Vroče tudi na letališču: navijači Rome naleteli na osovraženega sodnika #video

Navijači Rome in trener rimskega kluba Jose Mourinho so bili po finalu lige Europa besni.

Navijači Rome in trener rimskega kluba Jose Mourinho so bili po finalu lige Europa besni. Foto: Guliverimage

Besni navijači Rome, ki so sinoči v finalu lige Europa videli poraz svojih ljubljencev proti Sevilli, so na letališču v Budimpešti naleteli na angleškega sodnika s tekme Anthonyja Taylorja. Tega krivijo za poraz, že v garaži stadiona Ferenc Puskas ga je nadrl in ozmerjal trener rimske ekipe, slavni Portugalec Jose Mourinho. Navijači Rome so bili na letališču še bolj neusmiljeni.