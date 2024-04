Začetek vrtnarske sezone: Priprava tal in izbira pravih semen

Pomlad je tu, z njo pa pozdravljamo tudi sezono vrtnarjenja! Je sploh še kaj boljšega kakor odlična rekreacija na vrtu, ki nam prinaša okusne in okolju prijazne pridelke? Da pa bo vaše vrtnarjenje čim uspešnejše, smo za vas pripravili nasvete, kako ustrezno pripraviti tla in izbrati prava semena.

Pridelki na spomladanskem vrtu. Foto: Bauhaus

Priprava tal: osnova za bogate pridelke

Zemlja je tista, ki bo rastlinam dajala hranila in skrbela za čim uspešnejšo rast, zato je pomembno, da že pred sajenjem ustrezno pripravite tla. Z dobro pripravo boste izboljšali teksturo in pH zemlje, zagotovili hranila za rastline, na vrt privabili koristne živali (npr. deževnike) ter si v splošnem olajšali sajenje in gojenje lastnih pridelkov.

Pripravljanje zemlje na pomlad vključuje čiščenje, prekopavanje in gnojenje.

Čiščenje

Za začetek očistite svoj vrt tako, da iz gredic in zemlje odstranite listje, korenine in druge ostanke pridelkov, ki so ostali od prejšnje sezone. Ne pozabite seveda tudi populiti plevela skupaj s koreninami.

Prekopavanje

Po čiščenju vrta je čas za prekopavanje, s čimer boste temeljito premešali plasti zemlje in poskrbeli, da hranilne snovi spodnjih slojev pridejo na površje. S pomočjo prekopavanja se bo zemlja tudi razrahljala, kar bo omogočalo lažje sajenje.

Prekopavanje zemlje na vrtu. Foto: Bauhaus

Gnojenje

Da bo zemlja vašim rastlinam resnično zagotavljala vsa potrebna hranila, je priporočljivo gnojenje. Če imate doma kompost, ga uporabite, sicer pa si pomagajte z organskimi gnojili, ki so na voljo v trgovinah.

Različne rastline za rast potrebujejo različno količino hranil. Preden se lotite gnojenja, razmislite, katere rastline boste posadili, obenem pa upoštevajte tudi, kako hranilno bogata je vaša zemlja. Če niste prepričani, koliko gnojenja je potrebnega na vašem vrtu, lahko opravite analizo tal.

Skupina rastlin Potreba po gnojenju Kapusnice, plodovke in gomoljnice (veliki porabniki hranil) Pred sajenjem gredice pognojite z organskim gnojilom, po potrebi pa zemljo pognojite še nekajkrat po sajenju. Solata, radič, endivija, kitajsko zelje, zelišča, prezimne vrtnine (motovilec, špinača, por, blitva, zimska solata) (srednji porabniki hranil) Zemljo pognojite pred sajenjem, poznejše gnojenje pa običajno ni potrebno. Korenje, čebula, česen, šalotka, korenast peteršilj, grah, fižol, bob in druge stročnice (majhni porabniki hranil) Gnojenje zemlje običajno ni potrebno.

Že poznate kolobarjenje?

Kolobarjenje je metoda, pri kateri na vsaki gredo posadimo točno določene vrste rastlin, pri tem pa velja preprosto pravilo: ne posadite vrtnin, ki so si v sorodu, vsako leto na isto gredo. Vmes naj pretečeta vsaj 2 leti.

Glavne prednosti kolobarjenja so:

Večja rodovitnost tal: različni pridelki imajo različne potrebe po hranilih. Nekatere rastline potrebujejo veliko hranil, spet druge pa zemljo dejansko »nahranijo«. Če posevke redno premikate, s tem zmanjšate možnost pomanjkanja hranil v zemlji.

različni pridelki imajo različne potrebe po hranilih. Nekatere rastline potrebujejo veliko hranil, spet druge pa zemljo dejansko »nahranijo«. Če posevke redno premikate, s tem zmanjšate možnost pomanjkanja hranil v zemlji. Zatiranje plevela: nekateri pridelki, kot denimo buče, z gostim listjem ali velikimi listi zatirajo plevel in tako preprečujejo težave z vzdrževanjem vrta tudi pri bodočih pridelkih.

nekateri pridelki, kot denimo buče, z gostim listjem ali velikimi listi zatirajo plevel in tako preprečujejo težave z vzdrževanjem vrta tudi pri bodočih pridelkih. Zatiranje škodljivcev in bolezni: talni škodljivci in bolezni napadajo določene skupine rastlin. S kolobarjenjem se število škodljivcev zmanjša v obdobju, ko so njihove »najljubše« rastline odsotne, kar pomaga zmanjšati kopičenje spor, jajčec in škodljivcev.

Kako poteka uspešno kolobarjenje?

Najprej naredite načrt vseh rastlin, ki bi jih radi zasadili na svoj vrt. Razdelite jih v skupine: stročnice, križnice, razhudniki, kobulnice, lobodnice, košarice, bučnice, čebulnice. Narišite skico vrta in ga razdelite na približno 4 enake dele. Tri dele vrta boste porabili za kolobarjenje, četrti del pa je namenjen vzgoji večletnih vrtnin (artičoke, hren, šparglji, rabarbara ...). V skico vrta na dva dela razporedite skupine rastlin, ki jih želite posaditi (primer: na prvi del posadite križnice in košarice, na drugi del pa bučnice in čebulnice). Na tretji del boste zasadili metuljnice, ki zemljo nahranijo. Naslednje leto svoj vrt »obrnite«: na del, kjer ste posadili metuljnice, zdaj posadite križnice, na delu, kjer so bile lani bučnice, so lahko letos denimo košarice. Tam, kjer ste imeli metuljnice, je leto zatem najbolje posaditi križnice, ki potrebujejo največ hranil.

Čas je za sajenje in sejanje

Ko je vaš vrt pripravljen, je čas za sajenje rastlin! Najprej izdelajte kakovosten načrt svojega vrta, pri katerem upoštevajte:

kako rastline optimalno zasaditi glede na lego vrta;

katere vrste lahko zasadite v bližini in katere ne;

kako boste kolobarili;

kje boste zasadili cvetlice in ostale okrasne rastline;

kdaj je pravi čas za sajenje (pomagajte si s setvenim koledarjem).

Kako izbrati prave rastline?

Izbira zelenjave, ki jo boste gojili, je odvisna od potreb, želja in pogojev. Izberite vrtnine in sorte, ki bodo uspevale na vašem območju ter jih boste z veseljem uživali. Ne pozabite tudi na zelišča, dišavnice in okrasne cvetlice, ki lahko odganjajo škodljivce, hranijo zemljo in privabljajo koristne mikroorganizme.

Sadike ali semena?

Rastline lahko posadite s pomočjo sadik, ki jih dobite v vrtnih centrih. Tam vam bodo svetovali tudi, katere sorte izbrati glede na vaše potrebe, hkrati pa vam bodo povedali, kdaj rastline posaditi glede na podnebje in lego.

Druga možnost pa so semena, ki jih lahko posejete na prostem ali v lončke. Semena se na prosto sejejo tako, da na vrtu naredite ravne brazde, v katere enakomerno potresite semena. Če je zemlja suha, jo zalijte, nato pa brazdo prekrijte z zemljo. Pred samim sejanjem pa na embalaži semen obvezno preverite, kako globoke morajo biti brazde in kdaj je optimalen čas za sejanje.

Sejanje semen na vrtu. Foto: Bauhaus

Semena lahko posejete tudi v lončke, ki jih postavite v ustrezen prostor in počakate, da vzkalijo, nato pa jih prepikate po vrtu. Začetek v notranjih prostorih je koristen za številne rastline. Ko so vrtnine že nekaj tednov uživale v toplini doma, so bolj pripravljene na zunanji svet in imajo večjo možnost, da uspejo tudi na vrtu.

Ne glede na to, ali izbirate semena ali sadike, pa je pomembno, da izbirate avtohtone vrste, ki so primerne za vašo lego, podnebje in zemljo. S tem obstaja veliko večja verjetnost, da bo vaše vrtnarjenje uspešno.

Ne pozabite na vzdrževanje

Ko posadite svoje rastline, je pomembno, da vrt tudi vzdržujete. Poskrbite za redno zalivanje, gnojenje (po potrebi) in čiščenje. Rastline dobro opazujte in bodite pozorni na morebitne škodljivce ali druge težave.

