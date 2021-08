Slovaški selektor izpostavil Oblaka in Iličića

Slovaki so podobno kot Slovenci pred dnevi objavili seznam reprezentantov, na katere bo računal selektor Štefan Tarkovič na treh septembrskih tekmah. Slovaški strateg za zdaj s poškodbami igralcev nima težav, ob zboru pa se je dotaknil tudi slovenske vrste. "Gre za trdo ekipo s pravo kakovostjo in dvema najpomembnejšima igralcema, vratarjem Janom Oblakom iz madridskega Atletica in vezistom Josipom Iličićem iz Atalante, ki že deset let igra italijanski nogomet. Igralci, ki igrajo v močnih ligah, to kakovost prenašajo tudi v reprezentanco. Da so kakovostni, so pokazali že z zmago proti Hrvaški. Za nas pa bo izid iz Ljubljane narekoval nadaljnje vzdušje," je dejal Tarkovič.

Slovaki so na Euru presenetili Poljake. Foto: Guliverimage

Ta je napovedal drugačno igro, kot so jo igrali na evropskem prvenstvu, saj med drugim tam ni bilo Davida Strelca, hitrega Erika Jirke in Ivana Schranza: "Poskušali bomo spremeniti način igre. Tekme na evropskem prvenstvu so bile drugačne od tistih, ki nas čakajo zdaj, s tega vidika bomo izbrali drugačno strategijo."