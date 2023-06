Jose Mourinho dočakal kazen zaradi besnenja po finalu evropske lige

Jose Mourinho je izgubil živce v zvezi s sojenjem Taylorja na finalni tekmi evropske lige, ki jo je 31. maja v Budimpešti dobila Sevilla po enajstmetrovkah.

Mourinho je dejal, da je njegova ekipa nezasluženo izgubila in glavnega sodnika Taylorja obtožil, da je vplival na razplet tekme.

Anthony Taylor je med tekmo pokazal rumeni karton Mourinhu, ob tem pa še 13 igralcem, med njimi sedmim Rome. Dan po tekmi so se na družbenih omrežjih pojavili še video posnetki, na katerih na parkirišču pri stadionu Mourinho Taylorju in drugim sodnikom tekme kaže neprimerne geste, slišati je tudi besedo portugalskega trenerja "sramota".

Ob tem bo Roma morala plačati še globo v višini 50.000 evrov, hkrati pa bodo na naslednjem gostovanju v evropskih tekmovanjih navijači Rome prisiljeni ostati doma "zaradi prižiganja bakel, metanja predmetov, poškodovanja in vznemirjanja množice".

Italijanski klub je bil dodatno kaznovan s plačilom 5000 evrov globe zaradi "neprimernega vedenja svoje ekipe". Romi so tudi naložili, da "v 30 dneh stopi v stik z madžarsko nogometno zvezo" zaradi škode, ki so jo povzročili njihovi navijači na stadionu.

Taylorja so dan po kontroverznem finalu navijači Rome obstopili na letališču, ko se je iz Budimpešte odpravljal domov skupaj z družino, in ga nadlegovali ter obtožili prevare.

Uefa kaznovala tudi West Ham

Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je s plačilom globe v višini 58.000 evrov kaznovala tudi angleškega nogometnega premierligaša West Ham United zaradi dogajanja v finalu evropske konferenčne lige 7. junija v Pragi. Neljubi dogodki so vključevali vdor navijačev na igrišče in poškodovanje kapetana Fiorentine Cristiana Biraghija.

Nešportni dogodek se je zgodil med tekmo. V prvem polčasu je Biraghija v glavo zadel plastični kozarec s tribun, zaradi česar so morali okrvavljenega Italijana pred nadaljevanjem oskrbeti klubski zdravniki.

Hkrati navijačem tega angleškega kluba ne bo dovoljeno potovati na prvi dve gostujoči tekmi v novi sezoni evropskih tekmovanj.

Navijači kluba so se med proslavljanjem zmage v evropski konferenčni ligi proti Fiorentini z 2:1 v Pragi spopadli s policijo.

Na stadionu je bilo sicer 19.300 navijačev, od tega je West Ham prejel 5000 vstopnic. Kljub temu je ogromno navijačev pripotovalo v Prago brez teh.

Spopad je po tekmi izbruhnil, potem ko so policisti skušali odvzeti prižgano baklo enemu od navijačev, nato pa so policisti napadli drugo skupino s prižganimi baklami. Navijači so se odzvali z metanjem steklenic in drugih izstrelkov proti policistom.

Že pred tekmo je policija pridržala 16 italijanskih navijačev, ki so napadli pristaše West Hama zunaj enega od barov, pri čemer so lomili in metali stole ter v skupino angleških navijačev zmetali še nekaj pirotehnike.