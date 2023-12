Zadnje dejanje Olimpije

Zeleno-beli bodo na Slovaško potovali po domači prvenstveni zmagi v Kopru, ki je po eni strani poskrbela za boljšo popotnico, po drugi strani pa razkrila nekaj zdravstvenih težav. Zaradi kartonov ne bo Admirja Bristrića.

"Vedno je lepše, ko zmagaš. Lažje pričakuješ naslednjo tekmo. Gostovanje v Bratislavi vsekakor predstavlja poseben izziv. Imamo tudi nekaj težav s poškodbami. Agustin Doffo namreč ne bo nared za dvoboj. Nekatere stvari bomo morali zamenjati, vendar ponavljam, Olimpija ima dovolj širine. Klub mora znati igrati takšne tekme in verjamem, da bomo na Slovaškem to tudi pokazali," je za klubsko spletno stran povedal Zeljković.

Tekma pomembna za gostitelje

Tekma v Bratislavi bo sicer posebej pomembna za domačo zasedbo, v kateri bo spet slovenski branilec Kenan Bajrić, ne bo pa kaznovanih Kirjakosa Savidisa in Lucasa Lovata. Slovan se bo na daljavo z vodilnim Lillom boril za prvo mesto v skupini A in posledično neposredno napredovanje v osmino finala.

Slovan se bo na daljavo z vodilnim Lillom boril za prvo mesto v skupini A. Foto: www.alesfevzer.com

Slovaki na drugem mestu, ki vodi v dodatne boje za osmino finala s tretjeuvrščenimi iz evropske lige, za Francozi, ki bodo gostili Klaksvik s Ferskih otokov, zaostajajo za točko. Olimpija je doslej zbrala tri točke in je zadnja. Začela je s porazom v Lillu (0:2), nadaljevala s porazom proti Slovanu (0:1), izgubila je tudi na Ferskih otokih (0:3), nato pa je vpisala edino zmago proti Klaksviku (2:0). Nazadnje je z 0:2 izgubila še doma z Lillom.

V skupinskem delu tega tekmovanja je tako ljubljanska zasedba pobrala 500.000 evrov za zmago proti Klaksviku ter prejela 2,94 milijona za preboj v skupinski del.

Za zdaj so si prvo mesto v skupinskem delu in osmino finala konferenčne lige zagotovili Viktoria Plzen (skupina C), Paok Solun in Eintrahct Frankfurt (oba G), druge odločitve bo dal zadnji krog.

Konferenčna liga, skupinski del (6. krog):

Četrtek, 14. december:

Lestvice:

