Tudi planinske koče so do preklica zaprte, izogibajte se zahtevnih gora in planinarjenja v skupini

Tudi planinske koče so zaradi preventivnih ukrepov do preklica zaprte. Enako velja za Planinski dom Kofce, ki ste ga lani izbrali za naj planinsko kočo. Foto: Facebook

Zaradi širjenja novega koronavirusa so od polnoči zaprte tudi planinske koče, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije, kjer hkrati ljubitelje gora prosijo, naj se v teh težkih dneh izognejo zahtevnejšim gorskim podvigom, ki bi v primeru poškodb dodatno obremenili delo zdravstvene službe, in planinarjenju v skupinah, kjer bi se lahko širil virus.

Danes ob polnoči je začel veljati odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji. Sem spadajo gostinske in nastanitvene dejavnosti, kar pomeni, da prepoved velja tudi za vse planinske koče, ki ostajajo zaprte do preklica, so danes sporočili iz Planinske zveze Slovenije.

Glede na to, da je za zaprtje planinskih koč odgovoren lastnik koče oz. najemnik, so te že pozvali, da z današnjim dnem zaprejo vse planinske koče.

Zaprtje koč je pomembno tako zaradi zdravja osebja v kočah in morebitnih preostalih neinformiranih posameznikov kot tudi zaradi visokih denarnih kazni v primeru neupoštevanja odloka, so sporočili iz krovne organizacije slovenskih planincev.

Odpovejte se obisku gora!

Tako v PZS kot tudi Gorski reševalni zvezi Slovenije opozarjajo, da se v teh dneh, ko zdravstveni sistem deluje na najvišjih obratih, ne izpostavljajmo po nepotrebnem v gorah, saj bi se lahko zgodila nesreča, ki bi vplivala na dodatno obremenjenost reševalnega in medicinskega osebja.

Foto: Klemen Korenjak Vse obiskovalce gora zato pozivajo, naj se glede na trenutne razmere obisku gora odpovejo, razen lažjih sprehodov v bližini doma, a ne v večjih skupinah.

Na položaj so se odzvali tudi gorski reševalci. "V primeru gorske nesreče in reševanja s helikopterjem, če bo helikopter sploh na voljo, bo transport ponesrečenca v primeru suma na okužbo z novim koronavirusom težko izvedljiv, saj se je treba zavedati, da piloti nimajo zaščitne obleke in je pri svojem delu ne morejo uporabljati," so pojasnili v sporočilu za javnost in pozvali k odgovornemu ravnanju.

Podobno pozivajo tudi na kranjski policijski upravi, kjer poudarjajo, da gore niso lokacija za samoizolacijo. "Ljudje naj vendarle razumejo, da so v sedanji epidemiološki situaciji omejitve tudi pri gorskem reševanju in da bodo reševalne službe najprej poskrbele za svojo varnost, zato se reševanje lahko močno zavleče," so sporočili kranjski policisti.

