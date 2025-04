Nafta po Olimpiji odščipnila točki še Mariboru

1. SNL, zaostala tekma 27. kroga

Sreda, 16. april:

Maribor je v srečanje v Lendavi vstopil odločno in že v 8. minuti povedel prek Hilala Soudanija, ki je unovčil podajo Jana Repasa. Obe ekipi sta si nato pripravili nekaj priložnosti, a mreži se nista zatresli. Prednost so tako vijolice držale vse do 90. minute, ko jim jo je zagodel njihov nekdanji kapetan Aleks Pihler in postavil končnih 1:1.

Nafta je v izdihljajih tekme kaznovala Mariborčane in jim odščipnila dragoceni točki v boju za naslov. Foto: Jure Banfi

Maribor tako s tekmo manj ostaja velikih 12 točk za Olimpijo, ki je vse bližje naslovu državnega prvaka, Nafta pa je točko pred Domžalčani, tako da se vse do konca obeta še izjemen boj za mesto vsaj v dodatnih kvalifikacijah za obstanek med prvoligaško druščino.

Lestvica: