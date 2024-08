V živo: Celjanom se obeta katastrofa, drama na večnem derbiju

Današnji dan je prinesel največji klubski spopad, kar ga ponuja Slovenija. Maribor in Olimpija sta se v večnem derbiju razšla z remijem 1:1, to sta bili njuni generalki pred evropskima tekmama sezone, ki sledita v četrtek. Tekma je bila sicer zaradi incidenta z navijači v prvem polčasu za približno 20 minut prekinjena. Celje se pravkar meri s Primorjem. Šesti krog 1. SNL bo trajal vse do ponedeljka, ko se bosta v Stožicah pomerila Bravo in Nafta. Začel se je v soboto z zmago Mure nad mlinarji, nadaljeval pa v Domžalah, kjer je Koper poglobil krizo gostiteljev in z zmago s 3:0 skočil na prvo mesto.

1. SNL, 6. krog:

Nedelja, 25. avgust:

Generalka zdesetkanih Celjanov za tekmo leta

V Celju ne gre vse po načrtih. Klub, ki se lahko pohvali z najboljšimi finančnimi zmožnostmi v Sloveniji in je računal za domače razmere z izjemno kakovostnim kadrom, ki ga je odlikovala dolga in široka klop, je čez noč doživel kopico sprememb. Vrnitev Alberta Riere je naznanila krčenje igralskega kadra, klub se je zahvalil številnim igralcem, za zdaj, ko igralci še ponotranjajo zahteve in ideje španskega povratnika v knežje mesto, pa rezultati še niso takšni, kot bi si jih ambiciozno vodstvo na čelu s predsednikom Valerijem Kolotilom želelo. Trpijo tako doma kot v Evropi.

To bo prva medsebojna tekma med Celjem in Primorjem za prvoligaške točke po dobrih 13 letih! Nazadnje sta se udarila 29. maja 2011, ko so Ajdovci zmagali v knežjem mestu s 3:2. Za goste je dvakrat v polno meril Mark Božič, enkrat pa Tim Lo Duca, pri Celjanih pa sta bila uspešna Iztok Močivnik in Ivan Firer. Oba po podajah Zorana Pavlovića. Zanimivo je, da je takrat v zvezni vrsti nastopal tudi Denis Popović, donedavni kapetan Celja, ki je pred kratkim po posvetu z vodstvom in trenerjem Riero zapustil klub in še išče novega delodajalca. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Če so Celjani z všečno predstavo v Stožicah (2:2) proti Olimpiji nakazali, da gre na bolje, pa so nato malce pokvarili vtis na gostovanju v Armeniji (0:1), kjer so si otežili pot do preboja v konferenčno ligo. Grozi jim, da bi lahko zapravili še tretjo zaključno žogico za dolgo evropsko jesen, kar bi bil velik udarec za branilce naslova, lačne dokazovanj na veliki sceni. Celjani bi zaradi četrtkove domače tekme s Pjunikom lahko v nedeljo zvečer proti Primorju, zlasti zaradi težav z velikim številom poškodovanih in načetih igralcev, nekoliko varčevali z močmi, glede na vedno boljše predstave Ajdovcev, ki so hitro preboleli porodne krče ob napredovanju med elito, pa bodo morali v dvoboj vstopiti skrajno previdno, saj bodo rdeče-črni lovili pot do tretje zaporedne zmage!

Mladi nogometaš Clement Lhernault je novi član Celja. Kot so sporočili iz celjskega kluba, je francoski vezist, ki je bil nazadnje član armenskega Ararata, s klubom podpisal pogodbo do 30. junija 2027.

Incident, prekinitev, zapravljena enajstmetrovka, na koncu pa delitev točk

Maribor in Olimpija sta se srečala v prvem večnem derbiju sezone, oba sta bila deloma z mislimi tudi že na četrtkovih evropskih tekmah, ko bosta oba lovila skupinski del konferenčne lige. Po razburljivem prvem polčasu je drugi ponudil mirnejše nadaljevanje, tako da sta se tekmeca razšla brez zmagovalca. Olimpija je nadaljevala niz neporaženosti v tej sezoni, ta znaša 11 tekem, hkrati pa prekinila niz treh porazov na zadnjih treh večnih derbijih. Skupno na teh od sezone 2009/10 vodi Maribor s 24 zmagami, 14 jih ima ljubljanska ekipa, 23 obračunov se je končalo z remijem.

Že uvodne minute so postregle z izjemno zanimivim dogajanjem v Ljudskem vrtu. Najprej so v peti minuti zapretili Mariborčani, ko je predložek v kazenski prostor Olimpije poslal Arnel Jakupović, pa je Maks Barišić žogo z glavo za las zgrešil. Na drugi strani se je nato hitro zatem izkazal vratar Ažbe Jug, ki je iz neposredne bližine ubranil poskus Thalissona. Na začetku 15. minute pa je Lan Vidmar v kazenskem prostoru Maribora posredoval nad Thalissonom, glavni sodnik srečanja David Šmajc pa se je po posredovanju iz Var sobe in ogledu posnetka precej strogo odločil za najstrožjo kazen. Odgovornost je v 17. minuti želel prevzeti Raul Florucz, a ta ni dobil priložnosti, saj so gledalci na zelenico Ljudskega vrta v znak protesta proti sodniški odločitvi zmetali nekaj predmetov, eden izmed teh pa je v mednožje zadel tudi Florucza. Šmajc je zato tekmo prekinil in igralce poslal v garderobo.

Raul Florucz je želel v 17. minuti izvesti enajstmetrovko, a ga je zadel predmet iz tribun, zato je sodnik prekinil tekmo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Po približno 20 minutah sta se ekipi vrnili na zelenico, Florucz se je še enkrat postavil na belo piko, strel poslal na levo stran, a je Jug prebral njegovo namero in strel ubranil. V 23. minuti pa je za Maribor najprej sledil nov šok, saj je Šmajc po posredovanju Svena Šoštariča Karića nad Floruczem na robu kazenskega prostora pokazal na najstrožjo kazen, a nato po posredovanju iz Var sobe pokazal "le" na prosti strel.

Josip Iličić je prispeval levji delež pri zadetku Maribora. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Vroče dogajanje pa se je nato le še stopnjevalo in vrhunec doživelo v 26. minuti, ko je Žiga Repas zadel za vodstvo Maribora z 1:0 po odloženi žogi Josipa Iličića. A veselje domače ekipe ni trajalo dolgo, po odbiti žogi se je v kazenskem prostoru v 35. minuti odlično znašel Justas Lasickas, ki je izenačil na 1:1.

Uvod drugega dela je terensko pripadel Mariboru, Pijus Širvys pa je v 55. minuti sprožil prvi nevarnejši strel v tem delu igre. Malce zatem je na drugi strani neuspešno poskusil Lasickas, v 60. minuti pa je Ivan Durdov s preslabotnim strelom zapravil novo lepo priložnost zeleno-belih. Maribor je nato pritiskal, Etienne Beugre je bil eden tistih, ki so zgrešili v kazenskem prostoru, v 84. in 85. minuti pa je imel Diogo Pinto priložnosti za ljubljansko vodstvo, predvsem druga je bila izjemna, saj mu je Jug podal žogo, Pintu pa mu ga v dvoboju ena na ena ni uspelo ugnati. V 95. minuti je na drugi strani streljal Marko Božić, Matevž Vidovšek pa je dobro posredoval.

Mura po prvencu Hrvata za nekaj ur skočila na vrh

Prvoligaška karavana se je v 6. krogu najprej ustavila v Prekmurju. Mura je po odličnem začetku, treh zaporednih zmagah, nanizala dva poraza, navijači pa so začeli dvomiti v sposobnosti nogometašev. Zato je bila domača tekma proti mlinarjem še kako pomembna za črno-bele, da bi si z zmago povrnili samozavest. Dolgo časa je kazalo, da jim ne bo uspelo. Radomljami, ki jih vodi nekdanji član črno-belih Darjan Slavic, so se dobro upirali. V Fazaneriji je že dišalo po tekmi brez zadetkov, nato pa se je gostom v 85. minuti pripetila napaka.

Dario Vizinger je v sezoni 2019/20 navduševal v dresu Celja in mu pomagal do državnega naslova, zdaj je dosegel strelski prvenec za Muro. Foto: Vid Ponikvar

Rok Štorman je v svojem kazenskem prostoru igral z roko, najstrožjo kazen pa je zanesljivo izvedel Dario Vizinger. Nekdanji napadalec Celja, s katerim je leta 2020 postal tudi državni prvak, je tako dosegel strelski prvenec v dresu Mure. Premagal je mladega vratarja Radomljanov, 18-letnega Jakoba Kobala, ki je v prejšnjem krogu ubranil 11-metrovko najboljšemu strelcu tekmovanja Arnelu Jakupoviću. Varovanci Antona Žlogarja, ki se želijo v tej sezoni potegovati za Evropo in ohraniti položaj pri vrhu, so se s tesno zmago začasno povzpeli na prvo mesto! Vodilnega položaja niso občudovali kaj dolgo, že nekaj ur pozneje so padli na drugo mesto, na vrh pa se je povzpel Koper.

Koper poglobil krizo Domžal in skočil na prvo mesto

Kaj se dogaja z Domžalami? Dvakratni slovenski prvaki so še edini brez zmage v tej sezoni. Obtičali so na zadnjem mestu razpredelnice, pod vodstvom novega trenerja Erika Merdanovića jim igra nikakor ne steče. Klub, ki je v preteklosti največja orožja iskal v lastnem podmladku, se je v zadnjem obdobju odločil za nekoliko drugačen pristop. Z vrnitvijo izkušenih otrok kluba, nekdanjih reprezentantov Harisa Vučkića in Dejana Lazarevića, želi mladi ekipi zagotoviti primerna mentorja, ki bi v najtežjih trenutkih prevzela odgovornost in breme na svoja pleča. Za zdaj ne pomaga tudi to. V soboto so Domžale doživele nov udarec. Koprčani so se izkazali za premočnega tekmeca. Primorci so zmagali s 3:0, dvakrat je z bele točke zadel v polno Petar Petriško in se s štirimi zadetki povzpel na drugo mesto na lestvici najboljših strelcev, na seznam strelcev pa se je vpisal tudi Maj Mittendorfer.

Koprčani bodo po zmagi v Domžalah najmanj do nedelje na vodilnem položaju 1. SNL. Foto: www.alesfevzer.com

Koprčani so drago plačali zmago v Domžalah. Že v prvem polčasu so imeli smolo s poškodbami, iz igre sta predčasno morala Enej Marsetič in Wisdom Sule. Slednjemu se obeta prestop iz Kopra, polčas pa je končal v solzah. Pri gostiteljih je v 56. minuti prejel rdeči karton Morre Makadji, kar bo Domžalčanom v nadaljevanju sezone, v katero bodo vstopili z zadnjega mesta, še otežilo delo. Izbranci Oliverja Bogatinova so znova zadržali mrežo nedotaknjeno. V tej sezoni navdušujejo z zelo trdno obrambo. Mreža Koprčanov se je zatresla vsega dvakrat, s takšnim podvigom se lahko v 1. SNL pohvali le še Olimpija.

Bravo ima najboljši napad v Sloveniji

Šiškarji se ne šalijo. Če Olimpija v nedeljo ne bi osvojila Ljudskega vrta, bi se mlademu ljubljanskemu klubu, ki še vedno trenira v Šiški, saj na stadionu ŽAK še niso stekla začetna gradbena dela v sklopu pompozne prenove, uradne domače tekme pa igra v Stožicah, ponudila možnost za skok na vrh.

Bravo in Nafta se bosta za prvoligaške točke udarila sploh prvič. Nazadnje sta se merila v drugi ligi (2018/19) 6. aprila 2019, ko so Ljubljančani zmagali z 2:1, zmagoviti zadetek pa je v 74. minuti dosegel Mustafa Nukić. Foto: Vid Ponikvar

Izbranci Aleša Arnola bodo gostili Nafto, ki je nanizala tri poraze brez doseženega zadetka. Proti Kopru in Primorju je izgubila z 0:3, v tej sezoni pa je že gostovala tudi v Stožicah in ostala praznih rok proti favorizirani Olimpiji (0:2). Lendavčani tako pogrešajo zadetke, Bravo pa jih je na drugi strani, čeprav v tej statistični rubriki v prejšnjih sezonah ni pretirano izstopal, dosegel že deset. Povprečno tako na tekmo zatrese mrežo Nafte kar dvakrat. Zadnji dvoboj šestega kroga se bo začel v ponedeljek ob 17.30.

