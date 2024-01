Pakistan vrača Iranu: napadli sedem lokacij, ubiti ženske in otroci

Pakistan je danes sporočil, da je izvedel zračne napade na položaje oboroženih skupin v Iranu, potem ko so iranske sile v torek napadel pakistansko ozemlje. Iranskih državni mediji so medtem poročali o eksplozijah na jugovzhodu države, v katerih so bile ubite tri ženske in štirje otroci, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Pakistan je davi izvedel vrsto zelo usklajenih in ciljno usmerjenih vojaških napadov na skrivališča teroristov v iranski pokrajini Sistan in Balučistan," je v izjavi za javnost zapisalo pakistansko zunanje ministrstvo. Dodali so, da je bilo ubitih več teroristov.

Pojasnili so še, da so napade izvedli na podlagi verodostojnih obveščevalnih podatkov o bližajočih se obsežnih terorističnih dejavnostih.

Ob tem so v Islamabadu poudarili, da Pakistan v celoti spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Irana in da je bil edini cilj današnjih napadov obramba varnosti in nacionalnih interesov Pakistana.

Slišati je bilo več eksplozij

Iranska uradna tiskovna agencija IRNA je poročala, da je bilo na več območjih v okolici mesta Saravan slišati več eksplozij, pri čemer se je sklicevala na navedbe predstavnika lokalnih oblasti.

Iranski medij IRNA piše, da varnostni uradniki preiskujejo, kaj se je zgodilo. Tako Pakistan kot Iran se že dolgo spopadata s skrajneži v nemirni regiji vzdolž njune 900 kilometrov dolge meje, vendar zadnji incident pomeni veliko stopnjevanje med sosednjima silama in se je zgodil, ko se regionalna sovražnost na Bližnjem vzhodu krepi zaradi izraelske vojne v Gazi.

#BreakinNews:- 🇵🇰 🇮🇷

🚨:- Several OSINT Sources reporting that in the southeast of #Iran, locals have observed the deployment of #IRGC's ballistic missiles, possibly indicating preparation for a retaliatory strike against #Pakistan.



🔺The Pakistani airstrikes targeted the… pic.twitter.com/NDGeEcSbKD — Eagle Eye (@zarrar_11PK) January 18, 2024

Pakistan retaliates. Targets multiple terrorists sites in Iran Sistan Province. Why is Iranian media totally silent on this. What happened to them?#ISPR #MissileAttack #Iranpic.twitter.com/pKNgvUb3Zg — Ahmad Sultan (@ahmadsultan67) January 18, 2024

V torek Iran raketiral Pakistan

Pakistan je v sredo potrdil, da je Iran na njegovem ozemlju v torek zvečer izvedel zračni napad, v katerem so ubili dva otroka. Islamabad je napad obsodil kot popolnoma nesprejemljiv in poudaril, da ga Pakistan ni izzval. Pakistan je po napadu tudi poklical na pogovor najvišjega iranskega diplomatskega predstavnika v Islamabadu zaradi kršitve pakistanskega zračnega prostora.

Iran, ki je v torek izvedel napade tudi na t.i. protiiranske teroristične skupine v Iraku in Siriji, je v sredo pojasnil, da so njegove sile v Pakistanu napadle teroristično skupino Džajš al Adl. Poudaril je, da je bil napad odgovor na nedavne napade te skupine v Iranu. Dodal je, da Iran spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Pakistana, a ne bo dovolil, da bi bila ogrožena njegova nacionalna varnost.

