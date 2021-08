Pred ključnim ciklom: Najpomembnejša je vedno prva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca se je v nedeljo delno zbrala na Brdu pri Kranju, kjer je začela priprave na prihajajoče septembrske kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo 2022 s Slovaško, Malto in Hrvaško. Selektor Matjaž Kek pa bo danes vodil že polno zasedbo, pred katero je bržčas odločilen cikel tekem.

Kek je prvi dan priprav na Brdu pri Kranju pozdravil sedemnajst nogometašev, danes pa so se ali se še bodo pridružili še Jan Oblak, Mario Jurčević, Damjan Bohar, Vid Belec, Adam Gnezda Čerin, Jan Mlakar, Miha Zajc in Jon Gorenc Stanković.

Upal, da bo igral proti Ronaldu, a se mu želja ni uresničila

Že v nedeljo pa sta se pridružila Benjamin Šeško in Petar Stojanović. Oba sta na zbor prišla dobre volje. Prvi se je med drugim tudi zavoljo njegovega zadetka uvrstil v ligo prvakov s Salzburgom, drugi pa je konec tedna v dresu Empolija skupaj z Leom Štulcem v italijanskem prvenstvu porazil favorizirani Juventus.

"Potiho sem upal, da bom igral proti Cristianu Ronaldu, ampak se to ni zgodilo. Sem pa res vesel in ponosen, da smo zmagali. Nismo se šli samo branit, ampak smo vedeli, da lahko presenetimo takšno ekipo, kot je Juventus," je izkušnjo iz serie A opisal Stojanović.

"Vemo, da gre za vrhunsko reprezentanco z veliko individualno kakovostjo, toda šli bomo na zmago - kot na vsaki tekmi," ped Slovaki razmišlja Petar Stojanović. Foto: SPS/Sportida

"Najpomembnejša je vedno prva"

Vedno je dobro priti v reprezentanco dobro razpoložen, poudarja Stojanović, saj to daje zagon. Pravi, da za zdaj reprezentanti lahko obžalujejo le poraz na Cipru, kjer niso bili pravi. "A zdaj nas čakajo tri nove, pomembne tekme. Najpomembnejša pa je vedno prva, tako da moramo proti Slovaški dati vse od sebe," je na spletni novinarski konferenci še povedal Stojanović.

Časa za pripravo ni veliko, takisto ne za uigravanje, a to velja za vse ekipe in na to se je treba prilagoditi, meni bočni branilec, ki je pohvalil tudi naslednjega tekmeca. "Vemo, da gre za vrhunsko reprezentanco z veliko individualno kakovostjo, toda šli bomo na zmago - kot na vsaki tekmi."

Za mladim Benjaminom Šeškom je vrhunsko poletje z zadetki, uvrstitvijo v ligo prvakov, vpoklicem v reprezentanco ... Foto: Guliverimage

"Osredotočenost je le na Slovaško, ki je zelo kakovostna"

Podobno je razmišljal tudi Šeško. "Osredotočenost je le na Slovaško. Tekma bo težka, Slovaška je kakovostna, toda borili se bomo do konca in upamo na najboljše," je dejal mladi slovenski napadalec, za katerim je, kot pravi, vrhunsko poletje z zadetki, uvrstitvijo v ligo prvakov, vpoklicem v reprezentanco ...

"Na zbor pa prihajam kot vedno. Vesel sem, da sem spet lahko del tega. Komaj čakam, da odigram te tri tekme. O pričakovanjih ne bom govoril, igral bom tako, kot igram vsako tekmo," je še dodal Šeško, ki o primerjavah z norveškim čudežnim dečkom Erlingom Haalandom pravi, da je to lepo slišati, da pa sam sebe ne primerja z nikomer.

Slovaška, Malta, Hrvaška

Slovenija, ki ima po treh tekmah tri točke in za tri zaostaja za vodilnima Hrvaško in Rusijo ter dve za Slovaško, se bo v sredo ob 20.45 pomerila s Slovaško v Stožicah, tam pa bo v soboto ob 18.00 tudi obračun z Malto. Septembrski cikel bo sklenjen 7. septembra ob 20.45 s tekmo med Hrvaško in Slovenijo v Splitu.