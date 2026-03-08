V živo: rapsodija Iličića in Kopra, Olimpija in Maribor streljala s slepimi naboji

Največji praznik slovenskega klubskega nogometa v Stožicah, večni derbi med Olimpijo in Mariborom, se je končal brez zadetkov. Trener zmajev Federico Bessone je pred tekmo napovedal, da bo zmagovalec nedeljskega derbija na koncu sezone prvak. Mar to pomeni, da bo prvak vendarle Celje? Ali pa morda Koper? Po dveh zaporednih porazih Celja, kjer razmišljajo o novem strategu, saj Ivan Majevski ne dosega pričakovanih rezultatov, ostaja odprt boj za prvo mesto. Maribor se je Celju približal na sedem, Olimpija pa 11 točk zaostanka. Na pet točk pa se lahko Celjanom danes približa Koper, ki pravkar gostuje v Kidričevem. Josip Iličić je v uvodnih 12 minutah meril kar dvakrat v polno, Koper pa vodi kar s 4:1, tako da na Štajerskem diši po dragoceni zmagi Primorcev. V uvodnem dejanju 25. kroga je Mura v derbiju začelja v soboto premagala Primorje s 3:1 in se povzpela na osmo mesto, ki zagotavlja obstanek. Ajdovci so po četrtem zaporednem porazu ostali brez trenerja Milana Anđelkovića. V ponedeljek se bosta udarila še Radomlje in Bravo.

Nedelja, 8. marec:

Iličić in kanarčki blestijo v Kidričevem

Po vedno zanimivem večnem derbiju se za točke merita še Aluminij in Koper. Oba kluba sta v igri za Evropo. Kanarčki si jo želijo zagotoviti v prvenstvu, Kidričani pa v pokalu, kjer bodo med tednom v Prevaljah proti tretjeligašu Fužinarju iskali pot do preboja v polfinale. Aluminij je zmožen premagovati tudi najboljše.

38-letni Josip Iličić je v uvodnih 12 minutah kar dvakrat zatresel mrežo Aluminija. V tej sezoni je prispeval že šest zadetkov in osem asistenc za Koper. Foto: Jure Banfi

V četrtek so po preobratu premagali Celjane z 2:1, zmagoviti zadetek je v sodnikovem podaljšku dosegel Makedonec Behar Feta in ponudili priložnost zasledovalcem grofom v boju za naslov. Med njimi je tudi Koper, ki bi se lahko z zmago na Štajerskem približal Celjanom na pet točk razlike, a že dolgo ni zmagal v gosteh. Nazadnje mu je to uspelo 20. septembra 2025 proti Domžalam.

Trener Kopra Zoran Zeljković, ki je sredi jeseni nasledil Slavišo Stojanovića, tako še čaka na prvo gostujočo zmago kanarčkov. Aluminij sicer v Kidričevem ne premaguje pogosto Kopra. Na 11 domačih tekmah ga je v 1. SNL premagal le dvakrat.

Diši po prvi gostujoči zmagi Kopra v letu 2026. Foto: Jure Banfi

Razplet večnega derbija najbolj po godu Celjanom

Najlepšo motivacijo za večni derbi je Olimpiji in Mariboru podal četrtkov poraz Celja. V taborih večnih rivalov še verjamejo, da bi se lahko resneje vključili v boj za naslov prvaka. Večni derbi je v prekrasnem sončnem vremenu v Stožicah spremljalo okrog sedem, osem tisoč ljubiteljev nogometa. Čeprav sta oba kluba napovedovala igro na zmago, pa je bilo na zelenici zaznati veliko previdnosti. Nihče ni želel preveč tvegati, najmanj pa so na svoj račun prišli gledalci. V uvodnih 30 minutah srečanja niso dočakali resnejše priložnosti. Ni bilo niti enega strela v okvir vrat.

V Ljubljano je pripotovalo tudi veliko privržencev Maribora. Foto: Aleš Fevžer

Glavni sodnik David Šmajc je prvič segel v žep v 25. minuti, ko je pokazal rumeni karton izkušenemu reprezentantu Slonokoščene obale Jeanu Seriju (Maribor), pozneje je v izdihljajih prvega polčasa podeli rumeni karton še njegovemu soigralcu Pijusu Šyrvisu.

Navijači Olimpije so poskrbeli za nekajminutno prekinitev srečanja. Foto: Aleš Fevžer

V 33. minuti je sledila krajša prekinitev zaradi pirotehničnega vložka navijačev Olimpije, ki so na igrišče zmetali nemalo papirjev. Zaradi tega se je prvi polčas podaljšal kar za šest minut, prav ob koncu sodnikovega podaljška pa se je gostom ponudila najlepša priložnost za zadetek, a je Dario Vizinger iz dokaj ugodnega položaja meril mimo vrat. Pred tem je skušal mrežo Olimpije v 39. minuti zatresti Tio Cipot, a se je izkazal kapetan Olimpije Matevž Vidovšek in žogo odbil v kot.

Navijači Olimpije so na severu poskrbeli za veličastno koreografijo. Foto: Aleš Fevžer

Zmaji so si prvi strel, po katerem je v kazenskem prostoru Maribora zadišalo po nevarnosti, pripravili v 12. minuti. Takrat je poizkušal Dimitar Mitrovski, a je njegov strel pravočasno blokiral Omar Rekik, tako da je kapetan Maribora Ažbeta Juga ostal brez dela. Edini strel v okvir vrat je Olimpija v prvem polčasu usmerila v 44. minuti, ko je Jan Gorenc po strelu z glavo ogrel dlani Juga.

Največja slovenska rivala sta se še drugič zapored na večjem derbiju razšla brez zmagovalca. Foto: Aleš Fevžer

Drugi polčas se je začel nekoliko živahneje, med drugim je Sheyi Ojo zgrešil ljubljanska vrata v 48. minuti, v 49. pa je Olimpija prvič na tekmi zagrozila, ko je z glavo poskusil Dimitar Mitrovski, a je bil Ažbe Jug na mestu.

Premalo natančen je bil tudi Jan Repas nekaj trenutkov pozneje na drugi strani, v 55. minuti pa je znova poskusil Mitrovski, takrat z roba kazenskega prostora, spet pa Jug ni imel pretežkega dela. Sledilo je novo mirnejše obdobje, kar zadeva priložnosti, stratega pa sta nato ekipi začela osveževati z menjavami.

Soudani in Lourenco do najlepših priložnosti

Najbolj pestro je bilo na tekmi v zadnjih 15 minutah. Po zadetku bi skoraj zadišalo v 77. minuti, ko je Žiga Repas poslal žogo za las mimo vratnice, le dve minuti pozneje pa se je najlepša priložnost ponudila Hilalu Soudaniju. Izkušeni Alžirec, ki je vstopil v igro v drugem polčasu, je po podaji Cipota neovirano prodrl po desni strani kazenskega prostora, skušal premagati Matevža Vidovška, a žogo po tem, ko jo je spodkopal, poslal mimo vrat.

V 81. minuti se je zatresla mreža Olimpije. Rezervist Benjamin Tetteh, prvi strelec 1. SNL, je po predložku Čedomirja Bumbića z natančnim strelom z glavo dosegel zadetek, ki pa je bil hitro razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja Ganca. To je potrdil tudi posnetek.

Olimpija v tej sezoni ni izgubila proti Mariboru. Na treh večnih derbijih je vknjižila zmago in dva remija. Foto: Aleš Fevžer

V zaključku rednega dela pa bi si lahko vse tri točke zagotovili gostitelje. Takrat si je najlepšo priložnost na dvoboju priigrala Olimpija. Zimski novinec zmajev Bruno Lourenco bi skoraj popeljal zmaje v vodstvo z 1:0, a se je izkazal Ažbe Jug in preprečil zadetek zeleno-belih. Na drugi strani je v 93. minuti Vidovšek pravočasno stekel iz vrat in preprečil nevarno akcijo Tetteha.

Nogometaši Olimpije in ... Foto: Aleš Fevžer

... Maribora so se morali zadovoljiti s točko. Foto: Aleš Fevžer

Tako je ostalo pri začetnem rezultatu 0:0, ki so se ga zagotovo najbolj razveselili v Celju. Maribor se je namreč grofom približal le na sedem, Olimpija pa 11 točk zaostanka.

Bo po napovedi Bessoneja prvak Celje? Morda Koper?

Ne zgodi se pogosto, da se igra večni derbi, nobeden izmed gorečih tekmecev pa na lestvici ni prvi. Tako je v tej sezoni, kjer na vodilnem položaju kraljuje Celje. Zmaji so primorani po bolečem izpadu iz pokala evropsko vozovnico loviti v 1. SNL, za zdaj pa jim ne kaže najboljše. Četrto mesto ne bo zadoščalo za Evropo, zato bodo morali nujno do konca sezone prehiteti vsaj enega tekmeca, ki ga na lestvici gledajo v hrbet. To pa so Celje, Maribor in Koper.

V Ljubljani ni bilo zadetkov. V strelih na gol so prevladovali Mariborčani (13:9), v strelih v okvir gol pa so bili konkretnejši nogometaši Olimpije (4:2), a je na vratih vijolic blestel Ažbe Jug. Foto: Aleš Fevžer

Trener Olimpije Federico Bessone je še drugič zapored remiziral proti Mariboru, njegova drzna napoved pa je po neodločenem rezultatu v Stožicah dobila zanimivo nadaljevanje. "Kdor dobi derbi, bo državni prvak," je napovedal Argentinec. Ker se to ni uresničilo, mar to pomeni, da bo do "kante", to bi bila zanj tretja, prišel Celje? Ali pa morda Koper, ki se lahko danes z uspehom v Kidričevem povzpne na drugo mesto?

Derbi začelja Muri, Anđelković ni več trener Primorja

Vodilni Celjani bi se morali v 25. krogu po prvotnem urniku pomeriti z zadnjeuvrščenimi Domžalami, a dvoboja zaradi odstopa dvakratnih državnih prvakov iz mesta ob Kamniški Bistrici seveda ne bo. Prvoligaška karavana se je tako v 25. krogu v soboto ustavila le v Murski Soboti. Dvoboj med Muro in Primorjem se je končal z zmago gostiteljev. Foto: Jure Banfi

Mura in Primorje sta odigrala derbi začelja, ki je prinesel ogromen vložek, saj so točke štele "dvojno". Omenjena kluba se potegujeta za osmo mesto, ki prinaša obstanek med elito. Tisti, ki bo slabši in končal tekmovanje na devetem mestu, bo moral igrati dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL proti drugoligaškemu podprvaku, zato se je po sobotni tekmi še kako smejalo Muri.

Čarno-bejli so zmagali s 3:1 in se povzpeli na osmo mesto. Mura je prekinila niz treh zaporednih porazov, Ajdovci pa so izgubili še četrtič zapored. Gostitelji so povedli v 25. minuti prek Kenana Kurtovića, a so Ajdovci še pred koncem prvega polčasa vrnili udarec. Žan Bešir je po strelu z glavo, podajo je prispeval Elian Demirović, izenačil na 1:1.

Ajdovci so ob koncu prvega polčasa poskrbeli za izenačenje, a si v drugem polčasu znova priigrali zaostanek. Foto: Jure Banfi

Mura je v drugem polčasu osrečila navijače z dvema zadetkoma, s katerima je prišla do dragocene zmage v derbiju začelja. Kapetan Nino Kouter je sredi drugega polčasa premagal neprepričljivega Tonyja Macana s strelom z okrog 17 metrov, v 71. minuti pa je končni rezultat dosegel nekdanji član Primorja Borna Proleta. Po porazu v Murski Soboti je položaj trenerja Primorja zapustil Milan Anđelković. Ajdovce bo skušal med prvoligaško elito tako obdržati nekdo drug.

Za konec še Radomlje in Bravo

V ponedeljek se bosta v Domžalah pomerila še Radomlje in Bravo. Oba sta v igri za Evropo, saj sta se uvrstila daleč v pokalu. Na prvenstvu sta soseda na lestvici, uvrščena na varni sredini. V tej sezoni sta odigrala dve nenavadni medsebojni tekmi. Bravo je v gosteh zmagal s 6:0, nato so Radomlje vrnile udarec in v Ljubljani zmagale s 4:0. Se bo smejalo gostom tudi v ponedeljek?

1. SNL, 25. krog:

Sobota, 7. marec:

Nedelja, 8. marec:

Ponedeljek, 9. marec:

Lestvica