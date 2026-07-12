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Avtor:
Sportal

Nedelja,
12. 7. 2026,
13.56

Osveženo pred

16 minut

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odbojka na vodi Alan Košenina Živa Klemenčič

Nedelja, 12. 7. 2026, 13.56

16 minut

Odbojka na vodi

Odbojka na Ljubljanici postregla z atraktivnimi boji, moški finale odplavile naplavine

Avtor:
Sportal

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odbojka na vodi | Foto Nik Bertoncelj

Foto: Nik Bertoncelj

Četrta izdaja Odbojke na vodi je znova postregla z atraktivnimi boji. Zmaga v ženski konkurenci je ostala doma, slavili sta Zoja Kalar in Živa Javornik, v moški konkurenci pa je bil finale zaradi posledic nevihte prekinjen, tako da sta si prvo mesto razdelili dvojici Alexander Huber in Robin Seidl ter Alan Košenina in Michael Trubač.

Zmaga v ženski konkurenci je ostala doma, z najžlahtnejšo medaljo sta se okitili Zoja Kalar in Živa Javornik. Moško tekmovanje pa je skazil naliv, ki je prestolnico obiskal tik pred finalom. Igralcev to ni preveč motilo, tudi gledalci na tribuni so vztrajali, a naplavine, ki jih je s seboj prinesla Ljubljanica, so na koncu prekinile izvedbo moškega finala med avstrijskim in slovensko-slovaškim dvojcem, ki se je končal v prvem nizu pri rezultatu 14:14.

Odbojka na vodi | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Tako je sicer do zmage prišel ljubljenec publike in ambasador Odbojke na vodi Volleyball on Water - Powered by Big Bang, Alan Košenina, ki si je prvo mesto delil s svojim slovaškim soigralcem Michaelom Trubačem in avstrijski par Alexander Huber-Robin Seidl . Alan je že napovedal, da se bo naslednje leto vrnil in si zlato izboril na igrišču. 

VOLLEYBALL ON WATER - Powered by BIG BANG 2026

Ženske

1. Zoja Kalar in Živa Javornik (Slo)
2. Neža Bedjanič in Lara Jelen (Slo)
3. Aleksandra Wachowicz in Violeta Slabakova (ZDA/Pol)
MVP: Živa Javornik

Moški

1. Alexander Huber in Robin Seidl (Avs) ter Alan Košenina in Michael Trubač (Slo/Svk) / finale je bilo prekinjeno pri 14:14 v prvem nizu zaradi naplavin
3. Tomas Semerad in Adam Miroslav Stocek (Češ)
MVP: Alexander Huber

odbojka na vodi Alan Košenina Živa Klemenčič
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