraviti priložnosti za zagotovitev nastopa na EP 2020. Foto: Reuters Danes bo najbolj zanimivo v skupini B, kjer se išče drugi potnik na Euro. Prvi je znan že dlje časa, to je Ukrajina, v boju za drugo mesto pa kaže bolje Portugalski. Aktualna evropska prvakinja in zmagovalka lige narodov v zadnji krog vstopa s točko prednosti pred Srbijo. Če bo danes v gosteh premagala Luksemburg, bodo Cristiano Ronaldo in druščina uresničili cilj ter prihodnje leto branili evropski naslov.

Če bo Ronaldo zadel vsaj dvakrat v polno, bo vstopil v častitljivi klub 100, a ne le po nastopih (ima jih že 163), temveč zadetkih. V polno je zadel že 98-krat. Če bi Luksemburg presenetil favorite, bi se ponudila priložnost Srbiji, ki pa bi morala za skok na drugo mesto nato nujno premagati vodilne Ukrajince.

V skupini A je že jasno, da bosta na Euro 2020 napredovali Anglija in Češka, vse je odločeno tudi v skupini H, kjer sta potnici svetovna prvakinja Francija in Turčija.

Irci lahko še izločijo Dance

Danska in Irska sta v Köbenhavnu remizirala z 1:1. Foto: Reuters V ponedeljek se obeta napeta drama v skupini D. V najboljšem položaju je Švica, ki bo gostovala pri skromnem Gibraltarju, poleg San Marina in Stojanovićeve Latvije edini reprezentanci, ki v tem ciklusu ni osvojila niti ene točke. Če bodo Švicarji kos nalogi, se bodo brez težav uvrstili na Euro 2020. To jim lahko prepreči le še čudež, če bi izgubili pri žepni državici, Irska pa bi v derbiju večera premagala Dansko. V tem primeru bi napredovali Irci in Danci.

Veliko bolj verjetna je možnost, da bo zagotovo napredovala Švica, za drugo vstopnico pa se bosta udarili Irska in Danska v Dublinu, kjer gostitelji za napredovanje nujno potrebujejo zmago. Če bi jo dosegli, bi zaradi boljšega razmerja medsebojnih dvobojev, saj se je tekma v Köbenhavnu končala z 1:1, kljub veliko slabši razliki v zadetkih prehiteli Skandinavce. Danci tako ne smejo izgubiti na zelenem otoku.

V skupini F sta si napredovanje že zagotovili Španija in Švedska, v skupini J pa je prav tako vse odločeno, saj se je na seznamu udeleženk Italiji pridružila še Finska, največje presenečenje tega ciklusa, ki bo tako prihodnje leto prvič v zgodovini nastopila na velikem tekmovanju. Pod nosom so se obrisale tako Grčija, Armenija kot tudi Bosna in Hercegovina, ki bo slab vtis pod vodstvom Roberta Prosinečkega reševala v Liechtensteinu, kjer bi lahko v bosanskem dresu debitiral "vijoličasti" Dino Hotić.

Madžari pri Walesu, Slovake bi osrečil remi

Če Gareth Bale z Walesom ne bo premagal Madžarske, se lahko poslovi od EP 2020. Foto: Reuters V torek se bo delila še zadnja vstopnica, ki je na voljo v skupinskem delu kvalifikacij. Za njo se v skupini E potegujejo še Madžarska, Wales in Slovaška. Otočani imajo vse v svojih rokah. Če bodo izkoristili prednost domačega igrišča, bodo slovenski sosedi preprečili drugo zaporedno udeležbo na Euru. Če bi zmagali Madžari, bi proslavljali napredovanje, v primeru remija pa bi se okoristila Slovaška, saj ima boljše razmerje medsebojnih srečanj s sosedo Madžarsko. Če bi premagala Azerbajdžan, bi se prebila na drugo mesto, prvo pa si je že zagotovila Hrvaška, ki si je tako priigrala že 11. veliko tekmovanje.

V skupini C bosta Nemčija in Nizozemska odločali o tem, kdo bo končal kot prvi, v skupini I pa bo Belgija lovila izjemen dosežek, saj lahko sklene kvalifikacije z maksimalnim številom desetih zmag. Rdeči vragi bodo gostili Ciprčane.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu. Kdo si je že zagotovil nastop na Euru 2020 (16 reprezentanc): Anglija, Avstrija, Belgija, Češka, Finska, Francija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Rusija, Španija, Švedska, Turčija in Ukrajina.

Kvalifikacije za EP 2020, 10. krog:

Skupina G:

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C:

Skupina D:

Skupina E:

Skupina F:

Skupina H:

Skupina I:

Skupina J: