Olimpija strla odpor Domžal, v Stožicah že pošteno diši po naslovu

Po dramatičnem dogajanju med tednom, ki sta ga zaznamovala junaško slovo Celja od Evrope in remi med Nafto in Mariborom v zaostali tekmi 1. SNL, so najboljši slovenski nogometni klubi vstopili v 31. krog. Vodilna Olimpija je v Stožicah premagala zadnjeuvrščene Domžale in povečala prednost pred zasledovalci. Za zmaje sta v polno zadela Avstrijca Ahmet Muhamedbegović in prvi strelec 1. SNL Raul Florucz, gostje pa so zaigrali s povsem slovensko enajsterico. Koper je v bitki za Evropo na Bonifiki ugnal Bravo (1:0), zmagovalca je odločil rezervist Damjan Bohar. Pred tem sta se Primorje in Nafta razšla z 2:2, Ajdovci pa so nadoknadili zaostanek dveh zadetkov. Na velikonočni ponedeljek bodo najprej Celjani v Domžalah gostovali pri Radomljah, nato pa se bosta spopadla še Mura in Maribor.

1. SNL, 31. krog

Sobota, 19. april:

Olimpija pobegnila Mariboru na +15

Raul Florucz je v tej sezoni najboljši strelec (14) in podajalec (7) prvenstva. Foto: Aleš Fevžer Vodilna Olimpija je po zmagi nad Domžalami še povečala prednost pred zasledovalci. Ta je že tako velika, da drugouvrščeni Maribor z dvema tekmama manj zaostaja kar 15 točk. Zmaji so tako naredili nov pomemben korak k zagotovitvi državnega naslova, hkrati pa so si tudi dvignili samozavest v najbolj pomembnem trenutku, saj se bodo v četrtek v polfinalu pokala mudili pri s strani Alberta Riere skrajno motiviranih Celjanih. Ti bodo nato pričakali Olimpijo tudi v prvenstvu (27. april), tako da čaka zmaje po srečanju z Domžalami kar dvojno gostovanje v knežjem mestu.

Trener zmajev Victor Sanchez je bil lahko vesel, da se je v moštvo po tem, ko je odslužil kazen, vrnil najboljši strelec (in podajalec) prvenstva Raul Florucz. Avstrijec je znova blestel in kar nekajkrat na srečanju namučil vratarja Domžal Lovra Štubljarja. V prvem polčasu ni bilo zadetkov, nato pa je Olimpijo popeljal v vodstvo branilec Ahmet Muhamedbegović. To je bil njegov strelski prvenec za ljubljanski klub. Končni rezultat je postavil Florucz. Veselje zmajev po novi zmagi je skazila le poškodba mladega reprezentanta Marka Bresta, ki si je v prvem polčasu zlomil nos. Tako je odigral le 26 minut, na zelenici pa ga je nadomestil Dino Kojić.

Domžalčani, ki so v dvoboj vstopili z 11 slovenskimi nogometaši, ostajajo na zadnjem mestu, zaostanek za Nafto znaša dve točki.

Predsednik Olimpije Adam Delius razmišlja o možnem partnerstvu s celovško Austrio. Sodelovanje bi vključevalo izmenjavo igralskega kadra, bilo bi usmerjeno tudi na področje treninga, vodenja kluba in marketinga. Foto: Aleš Fevžer

Bohar s prvencem osrečil Koper

Spopad dveh kandidatov za Evropo je na Bonifiki pripadel Koprčanov. Zmagoviti zadetek je v sodnikovem podaljšku dosegel nekdanji slovenski reprezentant Damjan Bohar, ki se je prvič vpisal med strelce v dresu Kopra, poprej pa v 1. SNL zadeval tako za Maribor kot tudi Muro. 33-letni Prekmurec je v dresu vijolic dvakrat v polno zadel tudi v ligi prvakov, pred prihodom v Koper pa se je dokazoval na Poljskem. V 91. minuti je zadel v polno po podaji Felipeja Curcia.

Kanarčki tako pod vodstvom Slaviše Stojanovića še niso izgubili, na lestvici pa so se utrdili na želenem tretje mesto, medtem ko so Šiškarji že nekaj časa na repu zgornje polovice razpredelnice, tako da zaostajajo za štirimi tekmeci, zaostanek za neposrednimi kandidati za preboj v Evropo pa je vedno večji.

Koprčani so tako proslavili zadetek Damjana Boharja v sodnikovem podaljšku. Foto: Aleš Fevžer

Vozovnico do Evrope pa zagotavlja tudi pokal. Koper in Bravo se bosta na Bonifiki pomerila še enkrat v sredo, takrat bo to spopad v polfinalu pokalnega tekmovanja. Mladi ljubljanski klub ni v prvenstvu okusil sladkosti zmage že devet tekem, a izbranci Aleša Arnola, takšna je pač filozofija kluba, ne čutijo posebnega pritiska. So se v taboru Brava odločili, da bodo raje večino moči in naporov usmerili v pokal in se poskušali še drugič v zgodovini kluba uvrstiti v finale?

Nafta vodila že z 2:0, nato se je prebudil Kolumbijec

Sobotno prvoligaško dogajanje v Sloveniji se je začelo v prestolnici burje. Primorje in Nafta sta še v prejšnji sezoni tekmovala v drugi ligi, v tej pa nastopata med elito. Kar se tiče obstanka, veliko bolje kaže Ajdovcem, ki so se utaborili v varni sredini in imajo pred najslabšim dvojcem 1. SNL dvomestno prednost v točkah, medtem ko Nafta bije hud boj z Domžalami za deveto mesto, ki še prinaša možnost obstanka pred dodatnimi kvalifikacijami.

Primorje v tej sezoni sploh ni doživel poraza proti Nafti. Foto: Aleš Fevžer

Ajdovski nogometaši so brez kaznovanih Tilna Klemenčiča in Festima Shatrija v izdihljajih tekme prišli do točke proti predzadnji Nafti. Ta je pogrešala kaznovanega Zsomborja Kalnoki-Kisa in zaradi poškodbe tudi še vedno svojega najboljšega napadalca Josipa Špoljarića, a v večini tekme pokazala dovolj za šesto zmago sezone. Na koncu je ostala brez nje po slabem zaključku obračuna, tako da ima zdaj dve točki pred zadnjeuvrščenimi Domžalami.

Nafta je v Ajdovščini zapravila prednost dveh zadetkov (2:0). V 30. minuti je Dragan Brkić po asistenci Szabolcza Szalaya premagal Josipa Posavca, nato pa je Madžar Szalay po strelu z leve strani kazenskega prostora v 59. minuti podvojil prednost gostov. Ajdovcem je točko zagotovil rezervist Roger Murillo. Najprej je zadel prečko, v nadaljevanju pa dvakrat premagal Žana Mauricia, drugič v tretji minuti sodnikovega podaljška, tako da se je dvoboj končal brez zmagovalca.

Celjani so v četrtek po junaškem remiju v Firencah (2:2) izpadli iz Evrope. Foto: Reuters

Celje prvič po izpadu iz Evrope, Cesar prvič proti sinu nekdanjega "šefa"

Na praznično nedeljo bo prvoligaški nogomet počival, na velikonočni ponedeljek pa bosta potekali še zadnji tekmi 31. kroga. Celjani bodo nastopili prvič po koncu pestre evropske sezone. V četrtek so v Firencah namučili Fiorentino (2:2) in postali prvi slovenski klub, ki je na evropskem gostovanju v Italiji ostal neporažen, tokrat pa se bodo v Domžalah namerili na Radomljane, ki so vse bližje osnovnemu cilju, zagotovitvi obstanka med najboljšimi. Celjani ne skrivajo želje, da bi sezono končali s pokalno lovoriko in drugim mestom v 1. SNL.

Boštjan Cesar bo v ponedeljek kot trener Maribora gostoval pri Muri, ki jo vodi sin selektorja Matjaža Keka. Foto: Aleš Fevžer

V sklepnem dejanju 31. kroga pa se bosta na Fazaneriji spopadla Mura in Maribor. Oba kluba ne moreta biti zadovoljna s trenutno formo. Boštjan Cesar je nanizal kar nekaj remijev, po katerih se je zaostanek za vodilno Olimpijo še povečal, tokrat pa ga čaka prav poseben trenerski spopad. Na drugi strani bo Muro vodil Matjaž Kek mlajši, sin njegovega nekdanjega "šefa" v izbrani vrsti, ko je bil pomočnik selektorju Matjažu Keku.

1. SNL, 31. krog

Sobota, 19. april:

Ponedeljek, 21. april:

Lestvica: