Direktor Toura se vozi v avtomobilu, kakršnega ne more kupiti nihče

Rdeči avtomobil direktorja dirke je ena najbolj prepoznavnih ikon kolesarske Dirke po Franciji. Letos je to vlogo prvič prevzel novi električni škoda peaq, ki ga v češki tovarni predelajo v mobilni poveljniški center z vrsto unikatnih konstrukcijskih rešitev.

Na letošnji kolesarski dirki Tour de France je prvič v vlogi znamenitega rdečega avtomobila direktorja dirke nastopil novi električni športni terenec škoda peaq. Češki proizvajalec je uradni avtomobilski partner Toura že 23. leto zapored, novi peaq pa je nasledil dosedanje modele superb in enyaq, ki so v preteklosti opravljali eno najbolj prepoznavnih nalog v karavani največje kolesarske dirke na svetu.

Foto: Škoda

Čeprav je rdeči Peaq na prvi pogled videti kot običajen serijski avtomobil, gre v resnici za zelo zahtevno predelavo. Vozilo med proizvodnjo umaknejo s tekočega traku že po sestavi karoserije, nato pa ga posebej prilagodijo za potrebe organizatorjev dirke. Šele nato ga vrnejo v proizvodni proces, kjer skupaj z novimi elementi prejme končno lakiranje. Takšen postopek zagotavlja enako kakovost izdelave kot pri serijskih vozilih.

Foto: Škoda Najpomembnejše predelave so:

Posebna streha – to je največja konstrukcijska sprememba. Serijska panoramska streha se odpira od spredaj nazaj, za Tour pa so jo predelali tako, da se odpira od zadaj naprej. Tako lahko Prudhomme med vožnjo varno stoji na zadnjih sedežih in daje štart posamezne etape. Zaradi tega so morali vgraditi strešni modul iz drugega modela, obrnjen za 180 stopinj.

– to je največja konstrukcijska sprememba. Serijska panoramska streha se odpira od spredaj nazaj, za Tour pa so jo predelali tako, da se odpira od zadaj naprej. Tako lahko Prudhomme med vožnjo varno stoji na zadnjih sedežih in daje štart posamezne etape. Zaradi tega so morali vgraditi strešni modul iz drugega modela, obrnjen za 180 stopinj. Popolnoma preurejena notranjost – serijski Peaq ima do sedem sedežev, direktorjev avtomobil pa le štiri. Za voznikom sedi Prudhomme, sredinski zadnji sedež je zamenjala konzola z mizico in hladilnikom, četrti sedež pa je namenjen gostu (pogosto so to nekdanji zmagovalci Toura ali politični predstavniki).

– serijski Peaq ima do sedem sedežev, direktorjev avtomobil pa le štiri. Za voznikom sedi Prudhomme, sredinski zadnji sedež je zamenjala konzola z mizico in hladilnikom, četrti sedež pa je namenjen gostu (pogosto so to nekdanji zmagovalci Toura ali politični predstavniki). Komunikacijska oprema – avtomobil je opremljen z več radijskimi sistemi, zvezami z organizatorji, sodniki, televizijsko produkcijo, policijo in spremljevalnimi vozili. V bistvu gre za mobilni operativni center dirke.

– avtomobil je opremljen z več radijskimi sistemi, zvezami z organizatorji, sodniki, televizijsko produkcijo, policijo in spremljevalnimi vozili. V bistvu gre za mobilni operativni center dirke. Zunanje prilagoditve – na pokrovu motorja in nad vetrobranskim steklom so nosilci za oznake in zastavice organizatorja, avtomobil pa je prebarvan v značilno rdečo barvo direktorja dirke.

na pokrovu motorja in nad vetrobranskim steklom so nosilci za oznake in zastavice organizatorja, avtomobil pa je prebarvan v značilno rdečo barvo direktorja dirke. Varnost – vozilo je prilagojeno počasni vožnji med kolesarji, z možnostjo zelo natančnega manevriranja. Vožnjo opravljajo posebej usposobljeni vozniki, med katerimi so pogosto nekdanji profesionalni kolesarji.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Dolga povezava s kolesarstvom

Rdeči peaq je le eden od več kot 200 Škodinih avtomobilov, ki letos spremljajo Tour de France. Organizatorjem služijo kot spremljevalna vozila, avtomobili za sodnike, zdravniške ekipe, logistiko in goste. Partnerstvo med Škodo in Tourom traja že od leta 2004, češki proizvajalec pa je tudi pokrovitelj zelene majice za najboljšega sprinterja. Povezava med Škodo in kolesarstvom ima še precej daljšo tradicijo. Podjetje sta leta 1895 ustanovila Václav Laurin in Václav Klement kot proizvajalca koles, avtomobile pa sta začela izdelovati šele nekaj let pozneje. Prav zato je kolesarstvo še danes eno najpomembnejših področij Škodinih športnih partnerstev, Tour de France pa predstavlja njegovo najbolj prepoznavno in globalno izpostavljeno sodelovanje.

Foto: Gregor Pavšič Col du Galibier ali Mont Ventoux porabita dobro petino baterije



Koliko energije električni SUV porabi v Alpah? Navzgor poraba, navzdol se baterija polni.



Pred petimi leti smo se na Tour de France podali z električnim škoda enyaqom in se zapeljali tudi na dva kultna prelaza - Col du Galibier in Mont Ventoux.



Col du Galibier: od jezera Chambron do vrha prelaza (1.600 metrov razlike v nadmorski višini) je v 34 kilometrih baterija izgubila 24 odstotkov napolnjenosti.



Mont Ventoux: iz mesta Bedoin (21,5 km, 1.600 metrov razlike v nadmorski višini), je baterija izgubila okroglih 20 odstotkov napolnjenosti z elektriko. Med spustom se je na račun rekuperacije zavorne energije raven napolnjenosti baterije dvignila za devet odstotkov, zato je realna izguba vzpona in spusta z Mont Ventouxa znašala le 11 odstotkov baterije oziroma slabih osem kilovatnih ur elektrike. Koliko energije električni SUV porabi v Alpah? Navzgor poraba, navzdol se baterija polni.Pred petimi leti smo se na Tour de France podali z električnim škoda enyaqom in se zapeljali tudi na dva kultna prelaza - Col du Galibier in Mont Ventoux.od jezera Chambron do vrha prelaza (1.600 metrov razlike v nadmorski višini) je v 34 kilometrih baterija izgubila 24 odstotkov napolnjenosti.iz mesta Bedoin (21,5 km, 1.600 metrov razlike v nadmorski višini), je baterija izgubila okroglih 20 odstotkov napolnjenosti z elektriko. Med spustom se je na račun rekuperacije zavorne energije raven napolnjenosti baterije dvignila za devet odstotkov, zato je realna izguba vzpona in spusta z Mont Ventouxa znašala le 11 odstotkov baterije oziroma slabih osem kilovatnih ur elektrike.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Foto: Reuters

V več kot dvajsetih letih je imel direktor Toura praktično vedno največji oziroma paradni model Škode. Razlog ni prestiž, temveč predvsem uporabnost – avtomobil mora biti dovolj prostoren, da sprejme štiri osebe, hladilnik, delovno konzolo, številne radijske sisteme in posebno strešno odprtino, skozi katero lahko Christian Prudhomme med vožnjo stoji in uradno začne etapo.

2004–2008 : škoda superb I – prvi direktorjev avtomobil po začetku partnerstva med Škodo in Tourom. Izbran je bil predvsem zaradi prostorne notranjosti, ki je omogočila predelavo v mobilno poveljniško središče. Takrat je bil direktor še Jean-Marie Leblanc, leta 2007 pa ga je nasledil Christian Prudhomme.

: škoda superb I – prvi direktorjev avtomobil po začetku partnerstva med Škodo in Tourom. Izbran je bil predvsem zaradi prostorne notranjosti, ki je omogočila predelavo v mobilno poveljniško središče. Takrat je bil direktor še Jean-Marie Leblanc, leta 2007 pa ga je nasledil Christian Prudhomme. 2008–2015: š koda superb II – druga generacija je prevzela vlogo rdečega avtomobila z izboljšano komunikacijsko opremo in še več prostora za delo med etapo.

koda superb II – druga generacija je prevzela vlogo rdečega avtomobila z izboljšano komunikacijsko opremo in še več prostora za delo med etapo. 2015–2019: š koda superb III – nova generacija je prinesla sodobnejšo zasnovo, več digitalne opreme in dodatne prilagoditve za direktorja dirke.

koda superb III – nova generacija je prinesla sodobnejšo zasnovo, več digitalne opreme in dodatne prilagoditve za direktorja dirke. 2019–2023: škoda superb iV – priključnohibridna različica je pomenila začetek elektrifikacije direktorjevega vozila.

škoda superb iV – priključnohibridna različica je pomenila začetek elektrifikacije direktorjevega vozila. 2021–2025 : škoda enyaq – na številnih etapah je vlogo prevzel prvi električni SUV znamke Škoda. V nekaterih izvedbah Toura sta enyaq in superb iV vlogo direktorjevega avtomobila tudi izmenjevala.

: škoda enyaq – na številnih etapah je vlogo prevzel prvi električni SUV znamke Škoda. V nekaterih izvedbah Toura sta enyaq in superb iV vlogo direktorjevega avtomobila tudi izmenjevala. 2026: Škoda Peaq – letos je prvič v uporabi povsem novi električni športni terenec peaq, posebej predelan za potrebe Toura. Na delu etap ga še vedno dopolnjuje priključnohibridni superb iV.

Foto: Reuters

Christian Prudhomme vodi dirko po Franciji od leta 2007 in je eden najbolj prepoznavnih obrazov največje kolesarske dirke na svetu. Posebnost je, da ni nekdanji profesionalni kolesar, temveč novinar. Pred prihodom na čelo Toura je delal kot športni reporter in televizijski komentator, med drugim je prenašal tudi dirko po Franciji. Velja za enega ključnih mož sodobnega Toura, saj je v času svojega mandata močno zaostril boj proti dopingu in pomembno vplival na razvoj ter podobo dirke.

Med vsako etapo se Prudhomme pelje v značilnem rdečem avtomobilu Škode, iz katerega pri kilometru 0 z zamahom bele zastavice uradno začne dirko. Njegov avtomobil je hkrati mobilni operativni center, iz katerega usklajuje delo organizatorjev, športnih komisarjev, policije in televizijske produkcije. Skupaj s sodelavci pred vsako izvedbo Toura tudi osebno pregleda celotno traso, saj želi, da so etape hkrati športno zahtevne, varne in privlačne za televizijske gledalce.

Prudhomme je znan tudi po svoji sproščenosti in dostopnosti. Na dirki ga skoraj vedno spremljata zaščitna znaka – bela srajca in rdeči direktorjev avtomobil. Pogosto poudarja, da Tour de France ni le športni dogodek, temveč tudi največja promocija francoskih pokrajin, zato veliko pozornosti namenja izboru trase in krajev, skozi katere poteka dirka.