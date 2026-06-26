Nemški nogometni reprezentant Deniz Undav je zablestel v uvodnem delu SP 2026. Napadalca Stuttgarta, ki se je rodil v revni kurdsko-jezidski družini, tako da ima njegov uspeh ogromen simbolni pomen za Kurde in Jezide po vsem svetu, pozna odlično Jovan Vidović. Nekdanji slovenski nogometaš se je z njim pred leti spoprijateljil v Nemčiji. Vse skupaj se je začelo z anekdoto, ko sta se sprla na zelenici!

To je leto, ki je Deniza Undava dokončno uveljavilo kot enega najboljših napadalcev, kar jih premore Nemčija. Na zelenicah mu gre imenitno, na SP 2026 je sprejel vlogo rezervnega aduta Juliana Nagelsmanna, v življenju pa mu še zdaleč ni bilo vse postlano z rožicami. Njegova starša sta se pred skoraj pol stoletja preselila v Nemčijo iz nemirnega Bližnjega vzhoda. Prišla sta praznih rok in okusila trd migrantski kruh.

Adil Undav, oče Deniza, se je leta 1980 odločil, da se zaradi pritiskov turške vlade v delu Turčije, kjer večinsko prebivajo Kurdi, preseli v Nemčijo. Deniz je na fotografiji povsem desno. Foto: Guliverimage

Deniz, ki ima v majhnem nemškem mestu Achim še štiri brate in sestre, ni živel v razkošju. Če je hotel preživeti, je moral ob svoji največji ljubezni, to je bilo igranje nogometa, še vsakodnevno služiti denar v tovarni. Tako je bilo, ko je igral še v četrti nemški ligi.

Zjutraj delal v tovarni, nato odhitel na trening

Ko pa se je leta 2018 preselil k tretjeligašu Meppen SV, so postale razmere že znosnejše. Pogodbe so bile višje, lahko se je posvetil le nogometu, ki ga je doživljal toliko bolj resno, saj je skušal s svojimi prejemki zagotavljati družini spokojnejše življenje. Tako motiviranega in dobrosrčnega je ohranil v spominu tudi njegov nekdanji soigralec Jovan Vidović.

Pri Meppenu so se odlično razumeli (od leve proti desni) Jovan Vidović, Hassan Amin in Deniz Undav. Foto: Guliverimage

Nekdanji slovenski nogometaš, ki je svojčas izstopal v 1. SNL pri Mariboru in Domžalah, nato pa kar devet let preživel v Nemčiji, je z junakom nemške reprezentance na letošnjem SP spletel posebno vez.

"Bila sva dobra prijatelja in se veliko družila. Je pošten fant, ima pravi karakter. Vidi se, da je dal v življenju marsikaj čez. Nekajkrat je imel že poškodovano križno vez, a se je vselej vrnil. Ko je igral v četrti ligi, je zjutraj delal v tovarni, nato pa šel neposredno na treninge in tekme. Zelo je povezan z družino. Želi ji pomagati in skrbi za družinske člane. Spominjam se, kako je staršema, bratom in sestram pogosto kupoval darila. Čutil se je dolžnega, da jim polepša življenje," je nekdanji slovenski branilec, ki v višino meri kar 197 cm, sodeloval z Undavom pri nemškem tretjeligašu Meppen. Soigralca sta bila v sezoni 2018/19.

Undav zamahnil proti Vidoviću in dobil rdeči karton

Jovan Vidović in Denis Undav sta se pogosto merila drug proti drugemu v četrti nemški ligi. Foto: Guliverimage Zanimiva je zlasti anekdota, kako sta se prvič ''resneje'' spoznala. Sprva sta se večkrat merila v četrti nemški ligi.

"Bil je robusten napadalec, 'špic', ki je iskal duele. Ko se je igrala tekma predzadnjega kroga četrte lige , sva se v enem izmed napadov malce sporekla. Undav je prejel rdeči karton. Po tekmi mi je trenerdejal, kako obstaja velika možnost, da Undav pride v naš klub. Zato me je prosil, naj grem hitro do sodnikov in jim dopovem, da se med nama ni dogajalo nič hujšega. To pa zato, da bi prejel čim manjšo kazen in bi lahko že takoj zaigral za naš klub. To sem tudi storil. V zapisnik niso zapisali nič takega, tako da je Deniz počival le eno tekmo. Ko se nam je tako pridružil, je lahko zaigral za nas že od začetka," se Vidović še danes dobro spominja spora, ko sta se najprej odrivala, nato pa je besni Undav zamahnil proti obrazu slovenskega orjaka. Ni ga zadel, je pa prejel rdeči karton in moral predčasno v slačilnico.

Takrat Nemcu ni bilo do smeha, ko pa se je nekaj tednov pozneje pridružil Meppenu, kar je bil do takrat njegov največji klub v karieri, pa je bilo drugače. Takoj se je spoprijateljil z Vidovićem.

Denis Undav in Jovan Vidović sta v Nemčiji sodelovala v sezoni 2018/19. Nemški napadalec je osem let mlajši od slovenskega branilca. Foto: Guliverimage

"Veliko smo se smejali in šalili. Vsak dan sva se družila. Štirje igralci, ki nismo prihajali iz mesta Meppen, smo bili stalno skupaj. Bilo je vrhunsko. Deniz je res fant, s katerim se rad družiš. Ima posrečen smisel za humor,'' se nista kaj dosti pogovarjala o rdečem kartonu, ampak zbijala šale in širila pozitivno energijo med soigralce.

Za malo zgrešil Luko Elsnerja

Undav se je v prvi sezoni pri Meppenu še privajal na novo okolje, v drugi, ko je Vidović že zapustil klub, pa je dokončno zablestel. "Takrat je dominiral, bil zanimiv številnim klubom v Nemčiji, a se nato vseeno odločil za selitev v Belgijo," ga je takrat premamil prestop k belgijskemu drugoligašu Unionu SG. Ocenil ga je kot zanimiv projekt. Če bi prestop izvedel dobro leto pred tem, bi ga v Bruslju vodil še Luka Elsner, sicer nekdanji soigralec Vidovića pri Domžalah.

Letos je Deniz Undav v Nemčiji pokvaril načrte slovenskemu reprezentančnemu branilcu Davidu Zecu. S Stuttgartom je v pokalu spomladi v gosteh izločil Holstein Kiel s 3:0, pri tem pa prispeval zadetek in podajo. Zec je imel ogromno dela v obrambi, 20 minut je za Kiel odigral tudi mladi slovenski napadalec Aldin Jakupović. Foto: Guliverimage

"Deniz je v Belgiji fasciniral javnost. Z Unionom se je uvrstil v prvo ligo in se nato preselil k Brightonu, ki tudi sodeluje s tem klubom. Njegova kariera je šla samo še navzgor," je Undav doživel klubski vrhunec po vrnitvi z Otoka v domovino, ko je okrepil napad Stuttgarta in si pri 27 letih prislužil vpoklic v nemško reprezentanco.

Žalili so ga, da je izdajalec in terorist

Kot otrok kurdsko-jezidske družine je imel možnost igranja tudi za Turčijo, a je v vsakem javnem nastopu ponosno izpostavljal, kako je Kurd. Zaradi tega je v očeh Kurdov še toliko bolj priljubljen, obratno pa velja za Turke. Zaradi svojega porekla je postal tarča nacionalističnih in rasističnih izpadov.

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Najhujše je doživljal lani, ko se je s Stuttgartom v evropski ligi pomeril s Fenerbahčejem. Skupina turških navijačev ga je ves čas zmerjala, kako je "izdajalec", "terorist", "potepuški pes" in uporabljala podobne žaljivke. To pa ga ni vrglo s tira. V njem je prebudilo dodatno motivacijo, da se kot ponosen Kurd še bolj dokaže. To se čuti tudi na SP 2026, kjer nastopa kot prvi nemški reprezentant s kurdsko-jezidskimi koreninami.

"Imeti igralca kot je Deniz Undav na svetovnem prvenstvu je zgodovinski trenutek za Kurde," je za InfoMigrants nedavno poudaril Düzen Tekkal, znani kurdsko-jezidski aktivist za človekove pravice, novinar in politolog. "Govorimo o skupini 40 do 50 milijonov Kurdov, ki nimajo lastne države in s tem tudi lastne reprezentance. Dejstvo, da ima svojega predstavnika na svetovnem prvenstvu tudi jezidska verska skupnost, ki je bila tako mučena in še vedno trpi posledice genocida, pomeni za nas veliko več kot le doseganje zadetkov."

Je Kurd, ki ne zna govoriti turško

"Moj oče je prišel v Nemčijo brez vsega in iz nič zgradil novo življenje. Kapo dol za to, kar je storil. Ne verjamem, da bi meni uspelo kaj podobnega," je Deniz v pogovoru za krovno zvezo občudoval pogum očeta, Kurda jezidske vere, ki je zaradi nemogočih razmer na delu Turčije, kjer večinsko prebivajo Kurdi, leta 1980 prebežal v Nemčijo in začel graditi družinsko življenje brez prebite pare. Ker je imel pet otrok, je moral opravljati več služb naenkrat, da je lahko poskrbel za njih. Vsaj minimalno.

Oče Adil v nemškem mestecu Achim, kjer je postavil družinski dom, njegov sin Deniz, danes priznani zvezdnik, pa napravil prve nogometne korake. Foto: Guliverimage

Otroci tega niso pozabili, zlasti Deniz, ki je postal dobro preskrbljen nogometni superzvezdnik, eden najbolj prepoznavnih obrazov nemške reprezentance in hit SP 2026. "Vedno nam je pojasnjeval, da je Kurd in da sploh ne zna govoriti turško," se spominja Vidović.

Podobno izkušnjo ima tudi Blaž Kramer Omar Marmuš je za drugo ekipo Wolfsburga igral skupaj z Blažem Kramerjem. Foto: Reuters Deniz Undav ni edini zvezdniški udeleženec SP 2026, ki si je svojčas delil slačilnico pri enem izmed nemških nižjeligašev s Slovencem. Podobno izkušnjo je doživel tudi Blaž Kramer. Slovenski napadalec, ki nastopa za turški Konyaspor, je v obdobju, ko je nastopal za drugo ekipo Wolfsburga, igral skupaj z Egipčanom Omarjem Marmušom, zdajšnjim zvezdnikom Manchester Cityja. Kramer je izkušnje z Afričanom in svojo trnovo nogometno pot opisal v Sobotnem intervjuju.

Na tekmi zadel celo s sredine igrišča

Kakšen igralec pa je sploh Deniz Undav? Kako ga doživlja slovenski branilec, ki je bil tudi njegov soigralec? "Že na prvem treningu pri Meppenu je takoj pokazal kakovost in potencial. Ima vrhunsko desno nogo, izjemno tehniko udarca. Zna se odlično zagraditi v kazenskem prostoru. Spominjam se, kako je dosegal zadetke tudi s škarjicami. Na tekmi tretje lige je proti drugi ekipi Bayerna zadel celo iz polovice," ga je moral Vidović na treningih večkrat pokrivati, Undav pa ga je vselej zelo namučil. Tako je bilo pred osmimi leti, zdaj pa je napadalec Stuttgarta še boljši. Zdaj je v življenjski formi.

Denis Undav je na uvodnih dveh tekmah na SP 2026 prispeval tri zadetke in dve podaji. Brez učinka je bil le proti Ekvadorju. Foto: Reuters "To, kar počne na SP 2026, je nekaj neverjetnega. Pride v igro, nato pa, čeprav ima tako majhno minutažo, dosega toliko zadetkov in asistenc? Vidi se, kako priljubljen je. Vsi ga imajo radi. Vedno je tudi za hece. Kot človek in igralec je nekaj neverjetnega. Prav toplo mi je pri srcu, ko ga spremljam v nemški reprezentanci. Srečen je in uživa v tem, kar počne. Tudi njegovi soigralci zagotovo uživajo, ko igrajo z njim. V kazenskem prostoru je pravi magnet za žogo," je ponosen, da pozna tako dobro nemškega zvezdnika, ki na tem mundialu podira mejnike. Sploh zaradi tega, ker se zaveda, kako zahtevno je sploh priti v nemško reprezentanco, nato pa še tako dominirati.

Nemcev ne smeš nikoli odpisati

Na tekmah ga spremljajo sorodniki in prijatelji. Foto: Reuters Elf je nanj dolgo čakal, za reprezentanco je debitiral šele pri 27 letih, nato pa je sledila izjemen učinek. Čeprav pogosto vstopa v igro s klopi, je na 12 nastopih dosegel kar devet zadetkov!

"Če vprašate mene, lahko Nemčija na tem SP s takšnim Undavom pride še zelo daleč. Vsekakor je ni za odpisati. Saj veste, kako pravijo. Nogometna tekma ponavadi traja vse do takrat, dokler Nemci ne zmagajo," se je pošalil 37-letni Ljubljančan in dodal, kako imajo Nemci na voljo ekipo, s katero bi lahko postali prvaki. Svojo napoved je oddal še pred zadnjo tekmo elfa, ki je skupinski del končal z "nebolečim" porazom proti Ekvadorju (1:2), Undav pa je na igrišču prebil 30 minut in prvič na tem SP končal dvoboj brez doseženega zadetka.

Nekdanji mladi slovenski reprezentant Jovan Vidović je v Nemčiji med letoma 2013 in 2022 igral za Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock, Meppen, Weiche Flensburg in Chemnitzer. Foto: Aleš Fevžer

"Imajo dolgo klop. Imajo širino. Ko bo nastopil izločilni del, bo odločala dnevna forma. Takrat te bo sreča nagradila za tisto, kar si delal čez celo leto," na tem mundialu navija za Nemce. To ne preseneča, saj si je v deželi štirikratnih svetovnih prvakov služil nogometni kruh kar devet let. In si tudi delil slačilnico z najbolj vročim Nemcem na SP 2026.