Vratar Uniteda razkril podrobnost o Šešku: Noro, kaj počne na treningih

Po pestrem pokalnem (in evropskem) dogajanju se na angleške zelenice vrača premierligaški nogomet. V 30. krogu zelo pomemben obračun čaka Benjamina Šeška, Manchester United bo v nedeljo na neposrednem obračunu za tretje mesto na Old Traffordu gostil Aston Villo. Jaka Bijol bo z Leedsom istočasno gostoval pri Crystal Palaceu. Vodilni Arsenal danes gosti Everton in lahko Manchester Cityju vsaj začasno pobegne na velikih deset točk prednosti, sinjemodri bodo jutri vlogo favorita upravičevali pri West Hamu.

Dejstvo, da Manchester United v letošnji sezoni ne igra evropskega nogometa in da je hitro izpadel tudi iz pokalnih tekmovanj, je rdečim vragom prineslo nekaj več "prostih" dni. Benjamin Šeško in soigralci so tekme osmine finala pokala FA tako pospremili le na daleč, hkrati pa so se lahko povsem posvetili temeljiti pripravi na eno najpomembnejših tekem sezone.

Na Old Trafford v nedeljo prihaja Aston Villa, ki je pri 51 točkah povsem poravnana z Unitedom, zelo blizu pa sta tudi Chelsea in Liverpool, ki zaostajata za vsega tri točke. V zaključku prvenstva se tako obeta hud boj za mesta, ki prinašajo ligo prvakov.

V najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju so Angleži sicer med tednom doživeli bolečo streznitev. V osmini finala igra kar šest angleških klubov, a niti eden na povratno tekmo ne bo odnesel rezultatske prednosti. Razočaranje sta doživela tudi vodilna kluba; Arsenalu ni uspelo upravičiti vloge izrazitega favorita v Leverkusnu, Manchester City pa je povsem pogorel v Madridu. Visoko sta izgubila tudi Tottenham in Chelsea, preobrat bo na Anfieldu proti Galatasarayju lovil Liverpool, Newcastle pa po remiju z Barcelono čaka izjemno zahtevna naloga na Camp Nouu.

Senne Lammens je spregovoril o izjemni moči Benjamina Šeška. Foto: Guliverimage

Lammens o strelih Benjamina Šeška Vratar Manchester Uniteda Senne Lammens, ki je na Old Trafford tako kot Šeško prispel lansko poletje, je razkril zanimivo podrobnost s treningov rdečih vragov. Belgijskega vratarja so angleški novinarji spraševali, kdo od njegovih soigralcev se lahko pohvali z najmočnejšim strelom. Lammens je s prstom pokazal na Slovenca. "Noro je, kako močno včasih udari žogo. Pogosto tako sproži, tudi če je od gola oddaljen le nekaj metrov, takrat kot vratar razmišljam, dobro, sprosti se malo," se je nasmejal čuvaj Unitedove mreže.

Reece James je še za šest let podaljšal zvestobo londonskemu klubu. Foto: Guliverimage

James do jeseni kariere v Chelseaju Reece James se je odločil, da bo vsa svoja športno najdejavnejša leta član angleškega prvoligaša Chelseaja. S Stamford Bridgea je v petek prišla informacija, da je 26-letni nogometaš, ki bi mu pogodba potekla leta 2028, še za šest let podaljšal zvestobo klubu. Reece bo tako v klubu vsaj do svojega 32. leta, lahko pa se zgodi, da bo v klubu tudi končal kariero. Za Chelsea je od leta 2019 zbral 225 nastopov. "Chelsea mi pomeni vse in vedno sem poudarjal, da bom v najboljših letih igral tukaj. Vedno sem trdil, da imamo vse za nove lovorike. Veselim se prihodnosti ter sodelovanja s trenerjem, športnim direktorjem, lastniki in vsemi drugimi v klubu. Upam, da bomo v prihodnjih letih osvajali nove trofeje," je dejal Reece, ki je s klubom osvojil pet tekmovanj, leta 2021 tudi ligo prvakov, lani pa klubsko svetovno prvenstvo.

