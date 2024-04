Povratna tekma četrtfinala konferenčne lige med Lillom in Astonom Villo, na kateri se je napredovanja po izvajanju enajstmetrovk veselila angleška ekipa, je postregla z nekoliko nenavadnim dogajanjem, v katero je bil vpleten vratar zasedbe iz Birminghama Emiliano Martinez.

Aston Villa je v četrtek zvečer napredovala v polfinale konferenčne lige, potem ko je prvo tekmo izgubila z 1:2, na gostovanju v Franciji pa nad Lillom zmagala po izvajanju enajstmetrovk, potem ko je francoski prvoligaš redni del srečanja dobil z 2:1, v podaljšku pa gledalci niso videli zadetkov. Pri izvajanju strelov z bele točke je Villa izkoristila štiri strele, medtem ko je Lille zadel le trikrat, veliki junak pa je postal vratar angleškega premierligaša Emiliano Martinez.

Ta je sicer poskrbel tudi za enega bizarnejšihih trenutkov tekme, saj je med streljanjem enajstmetrovk svoje ekipe prejel drugi rumeni karton na srečanju, a je kljub temu ostal na igrišču zaradi posebnega pravila, nato pa svoji ekipi pomagal do zmage. Kapetan Ville Douglas Luiz je po drugem pokazanem rumenem kartonu stekel proti sodniku, da bi protestiral proti njegovi odločitvi, a mu je sodnik povedal, da bo argentinski vratar lahko ostal na igrišču. Razlog je v manj znanem pravilu Uefe, ki navaja, da se vsi kartoni pred streljanjem enajstmetrovk izbrišejo, kar pomeni, da je Martinez dvakrat prejel rumeni karton, vendar ni prejel rdečega kartona.

Sodnik Ivan Kruzliak je Martinezu pokazal dva rumena kartona. Foto: Guliverimage

Argentinskega vratarja, ki so ga navijači Lilla izžvižgali po norčijah v finalu svetovnega prvenstva s Francijo, je slovaški sodnik Ivan Kruzliak opozoril, preden je prejel drugi rumeni karton. Po njegovem ekstravagantnem slavju po obrambi strela Bentalebu je sodnik Martineza opozoril, naj se umiri, nato pa je pred poskusom Watkinsa Martinez pogledal v navijače in bil videti šokiran, ko se mu je Kruzliak znova približal in mu pokazal drugi rumeni karton na tekmi. Prvega je prejel že v 39. minuti tekme zaradi zavlačevanja.

"Ne razumem kaj se je dogajalo, ker je drugi vratar počel popolnoma enako," je dejal Martinez. "Po 30 minutah sem dobil rumeni karton, ob tem pa smo izgubljali tekmo, ne vem, zakaj bi zavlačeval, in res nisem razumel, kaj bi rad sodnik od mene," je po koncu razlagal Martinez.

V središču pozornosti je bil 31-letnik že na tekmi finala svetovnega prvenstva, kjer je bil eden od junakov zmage Argentine nad Francijo, s svojimi gestami pa si je prislužil jezne odzive francoskih privržencev.

