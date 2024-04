Iran napovedal izpustitev posadke zasežene ladje

Iranski zunanji minister Hosein Amir Abdolahian je v telefonskem pogovoru s portugalskim kolegom Paulom Rangelom poudaril, da Teheran skrbi vprašanje izpustitve ladijske posadke. Dodal je, da so veleposlanikom njihovih držav v Teheranu omogočili konzularni dostop in jim sporočili, da bodo člani posadke izpuščeni in izročeni svojim državam, podrobnosti pa ni navedel.

Iranska revolucionarna garda je ladjo MSC Aries s 25 člani posadke na krovu zasegla 13. aprila v bližini Hormuške ožine. Po navedbah Irana ladjo pod portugalsko zastavo upravlja izraelsko podjetje Zodiac, usmerjena pa je bila proti teritorialnim vodam Irana.

Portugalska je po incidentu poklicala na pogovor iranskega veleposlanika in zahtevala izpustitev posadke. Indija je 18. aprila sporočila, da se je eden od 17 indijskih članov posadke vrnil domov, drugim pa je bil odobren konzularni dostop. Tiskovni predstavnik indijskega zunanjega ministrstva je v četrtek sporočil, da je zdravstveno stanje članov posadke dobro in na ladji nimajo nobenih težav.