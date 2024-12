Danes se bosta za nove točke v konferenčni ligi potegovala Olimpija in Celje. Ljubljančani bodo gostili belgijski Cercle Brugge, ki je pred kratkim poskrbel za šok terapijo z menjavo trenerja, z novim uspehom pa bi ostali v boju za zgodovinski podvig, preboj med najboljših osem udeležencev. Dvoboj v Stožicah ima tudi dobrodelno noto, saj navijaška skupina Green Dragons v plemeniti akciji zbira topla oblačila in hrano za brezdomce. Celjani bodo gostovali pri trenutno vodilnem ciprskem prvoligašu Pafosu, trener Albert Riera pa pred srečanjem ne skriva visokih ciljev. Na delu bo še ogromno slovenskih legionarjev.

Konferenčna liga, ligaški del (5. krog):

Četrtek, 12. december:

Bo Raul Florucz lahko danes pomagal soigralcem? Foto: Aleš Fevžer Nogometašem Olimpije gre v tej sezoni odlično. V domačem prvenstvu so jesenski prvaki, v Evropi pa so si po treh zaporednih zmagah že bolj ali manj zagotovili nastop v izločilnem delu konferenčne lige. Doma v Evropi v tej sezoni sploh še niso prejeli zadetka, danes pa jih čaka obračun z belgijskim moštvom Cercle Brugge, ki mu v domačem prvenstvu ne cvetijo rožice, saj je na skromnem predzadnjem mestu in mu grozi izpad v drugo ligo. Tako so se v klubu, za katerega je pred leti igral tudi nekdanji branilec Olimpije Dejan Kelhar, odločili za šok terapijo in pripeljali novega trenerja. Avstrijec Ferdinand Feldhofer bo prvič vodil Cercle ravno v Stožicah.

"Skušali bomo izkoristiti svoje prednosti. Imamo sicer enega izmed najmanjših proračunov na mednarodni sceni, a svoj potencial skušamo izkoristiti v največji mogoči meri. Poškodbe so sestavni del športa in tudi sami imamo nekaj preglavic zaradi tega. Raul je na tekmi z Bravom dobil grdo prasko, toda pri njem težavo predstavlja povišana temperatura. Bomo videli, kako bo jutri," je v sredo dejal trener Olimpije Victor Sanchez. Nastop najboljšega igralca Olimpije Raula Florucza je tako pod vprašajem.

Dvoboj se bo začel ob 18.45, imel pa bo tudi dobrodelno noto, saj navijaška skupina Green Dragons zbira topla oblačila in hrano za brezdomce, poleg pa poteka še obdarovanje Božička za najmlajše.

Riera: Ne bojimo se nikogar

Albert Riera bo skušal popeljati Celjane do prvih točk v gosteh v konferenčni ligi. Vse štiri je do zdaj osvojil na tekmah v knežjem mestu. Foto: Aleš Fevžer Slovenski prvak Celje je odšel na gostovanje na topli Ciper. Gostovali bodo pri Pafosu, klubu, ki vodi v ciprskem prvenstvu. V preteklosti sta ga vodila slovenskega stratega Luka Elsner in Darko Milanič, tokrat pa ga bo skušal premagati Albert Riera. Španec se zaveda, da Celjani potrebujejo nujno točke, če se želijo uvrstiti med 24 najboljših, s tem pa si tudi zagotoviti nastop v izločilnem delu.

"Ponosen sem, da lahko gledam ekipo, ki raste iz kroga v krog in se v Evropi vsakemu postavi po robu, se ne boji nikogar. Vedno si želimo biti superiorni. Pafos je ekipa, ki ima veliko individualne kakovosti, a vemo, kako igrati proti njim. Treba bo garati drug za drugega. Napredujemo, ustvarjamo si veliko priložnosti, moramo pa biti bolj učinkoviti, a to bo prišlo," si Riera želi, da bi njegovi varovanci v napadu pokazali boljšo učinkovitost. Dvoboj v Limassolu se bo začel ob 21. uri.

Začenja se že v času kosila

Dogajanje v konferenčni ligi se bo začelo že ob 14. uri, ko bo Djurgarden gostoval pri Vikingurju, vodilni Chelsea, prvi favorit za osvojitev naslova, pa bo ob 16.30 gostoval v oddaljenem Kazahstanu.

Dušan Stojinović je nedavno gostoval v Celju (3:3), v zadnjem krogu ligaškega dela pa bo z Jagiellonio gostil Olimpijo. Foto: Guliverimage

APOEL Nikozija bo z Vidom Belcem gostoval v Armeniji pri Noahu, Jagiellonia Bialystok Dušana Stojinovića na Češkem pri moštvu Mlada Boleslav, Borac Banja Luka, pri katerem se dokazujejo kar trije slovenski nogometaši (Aleks Pihler, Sandi Ogrinec in Gregor Bajde) bo na delu pri irskem prvaku Shamrock Rovers, ki je poleti v kvalifikacijah premagal Celje, Panathinaikos z Adamom Gnezdo Čerinom in Andražem Šporarjem, a brez Benjamina Verbiča, ki ga ni na seznamu kandidatov za nastop v Evropi, pa odhaja v Wales k TNS, ki bo v zadnjem krogu gostoval v knežjem mestu.

