Kek pred novo visoko oviro: Tu ni kaj več veliko za filozofirati

Slovenska izbrana vrsta bo v sredo prvič po 4. juniju znova stopila na igrišče. Varovanci Matjaža Keka so na prvih treh tekmah vknjižili zmago in dva poraza. Najprej so odpravili Hrvaško (1:0), nato so klonili proti Rusiji (1:2), sledil pa je še spodrsljaj na Cipru (0:1). Naslednji nasprotnik slovenske reprezentance bo Slovaška, ki je po treh krogih na tretjem mestu skupine H s petimi točkami. Slovaki so v dozdajšnjem delu remizirali s Ciprom in Malto, nato pa so klonili še proti Rusiji. Zatem so slovaški nogometaši nastopili še na evropskem prvenstvu, kjer pa se je njihova pot končala po zmagi nad Poljsko in porazoma proti Švedski in Španiji.

Slovence čaka obračun s Slovaki. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski nogometaši so pred obračunom s Slovaško opravili le en trening v polni zasedbi, saj sta se kot zadnja šele v ponedeljek zvečer ekipo pridružila Miha Zajc in zvezdnik Atletico Madrida Jan Oblak. "Ni kaj več veliko za filozofirati. Koncentracija in osredotočenost sta na Slovaški. Veliko bolj kot treningi so zdaj pomembni naša mentalna priprava, optimizem in velika želja po uspehu. To je najbolj pomembno in lahko nadomesti marsikaj," je pred tekmo s Slovaško prepričan selektor Matjaž Kek. Ekipi sta se nazadnje pomerili leta 2017 v kvalifikacijah za SP 2018, obe ekipi sta takrat zmagali po enkrat.

Brez težav s poškodbami

Za veliko optimizma v slovenski izbrani vrsti je poskrbelo dejstvo, da je vseh 25 izbrancev Keka zdravih in pripravljenih na obračun s Slovaki, zaradi kazni zaradi prejetih rumenih kartonov ne bo smel nastopiti Jasmin Kurtić. "Vsakega se mora znati dati nadomestiti. Dovolj igralcev je vpoklicanih, da bodo lahko nadomestili Jasmina. Pripravili bomo nekaj drugega, ampak pomembno je, da bomo na sredini dovolj agresivni, da bomo poskušali dobivati dvoboje ena na ena in druge žoge," je prepričan Kek.

"Pričakujem dobro in kvalitetno tekmo ter dobro in kvalitetno Slovenijo. O tekmecih vemo dovolj, njihovi igralci so kvalitetni, toda tudi mi imamo dobre igralce. Pozitivno je to, da ima vsak veliko željo za igranje. Je pa jutrišnji izziv ogromen. Slovaška je vredna vsega spoštovanja, toda na prvem mestu v razmišljanju je Slovenija," je pred srečanjem dejal slovenski strateg.

"Skupaj smo že nekaj časa in je potrebno izkoristiti ves potencial." Foto: Grega Valančič/Sportida

Pomanjkanje treningov, zgoščen ritem in izhodišče je za vse reprezentance enako. "Že pred zborom se več pogovarjamo, več je telefonskih klicev. Na treningu pa poskušamo stvari le osvežiti. Skupaj smo že nekaj časa in je potrebno izkoristiti ves potencial. Veliko bolj vprašljiva je glava in prepričanje, da lahko naredimo, kar moramo," je še dejal Kek, ki bo v izbrani vrsti napram marčevskemu ciklu verjetno napravil kar nekaj sprememb.

"Mislim, da bo kar pestro, tudi samo izhodišče posameznikom pred to tekmo je drugače. Izziv proti Slovaški je ogromen. Vesel sem, da so se odprle tribune, saj je mučno igrati v tišini. Vedno so nam gledalci pomagali, če smo si to zaslužili. Jasno pa je, da so zdaj drugi časi, upam, da nas bo kljub ukrepom podprlo čim več ljudi in na nas je, da te navijače tudi zadovoljimo," je svoje misli pred tekmo še sklenil Štajerec na klopi Slovenije.

Slovenija, ki ima po treh tekmah tri točke in za tri zaostaja za vodilnima Hrvaško in Rusijo ter dve za Slovaško, se bo po tekmi s Slovaško v soboto ob 18.00 v Stožicah pomerila še z Malto. Septembrski cikel bo sklenjen 7. septembra ob 20.45 s tekmo med Hrvaško in Slovenijo v Splitu.

Preberite še: