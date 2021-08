Josip Iličić priznal: Mediji so zadeve bolj napihovali, kot je bilo v resnici

Slovenska nogometna izbrana vrsta je po treh odigranih tekmah v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto pri treh točkah. Za vodilnimi zaostaja le tri točke, tako da bo vsaka osvojena točka v tem delu kvalifikacij izjemno pomembna. Selektor Matjaž Kek bo zagotovo veliko stavil na enega največjih zvezdnikov slovenskega nogometa Josipa Iličića, ki je pri Atalanti sezono začel v dobri formi.

Tudi v tej sezoni ostaja del Atalante. Foto: Guliverimage

"Prvič v karieri se mi je zgodilo, da nisem na pripravah izpustil niti enega treninga, tako da se počutim odlično. A če tega ne pokažeš na igrišču, ti nič ne pomaga. Najprej moramo razčistiti stvari v naših glavah, koliko si mi želimo uspehov in zmag. Tu se vse začne," je prepričan Jojo, ki se ga je v končanem prestopnem roku ogromno povezovalo s prestopom v Milan, a je na koncu ostal pri Atalanti.

"Mediji so zadeve nekoliko bolj napihovali, kot je bilo v resnici. Svoj klubski status sem rešil že nekaj časa nazaj. Ostal sem, kjer sem bil, in tu bom svojo pot tudi nadaljeval. S tem sem zadovoljen. V nogometu se pač dogajajo določene stvari. Ni se sicer izšlo tako, kot sem si zamislil, ampak sem srečen, da sem ostal pri Atalanti," je svojo odločitev pojasnil 33-letni nogometaš.

Vse misli usmerjene proti Slovaški

Slovenci se bodo ob 20.45 pomerili s Slovaško. Foto: Grega Valančič/Sportida Iličić je v tem trenutku povsem osredotočen le na slovensko izbrano vrsto. Kot je pojasnil na novinarski konferenci pred tekmo, se vsi v slovenski reprezentanci zavedajo, kaj pomeni tekma proti Slovaški. "Zato verjamem in upam, da se bomo temu primerno tudi odzvali. Vemo, da smo zadnjo kvalifikacijsko tekmo na Cipru odigrali pod pričakovanji, a to je nogomet in napake se dogajajo. Srčno upam, da jih bomo že na tekmi s Slovaško popravili in da bom odigrali eno dobro tekmo," je dejal slovenski nogometaš.

Slovenci so v prvem delu kvalifikacij najprej ugnali Hrvaško, nato pa sta sledila poraza proti Rusiji in nepričakovano tudi proti Cipru. "Mogoče smo šli tudi sami v tisto tekmo prelahko, mislili smo, da bomo odigrali lahko tekmo na Cipru, a danes ni več lahkih tekem in ni slabih ekip. Tudi fizično smo bili pod pričakovanji, verjetno nam je zmanjkalo tudi malo energije, kar se na takšnih tekmah občuti. Prišli smo na njihov teren, oni so bili željni te zmage. Takšne stvari se ne smejo dogajati, če si želimo uvrščati se na velika tekmovanja. Ni se težko motivirati proti velikim ekipam, včasih je to malce težje na takšnih tekmah. A vsaka tekma je kvalifikacijska in res upam, da se to ne bo več ponavljalo," se je proti marčevskemu srečanju in gostovanju na Cipru ozrl Iličić.

Včasih potrebna tudi sreča "Včasih je potrebna tudi sreča, a to moraš poiskati na igrišču z igranjem, z delom in igro." Foto: Guliverimage

Slovenski nogometaši so odločeni, da si spodrsljaja več ne bodo privoščili. "Trenutno razmišljamo le o Slovaški. Nikoli ne moreš predvidevati rezultata, vedno moraš dati vse od sebe in na koncu upati na najboljše. Včasih je potrebna tudi sreča, a to moraš poiskati na igrišču z igranjem, delom in igro. Samo tako lahko prideš do uspeha. Če ne bomo motivirani na takšni tekmi, potem ne vem, na kateri bomo. Zavedamo se, da prihaja dobra reprezentanca, ki je igrala tudi na Euru in je uigrana. A tudi mi smo dolgo časa skupaj in to nikakor ne sme biti naš alibi. Tekme so prave, kvalifikacijske, in tako se moramo obnašati tudi na igrišču," je še prepričan Jojo.

