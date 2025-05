Bravo lovi še zadnji vlak za Evropo, Olimpija ima vse v svojih rokah

V 1. SNL je ta konec tedna pričakovano v ospredju boj za prvaka, obstanek in evropske vozovnice. Če vodilna Olimpija v soboto zvečer ne bo izgubila v Fazaneriji, si bo ne glede na rezultat nedeljskega dvoboja med Mariborom in Primorjem zagotovila zaključno žogico za osvojitev naslova v predzadnjem krogu, ko bo gostila Radomlje. Bravo bo lovil še zadnji vlak, da vsaj še nekaj časa ostane v igri za Evropo. Celje in Koper pa se bosta spopadla v generalki pred sredinim finalom pokala. V Domžalah se obeta derbi začelja med gostitelji in Nafto, na katerem bo vložek ogromen, tako da bodo točke štele "dvojno".

1. SNL, 34. krog:

Sobota, 10. maj:

Bravo še v igri za Evropo, a …

V soboto se začenja zares ob 15. uri v Stožicah, kjer bo Bravo gostil Radomlje. Šiškarji imajo še simbolične možnosti za nastop v Evropi, a bi morali do konca sezone nizati zgolj zmage, obenem pa bi jim morali iti na roko neuspehi Celjanov. Bravo bi v tem primeru na lestvici še lahko poskočil na četrto mesto. In če bi Koper v finalu pokala ugnal Celjane, bi lahko tako mladi ljubljanski klub pokvaril načrte Rierovi četi in ji "snedel" vozovnico za Evropo, kar bi bil ogromen udarec za klub iz knežjega mesta, ki je v tej sezoni navduševal v konferenčni ligi.

Zanimivo je, da Bravo v zgodovini 1. SNL kot gostitelj sploh še ni premagal Radomljanov. Na sedmih tekmah je štirikrat remiziral, trikrat pa izgubil, dosegel pa zgolj dva zadetka (gol razlika 2:8). Bo v Stožicah dočakal krstno zmago, ki se mu je vztrajno izmikala v Šiški? Foto: Grega Valančič/Sportida

Šiškarji tako lovijo zadnji vlak za Evropo, upanje pa bi lahko kljub zmagi nad mlinarji živelo le nekaj ur, če bi Celjani nato doma premagali Koprčane. Radomljani v dvoboj vstopajo brez rezultatskega imperativa, saj so si že zagotovili obstanek.

Skrivalnice pred sredinim finalom pokala?

Ob 17.30 se bo začel dvoboj med Celjani in Koprčani, ki bi lahko postregel s pravcato igro skrivalnic. Ekipi se bosta namreč že v sredo v Stožicah udarili za pokalno lovoriko, ki prinaša imeniten privilegij in bistveno večji vložek. Ne le bližnjico do Evrope, ampak tudi nastop v kvalifikacijah za ligo Europa, s tem pa tudi ponujeno možnost popravnega izpita v primeru neuspeha, saj bi nadaljevali pot v konferenčni ligi. Zato v taborih Celja in Kopra ne skrivajo želje, da bi postali pokalni zmagovalci.

Slaviša Stojanović s Koprom ni izgubil že deset tekem zapored. Bi lahko zdaj prekinil še niz, na katerega Primorci ne morejo biti ponosni, saj čakajo na zmago nad Celjani na prvenstvu že 11 tekem? Foto: Aleš Fevžer

Izbrance Alberta Riere spremlja tudi dodaten motiv, saj lahko postanejo prvi klub v Sloveniji, ki bi premagal kanarčke pod taktirko Slaviše Stojanovića. Nekdanji selektor Slovenije in Latvije se lahko za zdaj pohvali z imenitnim delom na Obali. Načrte je nedavno prekrižal tudi Celjanom, ki so se spogledovali s porazom na Bonifiki, nato pa v sodnikovem podaljšku prišli do točke. Celje bi lahko poseglo po večjem številu rotacij, saj je v sredo v zahtevnem štajerskem derbiju z Mariborom (1:1) pokurilo ogromno moči.

Zmaji imajo vse v svojih rokah

Nogometaši vodilne Olimpije, absolutni favoriti za osvojitev naslova, imajo še vedno vse v svojih rokah. Pred Mariborom imajo tri kroge pred koncem visokih šest točk prednosti. Ker imajo z vijolicami slabše razmerje na medsebojnih tekmah v tej sezoni, bi morali za zagotovitev naslova v zadnjih treh krogih osvojiti vsaj še štiri točke. Toliko jih je potrebnih za novo zvezdico, če bi Maribor do konca sezone dobil vse tekme. Ker pa čaka vijolice še nekaj neugodnih tekmecev, denimo gostovanje pri Stojanovićevem Kopru, možnost, da bi lahko Mariborčani do konca sezone nanizali devet točk, ni ravno verjetna. Tako bi Olimpija do zagotovitve naslova morda potrebovala celo manj kot štiri točke. Danes bodo imeli izbranci Victorja Sancheza opravka s tekmecem, ki si matematično gledano še ni izboril obstanka, saj ga lahko ob sanjskem scenariju za Nafto še ujamejo Lendavčani in pahnejo na deveto mesto, s tem pa tudi v dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL.

Zmaji so v tej sezoni na treh medsebojnih tekmah z Muro osvojili maksimalnih devet točk, skupna gol razlika pa znaša 7:1. Če bodo nadaljevali niz, bodo napravili še kako pomemben korak k osvojitvi naslova. Foto: Jure Banfi

Vodenje Mure je nedavno prevzel Srb Ivan Kurtušić, navijači črno-belih pa so vse prej kot zadovoljni z razpletom sezone, v katerem v Fazaneriji ni manjkalo slabe volje. Olimpiji se po drugi strani vseeno nasmiha možnost, da postane prvak že v nedeljo. Če bi Ljubljančani v tem krogu osvojili več točk od Maribora, ki bo v nedeljo v Ljudskem vrtu gostil Primorje, bi si priigrali neulovljivo prednost že dva kroga pred koncem. V vsakem primeru pa si bodo zagotovili zaključno žogico za naslov pred domačim občinstvom, če bodo ostali neporaženi v Fazaneriji. Tako zmajem, ki so v prejšnjem krogu zapravili prvo zaključno žogico za naslov proti največjemu rivalu Mariboru (1:2), ne bo manjkalo motivov.

Derbi začelja, na katerem štejejo točke dvojno

Nedelja prinaša še dvoboja 34. kroga v Domžalah in Mariboru, kjer se bo odločalo tako o obstanku kot tudi prvaku. Stadion ob Kamniški Bistrici bo gostil neposreden obračun najresnejših kandidatov za izpad. Tri kroge pred koncem so v boljšem položaju nogometaši Nafte, ki imajo točko več od Domžalčanov. Ti so se v zelo občutljivem trenutku odločili za šok terapijo menjave trenerja, ki je marsikoga presenetila.

Dvoboji med Domžalami in Nafto so v tej sezoni postregli z velikim številom zadetkov, zmaga pa je vedno ostala doma. Nafta je tako dvakrat zmagala, Domžale pa enkrat, razlika v golih pa znaša 9:6 za Prekmurce. Foto: Aleš Fevžer

A vodstvo kluba je prepričano, da bi bil lahko Anton Žlogar kos izzivu in rešil Domžalčane. Najprej bi jih popeljal do devetega mesta, nato pa obstanek v druščini najboljših izboril prek dodatnih kvalifikacij proti drugoligaškemu podprvaku. A podobne načrte ima tudi Nafta. Srečanje, na katerem bodo štele točke "dvojno", Domžalčani pa bodo skušali izkoristiti prednost domačega igrišča, se bo začelo v nedeljo ob 15. uri.

Ajdovci trn v peti Maribora

Ob 17.30 bo sledilo še sklepno dejanje 34. kroga, v katerem se bosta v Ljudskem vrtu udarila Maribor in Primorje. Če želijo vijolice še ostati v igri za naslov prvaka, bi morale upravičiti vlogo favorita in premagati Ajdovce, s katerimi so v tej sezoni doživljale številne neuspehe. Maribor je izgubil obe gostovanji na Primorskem. Če ju ne bi in bi odpravil Anđelkovićeve izbrance, ki so si že zagotovili obstanek, tako da v nedeljsko srečanje vstopajo brez stresa, bi bili po točkah pred tem krogom izenačeni z vodilnimi zmaji.

Če bo Mariborčanom za osvojitev državnega naslova na koncu zmanjkalo le nekaj točk, se bodo z veliko grenkobo spominjali zlasti gostovanj pri Primorju. Tako v Novi Gorici kot Ajdovščini so doživeli poraz, doma pa suvereno odpravili rdeče-črne (4:1). Foto: Jure Banfi

Tako pa lahko Cesarjevo četo popelje do prvega mesta le še čudež, saj bi si morala Olimpija do konca sezone privoščiti vsaj dva odmevna spodrsljaja. Računica Mariborčanov je preprosta. Vztrajali bodo do konca, dokler bodo še obstajale teoretične možnosti za naslov, ogromen motiv za dokazovanje pa bo imel tudi ''mladostni'' ljubljenec občinstva Hilal Soudani, ki je nedavno podaljšal zvestobo Mariboru še za dve leti.

Nedelja, 11. maj:

