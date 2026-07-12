Odbojka na Ljubljanici postregla z atraktivnimi boji, moški finale odplavile naplavine

Četrta izdaja Odbojke na vodi je znova postregla z atraktivnimi boji. Zmaga v ženski konkurenci je ostala doma, slavili sta Zoja Kalar in Živa Javornik, v moški konkurenci pa je bil finale zaradi posledic nevihte prekinjen, tako da sta si prvo mesto razdelili dvojici Alexander Huber in Robin Seidl ter Alan Košenina in Michael Trubač.

Zmaga v ženski konkurenci je ostala doma, z najžlahtnejšo medaljo sta se okitili Zoja Kalar in Živa Javornik. Moško tekmovanje pa je skazil naliv, ki je prestolnico obiskal tik pred finalom. Igralcev to ni preveč motilo, tudi gledalci na tribuni so vztrajali, a naplavine, ki jih je s seboj prinesla Ljubljanica, so na koncu prekinile izvedbo moškega finala med avstrijskim in slovensko-slovaškim dvojcem, ki se je končal v prvem nizu pri rezultatu 14:14.

Foto: Ana Kovač

Tako je sicer do zmage prišel ljubljenec publike in ambasador Odbojke na vodi Volleyball on Water - Powered by Big Bang, Alan Košenina, ki si je prvo mesto delil s svojim slovaškim soigralcem Michaelom Trubačem in avstrijski par Alexander Huber-Robin Seidl . Alan je že napovedal, da se bo naslednje leto vrnil in si zlato izboril na igrišču.