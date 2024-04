1. SNL, 33. krog:

Sobota, 27. april:

Vrhunec 33. kroga se bo zgodil v nedeljo v zgodnjih popoldanskih urah v Celju. Tribune stadiona Z'dežele bodo polne kot še nikoli, ko je govora o tekmi 1. SNL, izbrancem Damirja Krznarja pa za zagotovitev naslova, drugega v zgodovini NK Celje, zadostuje že točka. Kakšni so torej scenariji? Celje v 33. krog vstopa z devetimi točkami prednosti pred Olimpijo. Zato bi mu, ker bi imel tudi boljše razmerje na medsebojnih tekmah (v tej sezoni je Celje zmagal s 4:2, Olimpija z 1:0, zadnja tekma v Ljubljani pa se je končala z 1:1), za osvojitev lovorike zadoščal že remi.

Tako so se nogometaši Celja veselil prvega naslova državnega prvaka, ki so ga osvojili leta 2020. Takrat so v zadnjem krogu potrebovali točko proti Olimpiji in jo tudi osvojili (2:2). Točko potrebujejo za naslov prvaka tudi v nedeljo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z zmago bi se prednost Celjanov tri kroge pred koncem povzpela na +12, z remijem bi ostala +9, če pa bi nogometaši Olimpije pokvarili načrte vodilni ekipi in jo premagali, bi zaključek prvenstva postregel z dodatno zanimivostjo, kar se tiče boja za prvo mesto. Prednost Celjanov pred Olimpijo bi se namreč stopila le na šest točk, obenem pa bi se lahko zmaji na krilih nedeljske zmage pohvalil z boljšim medsebojnim izkupičkom v tej sezoni, kar bi jim v primeru, če bi vodilni ekipi končali prvenstvo z enakim številom osvojenih točk, prineslo tudi prednost.

Olimpija lahko še zaplete boj za prvaka

Če bi Olimpija premagala v nedeljo Celjane, bi se jim približala na šest točk zaostanka. Krznarjevo četo bi nato v prihodnjem krogu pot ponesla v Ljudski vrt ... Foto: www.alesfevzer.com Ker čaka Celjane v zadnjih treh krogih še nekaj zelo zahtevnih izzivov, gostovali bodo namreč pri Mariboru, nato gostili nepredvidljivi Koper, v zadnjem krogu pa iskali pot do točk pri Radomljah, ki se krčevito borijo za obstanek, bi lahko Prva liga Telemach vstopila v zelo dramatično končnico. Ker so Celjani večji del sezone prepričljivo vodili in si zagotovili veliko prednost pred zasledovalci, bi bilo to določeno presenečenje, a tudi motivacija za Olimpijo, ki brani naslov in se zaveda, da lahko z nedeljsko zmago še marsikaj zaplete.

Imajo pa tudi zmaji po derbiju v Celju na sporedu srečanja z neugodnimi tekmeci. Najprej bodo pričakali Muro, se nato v zadnjem večnem derbiju v tej sezoni predstavili v Ljudskem vrtu, kjer jih čaka zelo motivirani Maribor, nogometni praznik pa bo še toliko večji, saj bodo vrata stadiona v mestu ob Dravi takrat že odprta za navijače, v zadnjem krogu pa v Stožice prihaja mestni tekmec Bravo.

Maribor si je poleg Celja in Olimpije že zagotovil Evropo, še vedno pa se poteguje za drugo mesto. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Kar se tiče neznank, je torej še nejasno, kdo bo prvak (kandidata sta Celje in Olimpija), drugi (Olimpija in Maribor) ter tretji (Maribor in Olimpija), vsi trije omenjeni klubi so si že zagotovili nastop v Evropi, v finalu pokala bosta zaigrala Rogaška in Gorica, zmagovalec obračuna, ki bo 24. maja v Stožicah, bo torej četrti slovenski predstavnik v Evropi, v boju za obstanek pa bi lahko Domžale in Mura dokončno uresničila cilj že ta konec tedna, Rogaška pa je v najboljšem položaju izmed najslabše trojice, da to stori malce pozneje, saj ima pet točk prednosti pred Aluminijem in Radomljani.

Mlinarji si rešujejo kožo v Šiški

Aleš Arnol že dolgo ni proslavljal zmage Brava. Foto: www.alesfevzer.com Današnji prvoligaški spored se bo tako začel na stadionu z najmanjšo zelenico v 1. SNL. V Spodnji Šiški se bosta udarila Bravo Kostel in Kalcer Radomlje. Mladi ljubljanski klub je v rezultatski krizi. Zmago pogreša že šest krogov. Odkar se je znašel v boju za Evropo (tretje mesto), ni več zmagal, kar je dalo trenerju Alešu Arnolu jasno vedeti, da se njegovi izbranci ne znajdejo pod omenjenim pritiskom.

Sezono lahko še vedno končajo na četrtem mestu, kar bi bil najboljši dosežek v zgodovini kluba, dva zaporedna remija sta malce utrdila poprej načeto samozavest, domačo zmago pa bodo lovili proti mlinarjem, ki krvavo potrebujejo točke, če se želijo znebiti izpada v drugo ligo. Prvo zmago pod vodstvom novega trenerja Darjana Slavica bodo lovili brez kaznovanega Ognjena Gnjatića. V prvi ligi niso zmagali vse od 13. marca.

Vijolice cvetijo spomladi. Tudi v Domžalah?

Jan Repas, nekdanji nogometaš Domžal, je v imenitni formi. Z Mariborom je na zadnjih sedmih tekmah osvojil kar 19 točk. Foto: www.alesfevzer.com Pod žarometi stadiona ob Kamniški Bistrici velja danes zvečer pričakovati atraktiven dvoboj med Domžalami in Mariborom. Rumena družina je z zadnjo zmago v Celju (3:2), na kateri je z dvema zadetkoma izstopal mladi zvezni igralec Jošt Pišek, nakazala, da se dviga v formi. V tem krogu bi si že lahko tudi matematično zagotovila obstanek, kar bi v ekipo, v kateri ne manjka mladih igralcev, vneslo dodatno mirnost in sproščenost. V Domžale prihajajo vijolice, ki v skladu z znanim rekom cvetijo spomladi. V tem delu tekmovanja plenijo pozornost z najboljšim nogometom, v napadu izstopata prvi strelec 1. SNL Arnel Jakupović, sicer nekdanji napadalec Domžal (16 zadetkov), in pa 36-letni Alžirec Hillal Soudani (12).

Prvič v zgodovini bi lahko v domžalskem Športnem parku v mariborskem dresu na isti tekmi nastopila brata Jan in Žiga Repas, ki ju je domače občinstvo ohranilo v prelepem spominu. Maribor, čeprav si je že zagotovil Evropo, še ni rekel zadnje. V boju za drugo mesto želi prehiteti Olimpijo, kar bi mu omogočilo daljši poletni premor, saj bi se v kvalifikacije za konferenčno ligo vključil v 2. krogu. Maribor je v siloviti formi, na zadnjih sedmih tekmah je osvojil kar 19 točk in je kralj spomladanskih zelenic.

Prva zaključna žoga za Celjane. Konec upov za Olimpijo?

Veliki derbi 33. kroga bo v Celju. Obeta se nogometna poslastica, dvoboj z največjim vložkom. Gostiteljem zadostuje že točka, da si zagotovijo naslov prvaka, Olimpijo v boju za naslov prvaka ohranja le zmaga. Na tribunah naj bi se zbralo vsaj pet tisoč gledalcev, kar bo postreglo z novim rekordom, kar se tiče obiska na prvoligaški tekmi celjskega kluba, Krznarjeva četa pa ima motiv več, saj želi pozitiven rezultat, s katerim bi si na glavo nadela krono že tri kroge pred koncem, posvetiti nesrečnemu kapetanu Denisu Popoviću. Ta je pred dnevi doživljal pravo dramo, se zaradi zdravstvenih težav znašel v smrtni nevarnosti. Najhuje je na srečo mimo, tako da okreva doma. Za dvoboj proti zmajem ne bi mogel kandidirati zaradi kazni, saj je bil na prejšnji tekmi (domač poraz z 2:3 proti Domžalam) izključen.

V Celju se v nedeljo obeta nepozabna navijaška kulisa. Vzhodna tribuna bo prvič v zgodovini kluba odeta v rumeno-modre barve kluba. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V Celju se bo predstavila obilica nogometašev, ki so se v zadnjih letih že pojavljali na seznamu selektorja Matjaža Keka, v ospredju bosta najbolj Žan Karničnik, prvi asistent tekmovanja, in kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, ki je v prejšnji sezoni z zmaji osvojil dvojno krono, tokrat pa mu grozi, da se bo moral zadovoljiti brez nagrade. Pri gostih, ki so v tem koledarskem letu že nadigrali Celjane, a se je dvoboj v Stožicah po številnih zapravljenih priložnostih zeleno-belih končal z 1:1, zaradi kazni ne bo Litovca Justasa Lasickasa. "Vsi pričakujete agresivno Olimpijo od samega začetka, sam pa pričakujem agresivno Celje. Pripravljeni bomo na vse scenarije, da bomo znali odreagirati, če bomo izgubljali, bili "egal" ali vodili. Ne želimo pa si ponoviti negativnih stvari z zadnjega medsebojnega obračuna," noče trener Celja Damir Krznar še enkrat podoživljati občutkov nemoči proti Olimpiji.

Trener Celja Damir Krznar se lahko v nedeljo podpiše pod največji uspeh, odkar deluje v Sloveniji. Foto: www.alesfevzer.com

Trener branilcev naslova Zoran Zeljković verjame, da lahko zmaji še malce podaljšajo dramo okrog novega prvaka. Na zadnji tekmi so se znesli nad Aluminijem (5:0) in nakazali, da so naravnali strelske naprave ob pravem času, da jo lahko zagodejo še Celjanom. "V nedeljo želimo pokvariti celjsko veselje. Zmaga je za nas izredno pomembna, približamo se lahko vodilnim in ostanemo v igri za ubranitev naslova. Vemo, da nas čaka težka tekma, a po njej želimo biti bližje Celju in se za naslov boriti vse do konca," Agustin Doffo, Argentinec v vrstah Olimpije, znan po nepopustljivosti in borbenosti v zvezni vrsti, jasno in glasno sporoča, kaj je cilj Ljubljančanov.

Rogaška želi zadržati prednost pred najslabšim dvojcem

Rogaška si je v četrtek na krilih Patrika Mijića in Ajdina Mulalića priigrala nastop v finalu pokala. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Pozno v četrtek zvečer so po veliki drami v Murski Soboti proslavljali največji uspeh v zgodovini kluba, preboj v finale pokalnega tekmovanja, na katerem si lahko 24. maja izborijo ne le lovoriko, ampak tudi Evropo in to najmanj štiri kvalifikacijske tekme, le dobra dneva pozneje pa jo čaka že pomemben prvoligaški izpit. Rogaška si še ni zagotovila obstanka. Izjemne predstave v spomladanskem delu so ji pomagale, da je na lestvici prehitela Aluminij in Radomlje ter jima ušla na spodobno prednost, a naloga črno-belih še ni izpolnjena.

Tokrat se bo pomerila s Koprom, ki ga je na zadnji tekmi premagala v gosteh (2:1). Takrat je kanarčke vodil še Aleksander Radosavljević, Koper je povedel že po dveh minutah z zadetkom Timotheeja Nkade, najboljšega strelca edinega primorskega prvoligaša v tej sezoni, a je sledil preobrat Rogaške. Mrežo Jana Koprivca je zatresel tudi Patrik Mijić, ki je bil nedavno proglašen za najboljšega nogometaša Prve lige Telemach v mesecu marcu, v četrtek pa je popeljal Rogaško do podviga v pokalu z dvema zadetkoma.

Aluminij po dragocene točke k ranjeni Muri

Lahko Robert Pevnik prekriža načrte Muri? Foto: www.alesfevzer.com Sklepno dejanje 33. kroga bo šele v ponedeljek. Pomerila se bosta Mura in Aluminij. Črno-beli še objokujejo ogromno priložnost, ki so jo zapravili v četrtek. Takrat so v polfinalu pokala ostali prekratki proti Rogaški. Če bi osvojili pokal in se prebili v Evropo, bi rešili ponesrečeno sezono v prvenstvu.

Pred trenerjem Antonom Žlogarjem je zahtevna naloga, da prebudi ekipo po velikem razočaranju. Za nameček prihaja na Fazanerijo še tekmec, ki išče pot do dragocenih točk, s katerimi bi ohranil upanje na obstanek. Kidričanom gostovanja v Prekmurju v zadnjem obdobju ne ležijo. Izgubili so zadnje štiri tekme. Je napočil čas za prekinitev niza? Robert Pevnik je v tej sezoni v gosteh nanizal že nekaj odmevnih predstav. To vedo najbolje vodilni Celjani ...

1. SNL, 33. krog:

Sobota, 27. april:

Nedelja, 28. april:

Ponedeljek, 29. april:

Lestvica: