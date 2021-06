V živo: Slovaki po avtogolu vodijo, mojstrovina Čeha za zmago

Na evropskem prvenstvu v St. Peterburgu pravkar poteka slovanski obračun med Poljsko in Slovaško, zvečer se bosta v tej skupini v Sevilli pomerili še Španija, prvi favorit skupine E, in Švedska.Na uvodni ponedeljkovem srečanju so Čehi z dvema zadetkoma Patrika Schicka, enega je dosegel z lobom skoraj s polovice igrišče, z 2:0 premagali sogostiteljico Škotsko, ta na velikem tekmovanju nastopa prvič po 23 letih.

Euro 2020, 4. dan (1. krog):



Poljska : Slovaška 0:1* (-:-)

Szczesny 19.



*tekma se je začela ob 18. uri

Dogajanje v skupini E v St. Peterburgu, ki gosti šest tekem skupinskega dela, pravkar poteka slovanski spopad med Poljsko in Slovaško. Vloga favoritov pripada Poljakom, ki jih je pred kratkim prevzel nekdanji zvezdnik portugalskega nogometa Paulo Sousa, a se na začetku kvalifikacij za SP 2022 ni preveč izkazal.

Pozornost je usmerjena na Roberta Lewandowskega, enega najboljših napadalcev na svetu, ki je v nedavno končani sezoni v dresu Bayerna poskrbel za nič koliko rekordov (41 zadetkov v prvenstvu!). Na njegovo žalost so ga pestile poškodbe ravno v obdobju, ko so se Bavarci v ligi prvakov merili s PSG, tako da je Lewandowski ostal brez evropske krone. Bo uspešnejši v državnem dresu?

Slovaki, ki so se na Euro uvrstili z dodatnimi kvalifikacijami, bodo septembra gostovali v Ljubljani, v kvalifikacijah za SP 2022 pa so prikazali dva različna obraza. Remizirali so z Malto in Ciprom, a tudi doma ugnali Rusijo. Današnji dvoboj bo tako s posebnim zanimanjem spremljal tudi selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek.

Patrik Schick je k zmagi Čehov nad Škoti prispeval oba zadetka. Foto: Guliverimage

Schick zadeval za prve točke Čehov

Navijači Škotske so prvič po 25 letih dočakali tekmo svoje reprezentance na evropskem prvenstvu, prvič po 23 letih pa na velikem nogometnem tekmovanju. Nazadnje so se z elito družili na SP 1998, nato pa izgubili stik z najboljšimi. Lani so se izkazali v dodatnih kvalifikacijah, kjer so izločili Izrael in Srbijo. Na letošnjem Euru lahko na dveh tekmah računajo tudi na prednost domačega igrišča, a vsaj na prvi proti Češki se jim ni izšlo po željah.

Ko je že kazalo, da bi se reprezentanci na odmor lahko odpravili pri začetnem rezultatu, je Patrik Schick izkoristil podajo Vladimirja Coufala in s strelom z glavo Čehe popeljal v vodstvo. Napadalec Bayerja iz Leverkusna je v 52. minuti udaril še drugič. S pravo mojstrovino skoraj s polovice igrišča je z lobom ugnal vratarja Davida Marshalla, ki je bil precej oddaljen od gola in je ob vračanju na svoje mesto le nemočno opazoval, kako je žoga končala v mreži. Razpoloženi Schick je imel v nadaljevanju priložnost za hat-trick, a mu ni uspelo. Svoje priložnosti za znižanje češkega vodstva so imeli tudi domačini, a jim Tomasa Vaclika ni uspelo premagati.

Poročilo s tekme:

Španci brez belih baletnikov

Luis Enrique se zaveda, da je Španija prvi favorit skupine E. Foto: Reuters V večernem obračunu se bosta v Sevilli pomerili Španija in Švedska. Rdeča furija spada med favorite prvenstva. Trikratni evropski prvaki, v tem tisočletju so bili najboljši dvakrat (2008 in 2012), na tem Euru presenetljivo nastopajo brez nogometašev madridskega Reala, a lahko selektor Luis Enrique še vedno računa na številne zvezdnike evropskega nogometa, med katerimi prevladujejo znana imena iz Atletica in Barcelone. Zaradi težav s koronavirusom v uvodnem delu prvenstva Španija ne bo mogla računati na kapetana Sergia Busquetsa, tako da bi lahko danes v zvezni vrsti združili moči Thiago Alcantara, Rodri in Llorente (Koke), v napadu pa se največ pričakuje od razigranega napadalca Villarreala Gerarda Morena. Švedi so se nazadnje v izločilni del Eura prebili leta 2004. Nato so bili trikrat zapored izločeni že po skupinskem delu.

Skandinavci, za katere je nameraval nastopiti tudi Zlatan Ibrahimović, a mu je odmevno vrnitev preprečila poškodba kolena, si želijo prekiniti niz. Zaradi okužbe s koronavirusom danes ne bodo mogli računati na pomoč Dejana Kuluševskega in Mattiasa Svanberga, bodo pa zelo prav prišle izkušnje Alexandra Isaka, mladega napadalca Reala Sociedada, ki je v zadnji sezoni v la ligi dosegel 17 zadetkov in spoznal večino današnjih tekmecev.

Verjetni začetni postavi: Španija: Unai Simón: Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Rodri, Pedri: Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres Švedska: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg