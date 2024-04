Predstavniki Irana in Pakistana so ob današnjem obisku iranskega predsednika Ebrahima Raisija v Islamabadu podpisali več osnutkov sporazumov o krepitvi sodelovanja med državama na varnostnem, trgovinskem, energetskem in kulturnem področju, poročajo tuje tiskovne agencije. Državi sta se med drugim zavezali skupnemu boju proti terorizmu.