Iran in Pakistan nameravata zmanjšati napetosti

Iran in Pakistan sta se po medsebojnih napadih v zadnjih dneh strinjala, da bosta umirila napetosti, so danes sporočili s pakistanskega zunanjega ministrstva. Zunanja ministra sta se v telefonskem klicu dogovorila, da bodo boj proti terorizmu bolj usklajevali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ministra Irana in Pakistana, Hosein Amir Abdolahian in Džalil Abas Džilani sta se strinjala, da bosta tesno sodelovala pri boju proti terorizmu in da bodo okrepili sodelovanje pri drugih vidikih vzajemnega interesa. "Strinjala sta se tudi, da bodo razmere umirili," je pisalo v sporočilu ministrstva. Iranski minister je v izjavi sporočil, da je nujno sodelovanje obeh držav pri nevtralizaciji in uničenju terorističnih taborišč v Pakistanu.

Vrnitev veleposlanikov obeh držav

V telefonskem pogovoru so pozornost namenili tudi vrnitvi veleposlanikov obeh držav. Pakistan je namreč po napadu Irana na skrajneže odpoklical svojega veleposlanika iz Teherana, obenem pa je pakistansko zunanje ministrstvo iz države odslovilo iranskega veleposlanika.

Iran je v torek zvečer poleg ciljev v Iraku in Siriji izvedel zračni napad v pokrajini Balučistan na jugozahodu Pakistana, v katerem sta bila po navedbah Islamabada ubita dva otroka, trije pa ranjeni. Glede na navedbe Teherana je bila tarča teroristično skupino Džajš al Adl, in sicer kot odgovor na nedavne napade te skupine v Iranu.

Islamabad je napad obsodil kot popolnoma nesprejemljiv in poudaril, da ga Pakistan ni izzval. V četrtek pa je tudi sam izvedel zračne napade na položaje oboroženih skupin v Iranu in jih utemeljil z verodostojnimi obveščevalnimi podatki o bližajočih se obsežnih terorističnih dejavnostih.